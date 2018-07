Informacje

Doświetlają przejścia dla pieszych. Na liście 207 lokalizacji

Doświetlone przejście na ul. Belgradzkiej fot. Zarząd Dróg Miejskich



Ponad 200 przejść do końca 2019 roku ma zyskać lepsze oświetlenie. To największy ze wszystkich dotychczasowych przetargów tego typu. Według ratusza ma poprawić bezpieczeństwo pieszych. To właśnie oni najczęściej giną w wypadkach drogowych w Warszawie.



Warszawscy drogowcy poszukują wykonawcy, który opracuje dokumentację projektową i będzie pełnił nadzór nad robotami w terenie. Oferty w postępowaniu można składać do 23 lipca - informuje stołeczny ratusz.

- Staramy się, by piesi na przejściach byli jeszcze bardziej bezpieczni. Chcemy, by kierujący mogli dostrzec przechodniów wcześniej i dzięki temu wyeliminować potencjalnie groźne sytuacje na warszawskich "zebrach" - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

207 lokalizacji

Plany są ambitne. Warszawscy drogowcy do końca 2019 roku chcą doświetlić kilkaset zebr. Właśnie ogłoszony został przetarg, który obejmuje 207 lokalizacji przejść niemal we wszystkich dzielnicach.

Najwięcej przejść zostanie doświetlonych na Mokotowie (43 lokalizacje) i w Wawrze (25). Wyznaczono też 18 miejsc w Rembertowie, 17 na Białołęce, 15 na Woli. Najmniej doświetlonych przejść zyskają Wesoła i Żoliborz (po 4) i Targówek (3).

Dokładna lista doświetlanych przejść znajduje się tutaj.

Bezpieczeństwo

Ratusz podkreśla, że właściwe oświetlenie przejść ma duży wpływ na bezpieczeństwo. Przy "zebrach" montowane są słupy oświetleniowe z oprawami LED-owymi o jasnym, kontrastowym świetle. W ubiegłym roku w ten sposób doświetlonych zostało 337 przejść dla pieszych.

Rozpoczęcie robót w terenie planowane jest na początku przyszłego sezonu, czyli na przełomie marca i kwietnia.

Projektant wybrany w przetargu dostanie czas na realizację zadania do 20 grudnia. Dopiero z gotowym projektem w ręku urzędnicy będą mogli ogłosić przetarg na prace w terenie.

Piesi to najbardziej zagrożeni uczestnicy ruchu drogowego w Warszawie. Spośród wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków, ponad połowę stanowili właśnie oni.

