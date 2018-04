Informacje

Plaża przy moście Poniatowskiego była w ubiegłe wakacje miejscem, gdzie można było legalnie pić alkohol (ustawa nie pozwalała tego robić na placach i ulicach). I wielu z tej możliwości korzystało. Ale wraz z początkiem roku weszły w życie nowe przepisy wprowadzone przez Sejm. Zakazują spożywania napojów wysokoprocentowych w miejscach publicznych, ale jednocześnie dają samorządom możliwość wskazywania wyjątków. Pierwszym były bulwary, drugim - wszystko na to wskazuje - plaża na wysokości Stadionu Narodowego, przed wojną zwaną Poniatówką.

Ten obszar ma być wolny od zakazu fot. BIP

Bez testów

W porządku obrad czwartkowej sesji Rady Warszawy pojawił się punkt dotyczący właśnie tego miejsca. W projekcie uchwały czytamy, że odstępstwo ma objąć teren po obu stronach mostu po praskiej stronie, a dobiegać do ścieżki rekreacyjnej (rysunek obok).W uzasadnieniu czytamy, że to miejsce wypoczynku, gdzie w wyznaczonych miejscach można rozpalać ogniska i grillować. "Zgodnie z informacją Straży Miejskiej m. st. Warszawy, zmniejsza się liczba zdarzeń, w których funkcjonariusze muszą interweniować w zakresie zakłócania porządku publicznego. W opinii straży miejskiej odstępstwo nie będzie miało negatywnego wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i nie będzie zakłócało bezpieczeństwa i porządku publicznego na tym terenie" - czytamy dalej.W projekcie jest również opinia Biura Prawnego ratusza, które zaznacza, że przed wejściem przepisów w życie trzeba oznaczyć granice, w których obowiązywać będzie odstępstwo od ustawowej normy. Do dokumentu uwag nie zgłosił też wiceprezydent Warszawy Włodzimierz Paszyński, który ma swojej gestii zdrowie i sprawy społeczne.

A jeszcze niedawno rzecznik ratusza mówił na naszych łamach, że na razie urząd nie planuje wprowadzać wyjątku dla prawego brzegu. Mówił to nam również wiceprezydent Michał Olszewski, który stwierdził, że "najpierw sprawdźmy, jak będzie działała strefa na bulwarach". Tyle, że uchwała zezwalająca na alkohol na bulwarach wejdzie w życie dopiero 20 kwietnia. Zatem nie było szansy na weryfikację.

- Projekt uchwały dotyczący plaży nie wnosił ratusz, a radni Warszawy z ramienia Platformy Obywatelskiej - odpowiada nam Olszewski. I przyznaje, że jeśli radni poprą uchwałę, po prostu szybciej przekonamy się, jakie są skutki tego rozwiązania.

