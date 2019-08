Informacje

Skrzyżowanie Instalatorów z aleją Krakowską po przebudowie Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zakończył się remont skrzyżowania ulicy Instalatorów z aleją Krakowską. Od czwartku kierowcy wyjeżdżający z osiedli, będą mogli skręcić w lewo, w stronę centrum.

Przebudowa skrzyżowania rozpoczęła się w połowie marca. Za całość prac odpowiedzialny był deweloper, budujący osiedla mieszkaniowe wzdłuż Instalatorów. - Dotąd ulica była niezamieszkała, ruch był na niej niewielki. Przy dużej liczbie nowych osiedli to się zmieniło. Prawo nakazuje by deweloper dostosował drogę do zwiększonego natężenia ruchu - wyjaśnia Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.

Nowy lewoskręt

Na skrzyżowaniu zaszło kilka istotnych zmian. Pojawiła się sygnalizacja świetlna oraz przejścia dla pieszych. W pobliżu utworzono też nowe przystanki autobusowe.

Największą różnicę odczują kierowcy. Dotychczas z ulicy Instalatorów możliwy był wyłącznie skręt w prawo, w kierunku Okęcia. By dojechać do centrum, konieczna była zawrotka na kolejnych skrzyżowaniach. Teraz nie będzie to konieczne. Po przebudowie powstała możliwość przejazdu przez torowisko i skrętu w lewo - w ulicę Grójecką.

- Kierowcy są jeszcze nieco zaskoczeni tą zmianą. Większość z nich machinalnie ustawia się na pasie do prawoskrętu, dopiero po chwili zauważają, że mają teraz możliwość jazdy także w lewą stronę - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Budowa lewoskrętu była skoordynowana z wiosennymi pracami tramwajarzy. - Wykonywaliśmy wówczas serię prac związanych z wymianą torowiska i poprawą stanu technicznego naszej infrastruktury. Dotyczyły one odcinka alei Krakowskiej od ulicy Banacha do parkingu Park and Ride. Wykonaniem samego przejazdu przez torowisko zajął się deweloper - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Przebieg remontu nadzorowali miejscy drogowcy. Jak zaznaczają jego celem było nie tylko zwiększenie wygody mieszkańców, ale też podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

1/7 Skrzyżowanie Instalatorów z aleją Krakowską po przebudowie fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl













