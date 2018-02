Dokumenty walały się po opuszczonej uczelni. Rektor AlmaMer oskarżony

Informacje

"Naruszył obowiązek"

- W dniu 31 stycznia 2018 roku Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Januszowi M. - wyjaśnia Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Milionowe zadłużenie

Mowa o rektorze zamkniętej uczelni Almamer. Janusz M. został oskarżony o to, że w okresie do stycznia do sierpnia 2017 roku w siedzibie wyższej szkoły, jako administrator danych osobowych, naruszył obowiązek "zabezpieczenia danych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, zabraniem ich przez takie osoby, a także uszkodzeniem oraz zniszczeniem tj. o przestępstwo z art. 52 Ustawy o ochronie danych osobowych".Łapczyński podkreśla, że przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Budynek uczelni, której dotyczy sprawa, znajduje się przy Wolskiej 43.

W 2016 została zamknięta. Rozpoczęto wobec niej liczne postępowania sądowe będące skutkiem zadłużenia sięgającego kilkunastu milionów złotych. Być może część długów dałoby się spłacić, gdyby ktoś zadbał o pozostawiony przez uczelnię majątek. A było o co - na krążących w sieci zdjęciach widać pomieszczenia, w których ciągle są umeblowane gabinety i sale pełne sprzętu medycznego.

Uczelnia miała też problem z uporządkowaniem dokumentów - indeksów czy prac dyplomowych. O ile to udało się zabezpieczyć, do budynku wciąż można bez problemu wejść.

W grudniu ubiegłego roku pisaliśmy, że nadzór budowlany zamurował wejścia do dawnej uczelni AlmaMer, która stała niezabezpieczona. Kosztem prac chce obciążyć władze upadłej szkoły.

