Basti to jeden z podopiecznych schroniska fot. UM Warszawa

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w ubiegłym roku przyjęło 3,9 tysięcy psów i kotów. Do adopcji i do właścicieli trafiło za to prawie 3,8 tysięcy pupilów. Do końca 2017 roku w schronisku pozostało ich 751. - To jest najniższy wynik od 14 lat - powiedział dyrektor placówki Henryk Strzelczyk.

Jeśli chodzi o konkrety - w ostatnim roku do schroniska przyjęto 2531 psów i 1411 kotów. To więcej niż w roku 2016. Jednocześnie dyrektor wspomniał, że wydano 2537 psów, z czego półtora tysiąca do adopcji, a pozostałe psy odebrali ich właściciele. Wydano również 1261 kotów, z czego prawie 1,1 tysiąca do adopcji.

- Dzięki tak aktywnej działalności sylwestra przywitaliśmy razem z 696 psami i 55 kotami. To jest najniższy wynik od 14 lat - podkreślił dyrektor. Dodał, że przez cały rok schronisku pomagało prawie 270 wolontariuszy. Dla porównania, w 2016 roku było ich 190, a w 2015 roku - 160.

Spacery, akcje edukacyjne

Strzelczyk przypomniał także, że schronisko przez ostatni rok organizowało różnego rodzaju wydarzenia zapewniające zwierzętom kontakt z ludźmi, a także namawiające do adopcji zwierząt ze schroniska, m.in. spacery z czworonogami po miniparku przy "Paluchu" i akcję "Adoptuj warszawiaka".

Promowana była również gra edukacyjna, która ma pokazywać m.in., jak zadbać o swojego czworonoga i co zrobić, jeśli ktoś znajdzie czyjegoś psa. - Dzięki takim materiałom edukacyjnym liczba zwierząt odbieranych z naszego schroniska przez właścicieli w ciągu dwóch lat wzrosła z poziomu 22 procent do prawie 42 procent. (...) Ten nasz pupil nie wie, co się stało, dlaczego trafił do schroniska i właściciel tego zwierzęcia nie zastanawia się nad tym, gdzie on jest. Czym krótszy jest czas, tym mniejsza dla niego trauma - powiedział Strzelczyk.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, popularnie określane Schroniskiem "Na Paluchu", zorganizowało w czwartek w Domu Kultury na warszawskich Włochach galę nagród "Przyjaciel Schroniska 'Na Paluchu'". Statuetki przyznawane są osobom i instytucjom, które wyjątkowo wsparły ubiegłoroczną działalność placówki. Nagrody zostały rozdane po raz drugi.

Jedną z akcji schroniska w minionym roku było wydarzenie "Pokochaj staruszka"

Akcja "Pokochaj staruszka" miała zachęcić do adopcji starszych zwierząt TVN24

PAP/kw/mś