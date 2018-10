Demontują kontrowersyjny pomnik. "Trafi do IPN"

Informacje

Rozpoczął się demontaż pomnika Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej w parku Skaryszewskim.

- Zdemontowany monument zostanie przekazany do Instytutu Pamięci Narodowej - powiedziała w środę PAP Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza.

Przyjechali policjanci

Rosyjska agencja prasowa TASS podała, że do parku zostali rzekomo wezwani policjanci, którzy mieli wstrzymać demontaż monumentu. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się w biurze prasowym Komendy Stołecznej Policji, że do parku faktycznie pojechali funkcjonariusze wezwani przez jednego z mieszkańców Warszawy, jednak rozbiórki nie wstrzymali. - Na miejscu sprawdzili wszystkie dokumenty i pozwolenia na demontaż pomnika, po czym odjechali - usłyszał reporter PAP w KSP.We wtorek wygrodzono teren i przekazano go firmie, która miała zająć się demontażem pomnika. W środę ruszyły prace rozbiórkowe. - Jeżeli nie będzie żadnych nieprzewidzianych wypadków, to demontaż potrwa do czwartku - powiedział Mariusz Burkacki, rzecznik Zarządu Zieleni.

Urzędnicy planują przywrócenie na głównej osi alei z nawierzchni mineralnej. Zapowiadają, że kwietnik, który jest w tym miejscu, zostanie przeniesiony na boki, a w środku powstanie aleja.



Decyzja o rozbiórce wynika z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nałożyła ona na właścicieli terenów, na których znajdują się takie pomniki, obowiązek ich usunięcia. Zgodnie z nowelizacją tej ustawy z grudnia 2017 termin na ich demontaż upływał 31 marca.



Procedura usunięcia pomnika rozpoczęła się kilka miesięcy temu. Przed ponad miesiącem uzyskano wszystkie zgody konserwatorskie i budowlane i rozpoczęła się procedura wyłonienia wykonawcy, który demontuje pomnik.

Trafi do muzeum

Jak poinformowała w sierpniu PAP asystent prasowa IPN w Szczecinie Magdalena Ruczyńska, pomnik zostanie przeniesiony do Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Ma tam powstać m.in. wystawa edukacyjna przygotowana przez Instytut, której misją będzie "pokazanie pełnego obrazu działalności propagandowej władz Polski Ludowej w sferze upamiętnień, czyli m.in. pomników, kopców, obelisków, kolumn, rzeźb, posągów, popiersi, kamieni pamiątkowych, płyt i tablic pamiątkowych, napisów i znaków, a także pomnikowych sprzętów wojskowych".- Na ekspozycję składać się mają przede wszystkim oryginalne upamiętnienia lub ich elementy, ale także opatrzone komentarzem historycznym dokumenty i fotografie związane m.in. z ich budową, odsłonięciem czy organizowanymi przy nich propagandowymi uroczystościami - dodała Ruczyńska.

To właśnie tam mają trafić elementy pomnika z warszawskiego parku.

Oblewany farbą

Pomnik ustawiony w osi głównej parku upamiętnia żołnierzy sowieckich poległych podczas walk o Pragę. Wzniesiono go w miejscu grobu 26 żołnierzy, którzy zginęli 13 września 1944 roku. Na postumencie z piaskowca z podniesioną częścią środkową umieszczono stelę z płaskorzeźbą żołnierza Armii Czerwonej, pod którą znajdują się złożone sztandary.

Na pomniku umieszczono napis: "Wieczna chwała bohaterom Armii Czerwonej, poległym w walkach o wyzwolenie stolicy Polski Warszawy". Monument został odsłonięty we wrześniu 1946 r.

Pomnik Wdzięczności Żołnierzom Armii Radzieckiej nie raz był oblewany czerwoną farbą lub "ozdabiany" antykomunistycznymi hasłami czy symbolami Polski Walczącej. Co jakiś czas pojawiały się inicjatywy, by relikt przeszłości usunąć z parku, tak jak to zrobiono z tzw. pomnikiem Czterech Śpiących, znajdującym się przed laty na placu Wileńskim.

