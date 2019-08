Informacje



Eksperci nadal szukają przyczyny awarii systemu przesyłu ścieków oczyszczalni "Czajka". By ocenić rozmiary defektu, muszą przebić się przez grubą warstwę betonu, którym zalane są przebiegające w tunelu kolektory. Jak poinformował wiceprezydent stolicy Robert Soszyński, doszło do rozszczelnienia obu kolektorów, którymi transportowane były nieczystości.

We wtorek rano doszło do awarii jednego z dwóch kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Nieczystości skierowano wówczas do drugiego kolektora, który w środę też przestał funkcjonować. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji podjął decyzję o kontrolowanym zrzucie nieczystości do Wisły. Od tego momentu do rzeki trafiają trzy tysiące litrów nieczystości na sekundę.

Ścieki tunelem trafiają do "Czajki"

Oba kolektory znajdują się w tunelu. Wybudowano go 11 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica to cztery metry i 80 centymetrów. Ma długość około 1300 metrów, co można porównać do pociągu składającego się z 75 wagonów.

- Tunel do ponad połowy wysokości jest zabetonowany. Nad betonem umieszczona jest dodatkowo płyta dociążająca. Wewnątrz tego betonu znajdują się dwa kolektory, czyli nitki którymi transportowane są ścieki. Każdy z nich ma średnicę 160 centymetrów - opisuje Marzena Wojewódzka, rzeczniczka MPWiK.

Kolektory są położone równolegle obok siebie. Jeden to podstawowy kolektor A. To nim transportowane są zwykle ścieki. Drugi - kolektor rezerwowy B, przejmuje ich przesył w sytuacjach awaryjnych.

Pod dnem rzeki transportowane są do "Czajki" nieczystości z siedmiu dzielnic: Bielan, Bemowa, Ochoty, Śródmieścia, Włoch, Woli i Żoliborza oraz z niewielkiej część północnego Mokotowa. Jak podaje MPWiK, rejon ten stanowi około 1/4 obszaru obsługiwanego przez spółkę. Kolektor przesyłowy działa od 2012 roku. - Przed jego uruchomieniem ścieki z tej części miasta, trafiały nieoczyszczane do Wisły - mówi Wojewódzka.

Rozszczelnienie kolektorów

Do sytuacji awaryjnej doszło we wtorek rano, kiedy - jak podał podczas sesji Rady Warszawy wiceprezydent Robert Soszyński - rozszczelnił się kolektor podstawowy.

- W kategoriach zagrożenia nie jest to traktowane jako poważne zagrożenie, dlatego, że zgodnie z procedurami rolę kolektora A automatycznie przejmuje kolektor B. Ścieki są odprowadzane równoległą rurą kolektora B do oczyszczalni "Czajka" - tłumaczył. Jak podkreślił, dzień później doszło do rozszczelnienia się drugiego kolektora, co zgodnie z procedurami musiało zostać uznane za "bardzo poważną awarię".

Soszyński podkreślił, że teraz najważniejsze jest to, by możliwe szybko przywrócić drożność choć jednego kolektora, a następnie przyjąć odpowiednią metodologię naprawy całego systemu.

Skuwanie ton betonu

Ze względu na konstrukcję tunelu nie będzie to łatwym zadaniem. Pracownicy MPWiK wraz z ekspertami nadal szukają przyczyn awarii. - Dopiero dziś udało nam się przywrócić zasilanie elektryczne i wentylację, by umożliwić bezpieczne wejście do obiektów - zaznacza rzeczniczka MPWiK. Konieczne też było odpompowanie ścieków. Jak dodaje, ze wstępnych ustaleń ekspertów wynika, że awaria nie wpłynęła w żaden sposób na konstrukcję tunelu. - Nasi eksperci wykonują pomiary i oceniają, że tunel nie został uszkodzony - wyjaśnia.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej prezydent Rafał Trzaskowski powiedział, że dotychczas w miejscu awarii udało się odsłonić fragment kolektorów. - On jest za mały, by ocenić dokładnie przyczynę i skutki tej awarii - zaznaczył. - Prawdopodobnie, wszystko wskazuje na to, przyczyna awarii pierwszego i drugiego (kolektora - red.) była podobna - dodał.

Nie zdradził jednak, jaka to przyczyna. - Jest za wcześnie, by mówić, co spowodowało awarię i jaki będzie czas konieczny do jej usunięcia. Eksperci będą w stanie ocenić te szkody dopiero w momencie usunięcia ton betonu, które w tej chwili zasłaniają rurociąg - mówił. Jak zaznaczył, liczy na to, że w ciągu doby ratusz będzie mógł podać więcej informacji w tej sprawie.

Dodał jednak, że na tym etapie wiadomo już, że usuwanie awarii może potrwać dłużej niż 2-3 dni. - Nie jestem w stanie powiedzieć jak długo - przyznał. Deklarował też, że nowe informacje będą przekazywane opinii publicznej na bieżąco.

Innowacyjne pomysły

Po czwartkowym posiedzeniu sztabu kryzysowego, Trzaskowski przyznał, że awaria kolektora podstawowego i rezerwowego jest "bezprecedensową sytuacją". A efektem jest to, że "w tej chwili na bieżąco nie ma możliwości ograniczenia zrzutu części ścieków do Wisły".

- Wezwaliśmy bardzo różnych ekspertów, z bardzo różnych dziedzin: nurków, specjalistów, inżynierów - po to, by zastanowić się, czy nie ma jakiejś możliwości ograniczenia ilości ścieków albo ich szkodliwości dla środowiska naturalnego. Pracujemy nad tym dzień i noc - zapewnił prezydent.

Jak dodał, poszukiwane są "niekonwencjonalne rozwiązania". - Specjalnie zaprosiliśmy bardzo różnych ekspertów i prosimy ich o myślenie całkowicie innowacyjne - mówił. Zapowiedział, że w najbliższym czasie urzędnicy będą weryfikować, czy zaproponowane rozwiązania są racjonalne i możliwe do wdrożenia. - Jeżeli dojdziemy do rozwiązania, które zacznie funkcjonować, na pewno będziemy o tym informować - obiecał.

"Woda jest absolutnie pitna"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski jeszcze w środę zapewnił mieszkańców stolicy, że awaria nie wpływa na jakość wody w kranach. - Woda jest absolutnie pitna i bezpieczna, dlatego że to miejsce, w którym mamy do czynienia z upustem ścieków, jest poniżej wszystkich ujęć wody - uspokoił.

W czwartek władze miasta wysłały dodatkowy komunikat do mediów. "Awaria układu przesyłowego dotyczy systemu kanalizacyjnego i nie ma wpływu na jakość wody dostarczanej warszawiakom - ujęcia kranówki dla miasta znajdują się pod dnem Wisły i są zlokalizowane między 506. a 509. kilometrem na rzece. Jest to 10 kilometrów wcześniej od miejsca kontrolowanego zrzutu nieczystości do rzeki, który odbywa się poniżej, na wysokości 519. kilometra" - podkreślają urzędnicy

Stan wody w Wiśle monitorują służby - między innymi inspektorat ochrony środowiska i sanepid. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla powiatów: zachodniego warszawskiego, legionowskiego, nowodworskiego, miejskiego i ziemskiego w Płocku, a także sochaczewskiego i płońskiego. RCB zaleca, aby nie pić i używać do mycia wody z rzeki, unikać kąpieli w Wiśle i uprawiania w niej sportów wodnych.

Miejsca poboru wody i zrzutu ścieków na Wiśle fot. "Fakty" TVN

