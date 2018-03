Informacje

Uroczystość odbyła się w wawerskiej Radości. Wmurowano kamień, a przedstawiciele władz miasta i dzielnicy podpisali akt erekcyjny.

"Nowoczesne centra"

- Budowane kulturoteki są przykładami nowoczesnego podejścia do wykorzystania przestrzeni publicznej dla różnorodnych form aktywności lokalnej. Na tym właśnie polegają nowoczesne centra kultury, które łącza wiele funkcji. Łączny koszt trzech inwestycji wyniesie blisko 12 milionów złotych - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Jak zapewnia, nowy obiekt z wkomponuje się w otoczenie oraz dopełni i wzbogaci ofertę kulturalną dzielnicy. - Również zagospodarowanie terenu wokół budynku, planowany nowy plac i przyległy do niego ogólnodostępny park, zapewnią lokalnej społeczności możliwość odpoczynku i rekreacji – stwierdził Olszewski.



W Radości znajdzie się kulturoteka z salą prób muzycznych, czytelnią, kącikiem internetowym, kawiarenką i salami wielofunkcyjnymi, w których będą organizowane nowoczesne zajęcia muzyczne i plastyczne dla najmłodszych.



Do budynku przy ulicy Panny Wodnej i Powojowej przeniosą swoje siedziby filie Wawerskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Radości. Inwestycja ma być gotowa do października tego roku. Koszt tej jednej budowy to ponad 2,7 miliona złotych. Wykonawcą jest firma Art Global.

Plastyka, muzyka, książki i kawa

W dzielnicy powstaną jeszcze dwa podobne obiekty.

Kulturoteka przy Błękitnej ma zostać otwarta w połowie roku. Do nowego, trzykondygnacyjnego budynku przeniesie się biblioteka publiczna. Będzie tam także kawiarenka, sala wielofunkcyjna do zajęć plastycznych i muzycznych.

Kulturoteka powstanie też w Falenicy i ma być gotowa w listopadzie. W budynku znajdą się między innymi biblioteka, sala multimedialna, kawiarenka, czytelnia, pomieszczenia pracowni plastycznych, muzycznych i technicznych. Na zewnątrz powstanie między innymi ścianka wspinaczkowa, a w pobliżu park sensoryczny. Na sztucznej skarpie pojawi się letnia czytelnia i widownia plenerowa dla sceny.

