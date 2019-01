Informacje

Budynek "Plomby" przy Koszykowej fot. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego



Ponad 23 miliony złotych będzie kosztować modernizacja biblioteki przy Koszykowej. Ponad połowa środków pochodzić będzie z funduszy europejskich - poinformował w piątek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec 2020 roku.

Urząd wyjaśnił, że umowa na II etap przebudowy została podpisana w piątek. Wykonawcą inwestycji będzie firma Lindner Polska.

- Ponad 100-letnia biblioteka na Koszykowej to perła wśród naszych instytucji kultury. W ostatnich latach bardzo odmłodniała, a to między innymi za sprawą dużego remontu, który był realizowany w ostatnim czasie. Dziś to miejsce nowoczesne, przyjazne i dzięki temu jeszcze chętniej odwiedzane przez czytelników - zwraca uwagę cytowany w komunikacie marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Gruntowna renowacja

Tym razem modernizacja obejmie tak zwaną "plombę", budynek z 1973 roku. Jak zapowiada marszałek, zmieni się ona nie do poznania. Zyska też nową powierzchnię użytkową.

W wyremontowanych przestrzeniach przewidziano miejsce dla American Corner, czyli drugiej sali konferencyjnej oraz pomieszczeń biurowych dla tych działów, które pracują obecnie na Placu Hallera i ul. Noakowskiego.

- Planujemy powrót do współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych, rozszerzenie działalności szkoleniowej oraz różnego rodzaju spotkań, dyskusji, konferencji, które już obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem organizacji społecznych, gości i czytelników. Po zakończeniu prac wszyscy pracownicy znajdą się na ulicy Koszykowej - tłumaczy dyrektor biblioteki Michał Strąk.

Urząd poinformował, że całkowity koszt prac budowlanych wyniesie ponad 23,6 mln zł z czego ponad 12,5 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostała kwota to środki z budżetu Mazowsza.

Modernizacja zakłada gruntowną renowację infrastruktury budynku, w tym wymianę elewacji. W bibliotece powstaną sale konferencyjne, szkoleniowe i powierzchnie biurowe. Prace nie ominą też zabytkowego gmachu im. Kierbedziów. Urząd dodał, że modernizacja ma się zakończyć w ostatnim kwartale 2020 roku.

Jedna z największych i najstarszych

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego popularnie zwana "Biblioteką na Koszykowej" jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce.

Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny budynek ufundowany przez Eugenię Kierbedziową (Gmach im. St. Kierbedziów) i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie. Dziś zbiory biblioteki liczą ok. półtora miliona woluminów.

Zobacz też materiał o pięciu największych bibliotekach w Warszawie:

Warszawskie TOP5 - największe biblioteki Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl



PAP/kk/b