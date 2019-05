Informacje

Do muzeów zawiozą zabytkowe pojazdy fot. Urząd miasta Warszawy

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów dla zwiedzających otworzone zostaną 262 placówki. Komunikację pomiędzy nimi zapewnią między innymi autobusy i tramwaje linii specjalnych. Część z nich będzie obsługiwana przez zabytkowe "ogórki".



Komunikacyjną Noc Muzeów rozpocznie XIV Międzynarodowy Zlot Zabytkowych Autobusów. Do Warszawy przyjedzie ponad 50 zabytkowych pojazdów. Wśród nich "ogórki", sany i ikarusy.

Pierwsze autobusy staną na placu Defilad około godziny 10, a o godzinie 11.30 rozpocznie się parada. Zabytki wyruszą z placu Defilad i pojadą ulicami: Marszałkowską, mostem Łazienkowskim, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim, Jagiellońską, Modlińską i mostem Skłodowskiej-Curie do Metra Młociny.

Będą dowozić zwiedzających

W godzinach 18-2 autobusy linii specjalnych będą dowozić zwiedzających do miejsc biorących udział w Nocy Muzeów. Na to wydarzenie Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej uruchomi linie, obsługiwane zabytkowymi autobusami:

A – Pl. Defilad – Aleje Jerozolimskie - Grzybowska - Wolska - Zajezdnia Wola – Karolkowa - Marszałkowska - Pl. Defilad (linia obsługiwana między innymi "ogórkami”

K – Pl. Defilad – Aleje Jerozolimskie - Ludna -Mariensztat – Wybrzeże Kościuszkowskie - Solec - Nowy Świat - Świętokrzyska - Pl. Defilad (linia obsługiwana między innymi ikarusami)

P – Metro Wilanowska - Puławska - Kolejka Piaseczyńska - Puławska – Metro Wilanowska (linia obsługiwana ikarusami).

Na torach pojawią się też zabytkowe tramwaje linii M ("parówki"). W godzinach 19-1.30 będą obsługiwały trasę: Zajezdnia Wola – Okopowa - plac Zawiszy - aleja Poniatowskiego - 11 listopada - Czynszowa – Targowa - aleja Poniatowskiego - plac Zawiszy - aleja Solidarności - Rogalińska.

Linie specjalne z placu Defilad

Z placu Defilad wyruszą także specjalne linie, obsługiwane pojazdami niskopodłogowymi.

B – Pl. Defilad - plac Konstytucji - Puławska - Branickiego - Wilanów - aleja Wilanowska - Woronicza - plac Unii Lubelskiej - plac Konstytucji - Świętokrzyska – Pl. Defilad

D – Pl. Defilad - Plater - Królewska - aleja Solidarności - Kawęczyńska - Markowska - Targowa - most Śląsko-Dąbrowski - plac Bankowy – Pl. Defilad

E – Pl. Defilad – Plater - Królewska - plac Teatralny - Konwiktorska - Wybrzeże Gdyńskie - plac Wilsona – Wybrzeże Gdańskie - plac Krasińskich - plac Teatralny - Królewska - Pl. Defilad

F – Pl. Defilad – Aleje Jerozolimskie - Koszykowa - plac Zawiszy - aleja Jana Pawła II - Andersa - plac Bankowy - Marszałkowska – Pl. Defilad

G – Pl. Defilad – Plater - Królewska - plac Bankowy - most Śląsko-Dąbrowski - Zamoyskiego - Neon Muzeum – Zamoyskiego - aleja Solidarności - Marszałkowska - Pl. Defilad

J – Pl. Defilad - Aleje Jerozolimskie - plac Trzech Krzyży - Łazienki Królewskie – Gagarina - Myśliwiecka - plac Trzech Krzyży - Aleje Jerozolimskie - Świętokrzyska - Pl. Defilad.

Przejazd autobusami linii A, B, D, E, F, G, J, K i P oraz tramwajami linii M będzie bezpłatny.

Komunikacja miejska będzie jeździć częściej i dłużej

Autobusy linii 116 będą kursowały dłużej – do około godziny 2.30. Z kolei autobusy linii nocnych N25, N35, N42, N43, N72 i N81 do około godziny 2.30 będą częściej podjeżdżały na przystanki.

Tramwaje linii 3 będą jeździły do około godziny 1, a linii 2, 4 (na trasie skróconej Wyścigi – Annopol), 9 (na trasie skróconej P+R Al. Krakowska – Wiatraczna), 24, 26 i 33 do godziny 2.30

Metro, do końca kursowania w nocy z 18 na 19 maja, będzie podjeżdżało na stacje co 7-8 minut.

Uruchomione zostaną także dodatkowe kursy SKM ze stacji Warszawa Śródmieście. Po północy pociągi linii S1 odjadą do Otwocka o godzinach: 0.40 i 1.40., a do Pruszkowa o godzinach: 0.27 i 1.30. SKM S2 wyruszy do Sulejówka Miłosny o godzinie 1.20. Kursy SKM S3 do Legionowa zaplanowano na godziny: 0.30 i 1.30.

Z kolei parkingi "Parkuj i jedź" (oprócz parkingów P+R Warszawa Stadion i P+R Metro Imielin) będą czynne całą dobę.

