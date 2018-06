Informacje

Część kamienicy przy Poznańskiej 21 zawaliła się tuż po północy. Od strony podwórza widać ogromną wyrwę w trzykondygnacyjnym budynku. Ale losy tego budynku ważyły się od dłuższego czasu.

Przypomnieli o tym społecznicy z organizacji "Kamień i co?", która zajmuje się historycznymi budynkami w stolicy.

"Nagle zawaliła się ściana"

"Bój o Poznańską 21 trwa przez dobre kilkanaście lat. W ostatnim czasie rozdmuchiwaliśmy sprawę, gdy ZGN (Zakład Gospodarowania Nieruchomościami – red.) Śródmieście miał zamiar ją rozebrać i szukał w tym celu oferentów w przetargu. Ostatecznie Stołeczny Konserwator udał się na miejsce i wydał decyzję o przemurowaniu kamieniczki "od podstaw". Następnie MWKZ wpisał obiekt do rejestru zabytków. Stała tak opuszczona i gdy wpisano ją do rejestru nagle zawaliła się ściana" – napisali na Facebooku.

Sprawdziliśmy: ZGN Śródmieście rzeczywiście wpisał w planach na ten rok rozbiórkę budynku przy Poznańskiej 21.

Ogłosił też przetarg na "opracowanie dokumentacji projektowych oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na rozbiórkę dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 21 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu po rozbiórce".

16 kwietnia rozstrzygnięto postępowanie. Wygrała firma Studio Budowlane UNITY, za swoje prace chciała ponad 30 tysięcy złotych.

Później nastąpił jednak zwrot, o którym napisali społecznicy. Wojewódzki konserwator zabytków poinformował 21 maja, że wpisuje budynek do rejestru zabytków "z uwagi na zachowane wartości historyczne i naukowe" budynku pochodzącego z XIX w.

"Oczywiście, że zagraża"

Minęło kilka dni i… ZGN unieważnił postępowania dotyczące rozbiórki. Czy stan budynku zagraża bezpieczeństwu mieszkańców i osób przebywających na Poznańskiej?

- Gdyby nie zagrażał, to by się nie zawalił. Oczywiście, że zagraża, w związku z tym został wygrodzony. Część od podwórka była wygrodzona wiele miesięcy temu, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, że ta część jest w najgorszym stanie. Część, fasada główna od Poznańskiej, również została wygrodzona wczoraj. Wiemy, że jest w bardzo złym stanie budynek, tego typu budynków jest w Warszawie niestety dużo, które wymagają ogromnych nakładów, ewentualnie zburzenia – powiedział naszemu reporterowi we wtorek rano Wojciech Matyjasiak, wiceburmistrz Śródmieścia.

Dodał, że ZGN zlecił projekt zabezpieczenia budynku - koszt to około stu tysięcy złotych. - Ale tu brakuje czasu. Miesiąc temu tę decyzję konserwator podjął (dotyczącą wpisu do rejestru zabytków – red.), więc procedury zamówień publicznych, które w Polsce obowiązują niestety, dotyczą również tego budynku. Ustawa o zamówieniach publicznych nie przewiduje takich sytuacji. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, że się coś zawali. Dopiero jak się coś zawali, to możemy ubolewać, że to się stało. Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy wcześniej coś robili – przekonywał Matyjasiak.

Jego zdaniem, Poznańska 21 to przykład jakich wiele w Warszawie, gdzie "z uwagi na brak środków finansowych nie są wykonywane prace". - I jeżeli jest wpisywany do rejestru zabytków, to trzeba znów finansować kosztowne prace remontowe, a jeżeli nie jest wpisywany, to należy budynek raczej wyburzyć – ocenił Matyjasiak.

Niezbędne prace

W południe do sprawy odniósł się stołeczny konserwator zabytków. Na podstawie oględzin wspólnie z ZGN ustaliliśmy niezbędny zakres prac, który - po uprzątnięciu terenu i zabezpieczeniu - zakłada przemurowania zagrożonych fragmentów i położenie nowych stropów. Do takiego zakresu (a nie rozbiórki) będziemy nakłaniać PINB (nadzór budowlany - red.)" - napisał Michał Krasucki na Facebooku.

Doprecyzował, że prezydent Warszawy nie odwoływała się od decyzji o wpisie do rejestru zabytków. "A dziś wspólnie z zarządem podjęła decyzję o pilnym przystąpieniu do remontu" - podkreślił.

