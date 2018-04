Deptak na Trakcie Królewskim, a piesi wolą chodnik

Informacje

Zamknięty Nowy Świat Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Część Traktu Królewskiego zmieniła się w weekendowy deptak. Autobusy są kierowane na objazdy, ale piesi i tak przeważnie wybierają chodnik.

W świąteczny weekend Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście stały się deptakiem. Z ruchu wyłączona jest jezdnia pomiędzy rondem de Gaulle’a a Senatorską - również w lany poniedziałek. Tak dzieje się co roku - od wiosny do jesieni w weekendy i święta Trakt Królewski zamienia się w deptak.

Co weekend

- Wjazd na Nowy Świat jest zamknięty, ale większość osób i tak korzysta z chodnika. Jakby nie dowierzali, że można chodzić po jezdni - relacjonuje Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

"Począwszy od tego weekendu, do połowy października, w każdą sobotę, niedzielę i święta oraz 2 i 4 maja, 1 czerwca, 16 i 17 sierpnia z ruchu kołowego wyłączane będą ulice Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. Ostatnim takim weekendem będzie 13-14 października" - informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Zamknięty odcinek ulic jest strefą zamieszkania - dopuszczony na nim będzie wyłącznie dojazd mieszkańców z identyfikatorami do posesji, Pałacu Prezydenckiego, do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego Caritas, zaopatrzenia do Centralnej Biblioteki Rolniczej, do ulicy Koziej oraz ruch nowożeńców, służb ratunkowych i oczyszczania a także rowerów.

W tym czasie autobusy będą kierowane na trasy objazdowe od soboty od początku kursowania do niedzieli do końca kursowania. Zmiany obejmą linie 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 i N44.

ran/mś