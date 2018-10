"Doprowadzili do wypadku, wybili szyby, porwali dzieci". Trzech zatrzymanych

Informacje

Policja zatrzymała kolejnego mężczyznę, który może mieć związek z umyślnym spowodowaniem wypadku w Łazach pod Warszawą i uprowadzeniem z rozbitego auta dwójki dzieci.

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Skodą jechała matka z dziećmi. Nagle w tył auta uderzył seat. Do rozbitego samochodu podbiegło trzech mężczyzn, wybili szyby i zabrali dzieci. Kobieta została zabrana do szpitala.

Wszyscy zatrzymani

Policjanci szybko ustalili, że jednym z mężczyzn, był ojciec dzieci. Kilka godzin po zdarzeniu policja zatrzymała jego i jednego z "pomocników", drugi wciąż był poszukiwany.

- Trzecią osobę zatrzymaliśmy go w piątek około godziny 21 – informuje Sylwester Marczak rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Jak dodaje, w sobotę z mężczyznami zostaną przeprowadzone czynności policyjne, prawdopodobnie usłyszą zarzuty, jednak rzecznik nie zdradza jakie.

"Poważne zdarzenie"

Dwie dziewczynki, półtoraroczna i czteroletnia, trafiły pod opiekę policjantów i lekarzy. Ich matka jest w szpitalu.

- Od początku wszystko wskazywało na to, że mamy do czynienia z więcej niż jednym sprawcą. Dochodzi do zderzenia, wybijane są szyby i przez nie wyciągane są dzieci. Okoliczności wskazywały, że doszło do poważnego zdarzenia – mówił w piątek Sylwester Marczak.

