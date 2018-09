Dom studencki, droga, mieszkania. Miasto przejęło pięć "śpiochów"

Informacje

W piątkowym komunikacie przesłanym przez biuro prasowe ratusza poinformowano, że w tym tygodniu podpisano pięć decyzji umorzeniowych dotyczących warszawskich nieruchomości.

Droga, pas zieleni, dom studencki

Jedna z nich znajduje się przy Osieckiej 54 na Pradze Południe, gdzie obecnie znajduje się droga publiczna. Druga przy Kobzowej - obecnie to teren ulicy Lirowej 14 i 16. Kolejna przy Kopińskiej 13, który obecnie stanowi fragment drogi, pasa zieleni i chodnika.

Czwartej przy Węgierskiej 15 (obecnie to działka na której znajduje się dom studencki "Babilon" Politechniki Warszawskiej pod obecnym adresem Kopińska 12/16) oraz nieruchomość przy Puławskiej 162 (obecnie Puławska 158/164), gdzie jest budynek mieszkalny z 42 miejskimi lokalami.



Ratusz przypomniał w komunikacie, że we wrześniu 2016 r. weszła w życie "mała ustawa" reprywatyzacyjna, która wprowadziła m.in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tak zwanych śpiochów, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale później wnioskodawcy nie próbowali już jej odzyskać. Jeśli w ciągu pół roku od publikacji ogłoszenia nikt nie zgłosi roszczeń, budynek lub działka przechodzą na własność miasta.

Ponad 200 nieruchomości

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o "śpiochach". Łącznie w 16 partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 210 takich nieruchomości.



W styczniu w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne. Ogółem wydano 56 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, dzięki czemu miasto odzyskało 48 nieruchomości, w których znajdują się 234 lokale miejskie - podano w komunikacie.

