Informacje

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w ratuszu prezydent Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dotyczące odbioru śmieci w 2019 roku.

"Codziennie pracujemy"

- Robimy wszystko, żeby być gotowymi do odbioru śmieci od 1 stycznia – zapewnił prezydent stolicy.Zapowiedział, że w piątek wiceprezydent Michał Olszewski przedstawi szczegóły przyjętego planu, a na dniach ruszy również kampania, która ma być "dosyć prosta i jasna".

- Codziennie pracujemy, jeżeli chodzi o kwestię śmieci. I będzie jasna informacja, ona nie jest specjalnie skomplikowana. Będziemy stopniowo wprowadzali nowe warunki utylizacji. A do momentu, kiedy nie pojawią się nowe pojemniki, segregujemy śmieci tak, jak do tej pory. Na to dajemy sobie kilka tygodni, czy pierwszych kilka miesięcy - mówił ogólnie Trzaskowski.

Odbijał również piłeczkę w stronę rządu Prawa i Sprawiedliwości. - Jeżeli odstąpi od próby wywołania wojny z samorządami, nie będzie zamykał żadnych instalacji, to ja jestem spokojny – przekonywał Trzaskowski.

- Apeluję do rządu, żeby nie próbował wywołać kolejnych problemów. Olbrzymia większość problemów, z którymi mamy do czynienia, również jeżeli chodzi o kwestie wzrastających kosztów, jest spowodowana przez rząd i jego politykę zmiany ustaw i również przyjmowania olbrzymiej liczby śmieci z zagranicy do utylizacji – wyliczał Trzaskowski.

O tych kontrowersjach władze Warszawy mówiły w ubiegłym tygodniu. Przekonywały, że Ministerstwo Środowiska nie uzgadnia planu, który pozwoliłby na rozszerzenie mocy instalacji służących do przetwarzania odpadów.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił z kolei o zagrożeniu paraliżem śmieciowym w Warszawie pod koniec listopada w radiu RMF. CZYTAJ WIĘCEJ O KONFLIKCIE.

Nowy system i problem z przetargiem

W stolicy od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać nowy system segregacji śmieci. Odpady mają być zbierane w podziale na pięć frakcji: odpady zmieszane, szkło, papier, w tym tektura, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, metale i tworzywa sztuczne. Teraz w Warszawie śmieci zbiera się w podziale na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło.

W celu dostosowania się do nowych regulacji miasto rozpisało przetarg. Pierwsze postępowanie oprotestowały biorące w nim udział firmy. Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej termin składania ofert został przesunięty. W zeszłym tygodniu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski poinformował, że oferty zostaną otwarte 4 grudnia, ale w czwartek na konferencji prasowej w ratuszu powiedział, że zostało to przełożone na 10 grudnia.

ran