"Dokumenty dotąd niepublikowane". Czas wojny w 15 gablotach

Informacje

1/4 Wystawa "Wrzesień 1939" fot. Archiwum Akt Nowych 2/4 Wystawa "Wrzesień 1939" fot. Archiwum Akt Nowych 3/4 Wystawa "Wrzesień 1939" fot. Archiwum Akt Nowych 4/4 Wystawa "Wrzesień 1939" fot. Archiwum Akt Nowych







Archiwalia z 1939 roku, między innymi o obronie Lwowa i Warszawy, a także dokumentację dyplomacji RP z lat wojny - to wszystko przedstawia nowa wystawa Archiwum Akt Nowych. Ekspozycję "Wrzesień 1939 - czas krwi i chwały" można oglądać do 22 września.

Wystawę, którą można obejrzeć w siedzibie Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu, tworzy 15 gablot z oryginalnymi dokumentami z lat 1938-1946. - W każdej gablocie chcieliśmy przedstawić coś ciekawego. To dokumenty dotąd niepublikowane, które w archiwach leżą na najniższych półkach, a my chcemy je pokazać też po to, by zachęcić do przyjścia do archiwum - podkreślił podczas wernisażu kurator wystawy Jarosław Stryjek z Archiwum Akt Nowych.

"Pokazuje pokolenie młodych ludzi"

Informacje "Broniliśmy ze wszystkich sił, aż do utraty własnego życia" Złożeniem wieńców i salwą honorową uczczono w poniedziałek przy kamieniu "Żołnierzom Żywiciela" na stołecznym Żoliborzu zbliżającą... WIĘCEJ »

"Wojna w oczach dziecka"

Wśród zaprezentowanych materiałów są albumy dotyczące uzbrojenia Wojska Polskiego, dokumenty wytworzone przez dowództwo obrony Lwowa i Warszawy z września 1939 r. czy rozkazy i meldunki z ostatnich dni walk Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie". W części ekspozycji odnoszącej się do konsekwencji wojny obronnej 1939 r. są przedstawione m.in. archiwalia i muzealia związane z powstaniem rządu Polski we Francji, a także z sytuacją Polaków w Związku Sowieckim - w tym pierwsze sporządzone tzw. listy katyńskie. Przedstawione są również dokumenty obrazujące losy Polaków w niewoli niemieckiej.- Materiały dotyczące obrony Lwowa przedstawiają ówczesne działania artyleryjskie. W naszym archiwum jest to bardzo pokaźny zbiór, z którego wybraliśmy kilka najciekawszych dokumentów - zaznaczył archiwista.Ekspozycja, której towarzyszą reprodukcje polskich afiszy i artykułów prasowych z epoki, przedstawia również materiały z okresu poprzedzającego wybuch wojny. Wśród najciekawszych są archiwalia dokumentujące służbę Karola Wojtyły w Junackich Hufcach Pracy w 1938 r.- Ta dokumentacja pokazuje pokolenie młodych ludzi, którzy wówczas zdali maturę i na miesiąc zostali odesłani do pracy na rzecz Polski. Karol Wojtyła budował wtedy drogę na Orawie. W dokumentach jest zapisane, że na przykład jest on junakiem, że wpłynęło sześć złotych na jego konto, że został wypisany po miesiącu pracy w junackich hufcach i ma odznakę pamiątkową nr 62 - opowiadał Stryjek, podkreślając wychowawcze znaczenie ówczesnych Junackich Hufców Pracy.Widzowie wystawy będą również mogli zapoznać się z materiałami ukazującymi międzynarodowe reperkusje związane z paktem Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. Pod pozorami "paktu o nieagresji" Niemcy i Związek Sowiecki w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow dokonali podziału stref wpływów, dzieląc między siebie terytoria innych niepodległych państw, w tym Polski. Pakt ten był wstępem do rozpoczęcia drugiej wojny światowej.

Na zakończenie wystawy zaprezentowano wybrane rysunki polskich dzieci ze szkół podstawowych, wykonane w ramach konkursu "Wojna w oczach dziecka" w 1946 r., natomiast jej zwieńczeniem wystawy jest objaśnienie znaczenia ikonografii sukienki "Jasnogórskiej Hetmanki", ozdobionej odznaczeniami, odznakami i proporczykami jednostek Wojska Polskiego z 1939 r., która została złożona jako wotum przez weteranów i kombatantów walk o niepodległą Polskę.



Wernisażowi towarzyszył premierowy pokaz filmu Eugeniusza Starky'ego "Ostatni Korespondent - Julien Bryan - Oblężenie Warszawy 1939", na którym obecny był syn słynnego amerykańskiego korespondenta Samuel Bryan. Julien Bryan - fotograf i filmowiec - ukazał tragedię upadającej stolicy Polski we wrześniu 1939 r. Do Warszawy przybył ostatnim pociągiem 4 września tego roku, a podczas pobytu w mieście jako korespondent mediów w USA robił zdjęcia i kręcił filmy dokumentujące obronę Warszawy i masowe bombardowanie miasta przez Luftwaffe - siły lotnicze III Rzeszy Niemieckiej.



Julien Bryan jest uważany za jedynego zagranicznego dziennikarza będącego wówczas w Warszawie. Przez Polskie Radio zaapelował wówczas do prezydenta USA Franklina Roosevelta o pomoc dla warszawskich cywili, którzy stali się celem dla niemieckich bombowców. 21 września 1939 r. wyjechał z płonącej Warszawy do Stanów Zjednoczonych, zabierając ze sobą bogaty materiał dokumentujący życie ludności cywilnej w walczącym mieście. Zdjęcia Warszawy, ilustrujące artykuły jego autorstwa, znalazły się w grudniu 1939 r. na okładkach amerykańskich magazynów "Look" oraz "Life".



Wystawa Archiwum Akt Nowych "Wrzesień 1939 - czas krwi i chwały", którą po 22 września będzie można oglądać w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie, powstała na 80-lecie wybuchu II wojny światowej i we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym oraz z Archiwami Państwowymi w Poznaniu i Lesznie.

Przeczytaj o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego w stolicy:



Ognisko Pamięci na Kopcu Powstania Ognisko Pamięci na Kopcu Powstania TVN24

Ognisko Pamięci na Kopcu Powstania "Warszawa jest w środku, jest sercem tego państwa" "Warszawa jest w środku, jest sercem tego państwa" TVN24

"Warszawa jest w środku, jest sercem tego państwa" Hołd powstańcom przed pomnikiem Gloria Victis Hołd powstańcom przed pomnikiem Gloria Victis TVN24

Hołd powstańcom przed pomnikiem Gloria Victis Godzina "W" na placu Krasińskich Godzina "W" na placu Krasińskich Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Godzina "W" na placu Krasińskich "Chylę głowę przed Wami wszystkimi" "Chylę głowę przed Wami wszystkimi" TVN24

"Chylę głowę przed Wami wszystkimi" "Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała" "Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała" TVN24

"Polska została podbita, pobita, ale nie skapitulowała" Heiko Maas w Muzeum Powstania Warszawskiego Heiko Maas w Muzeum Powstania Warszawskiego TVN24

Heiko Maas w Muzeum Powstania Warszawskiego Prezydent o Powstaniu Warszawskim Prezydent o Powstaniu Warszawskim TVN24

Prezydent o Powstaniu Warszawskim Premier o powstaniu Premier o powstaniu TVN24

Premier o powstaniu Złożenie wieńców przy Filtrowej Złożenie wieńców przy Filtrowej TVN24

Złożenie wieńców przy Filtrowej Ognisko Pamięci na Kopcu Powstania TVN24



PAP/em/ran