Do czterech razy sztuka? Wiadukt wciąż zamknięty

Wiadukt na Karczunkowskiej wciąż zamknięty Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Już po raz czwarty kolejarze podają szacowaną datę zakończenia prac na Karczunkowskiej. Inwestycja ciągnie się od 2017 roku.

- Wiadukt już powinien działać. Takie zapewnienie otrzymaliśmy w styczniu tego roku od Polskich Linii Kolejowych, które są inwestorem. Niestety, nic nie wskazuje na to, żeby inwestycja w najbliższych tygodniach została zakończona – opisuje radny Paweł Lenarczyk, do którego mieszkańcy poszli z problemem, który dotyczy Karczunkowskiej.

Pechowa inwestycja

Karczunkowska to droga dojazdowa do Puławskiej, niedaleko południowej granicy Warszawy. Codziennie korzysta z niej wielu kierowców, którzy z okolicznych miejscowości chcą dojechać do centrum stolicy. Ulicę przecinają tory i to właśnie w tym miejscu kolejarze postanowili wybudować wiadukt.

Zamknięto więc przejazd i otwarto tymczasowy, a okoliczni mieszkańcy od 2017 roku mają przed posesjami plac budowy. I choć nowy wiadukt już od dawna stoi, to kolejarze wciąż nie dokończyli chodników, ludzie lawirują więc między ciężkim sprzętem.

A denerwują się też kierowcy, którym inwestor już trzykrotnie obiecywał zakończenie budowy.

- Na wiadukt kierowcy nie mogą jeszcze wjechać. Inwestycja wygląda na skończoną, ale trwają prace przy budowie chodników czy ścieżki rowerowej – opisuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Kiedy kolejarze skończą prace?

- Teraz wykonawca koncentruje się na pracach wykończeniowych oraz uruchomieniu wind. Odbędą się komisje odbiorowe oraz uzyskane zostaną pozwolenia na użytkowanie wind – przekazał z kolei tvnwarszawa.pl Karol Jakubowski z biura prasowego PKP PLK.

Kiedy kierowcy pojadą nową przeprawą? - Liczymy, że w październiku obiekt zostanie udostępniony kierowcom – odpowiada Jakubowski.

Mieszkańcy nie wierzą

Termin zakończenia prac był kilkukrotnie przekładany. Jeszcze w 2017 roku, PKP Polskie Linie Kolejowe obiecywały, że wiadukt będzie gotowy latem 2018 roku, później miał być otwarty wiosną 2019 roku.

Kolejne opóźnienia kolejarze tłumaczyli między innymi kolizjami z sieciami elektrycznymi i wodociągowymi, które wymusiły na wykonawcy zmiany w projektach, co przełożyło się na harmonogram inwestycji. Dodatkowo problemem była budowa nowego osiedla w sąsiedztwie inwestycji, co niosło za sobą konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w projekcie.

