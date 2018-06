Informacje

Orange Warsaw Festiwal fot. TVN24

W piątek i w sobotę, 1 i 2 czerwca, na służewieckim torze wyścigów konnych odbędzie się Orange Warsaw Festiwal. Wystąpią Florence + The Machine, Sam Smith czy Taco Hemingway. Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji.

Dla uczestników imprezy, w godzinach 14.30 - 23 autobusy linii 300 będą kursować między stacją metra Wilanowska a Wyścigami.

Po godzinie 23 rozpoczną kursowanie autobusy specjalnej linii DO METRA, które dowiozą uczestników koncertu do podziemnej kolei Puławską, Romera, Surowieckiego i al. KEN do stacji URSYNÓW.

W obu liniach obowiązywać będzie taryfa ZTM.

Częściej będzie też jeździło samo metro. Do godziny 3.15 składy będą podjeżdżały na stację Ursynów mniej więcej co siedem - osiem minut.

"Fani, którzy przyjadą samochodami, mogą zostawić je na parkingach P+R. Podczas nocy 1/2 i 2/3 czerwca parkingi Metro Wilanowska, Metro Ursynów i Metro Stokłosy czynne będą przez całą dobę" - zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego.

Dodatkowo, przy pętli Metro Wilanowska spotkać będzie można informatorów, którzy udzielą wszelkich informacji o zmianach w komunikacji miejskiej.

Dwa dni festiwalu

Orange Warsaw Festiwal startuje w piątek. Jako pierwszy zagra Sonar - o godzinie 16 na scenie Warsaw Stage. Natomiast na Orange Stage o 17 pojawi się O.S.T.R. Również w piątek zaprezentują się m.in. RalphKamiński, Dua Lipa, Sam Smith czy LCD SOUNDSYSTEM.

Drugi dzień otworzy - na scenie Warsaw Stage - Baranovski (również o 16), zaś na Orange Stage o 17 zaprezentuje się Taco Hemingway. Zagrają też m.in. Mery Spolsky, Marcelina, Mela Koteluk, Florence + The Machine i The Dumplings.

kw/r