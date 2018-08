Defilada na Wisłostradzie. Utrudnienia dzień po dniu

Informacje

nowa trasa defilady fot. urząd miasta , archiwum TVN24

Jak już pisaliśmy, tegoroczna defilada przejdzie Wisłostradą, a nie jak do tej pory Alejami Ujazdowskimi. Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z Krasińskiego do mostu Gdańskiego, a przemarsz wojsk i przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 13 na skrzyżowaniu z Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z Karową.

"Utrudnienia dla warszawiaków i gości"

Zmiany na Wisłostradzie fot. Urząd Miasta

O ogólnej trasie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało kilka dni temu, ale teraz stołeczni urzędnicy pokazali miejsce na mapie i opisali, jakich dokładnie utrudnień trzeba się spodziewać na Wisłostradzie i węzłach.

- Utrudnienia dotkną warszawiaków, ale też wszystkich gości, którzy przyjadą do stolicy by podziwiać to wydarzenie. Znaczne ograniczenia w ruchu i parkowaniu, które wymusiły wojskowe obostrzenia, nie tylko zakorkują dojazdy na uroczystość, ale też znacząco skomplikują możliwość sprawnego dotarcia na paradę. Organizatorzy pozostali głusi na argumenty przedstawione przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Biuro Polityki Mobilności i Transportu – zaznacza przy tym Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Pierwsze utrudnienia dla kierowców pojawią się w nocy z soboty na niedzielę, z 11 na 12 sierpnia, gdy odbędzie się próba, która potrwa od godziny 2 do 11.

Od soboty (11 sierpnia) od 23 do niedzieli (12 sierpnia) do 11 oraz od wtorku (14 sierpnia) od godz. 23 do środy (15 sierpnia) do godz. 17 zamknięte dla ruchu będą ulice:

- Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdyńskie i Wybrzeże Gdańskie) od mostu Grota-Roweckiego do Sanguszki (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; jadący od Łomianek będą musieli skręcić na Trasę AK lub na most. Grota-Roweckiego; nie będzie możliwości zjazdu z trasy i mostu w kierunku centrum),

- Krasińskiego od. Czarnieckiego do Wisłostrady (z Gwiaździstej będzie można pojechać tylko w kierunku placu Wilsona; zamknięte będą także przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe na węźle Krasińskiego z Wisłostradą),

- Krajewskiego od Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, zamknięte także przejście dla pieszych i przejazdy rowerowe przez Wisłostradę na wysokości Wenedów).



11 sierpnia od godziny 2 do 11 oraz 14 sierpnia od godziny 23 do 15 sierpnia do 17 zamknięte dla ruchu będą ulice:

- Wisłostrada (ulice Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wioślarska i Solec) od Sanguszki do Łazienkowskiej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela; nie będzie można zjechać na Wisłostradę z mostów Śląsko-Dąbrowskiego, Józefa Poniatowskiego i Łazienkowskiego oraz Trasy Łazienkowskiej, a z Czerniakowskiej będzie można pojechać tylko na Trasę Łazienkowską w stronę centrum lub na most),

- Sanguszki do ul. Zakroczymskiej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Boleść od Bugaj do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Mostowa od Bugaj do Freta (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Wodna i Steinkellera,

- Grodzka od alei „Solidarności” do Wisłostrady (w dniu 15 sierpnia zamknięty będzie także parking pod mostem pomiędzy ulicami Grodzką i Nowy Zjazd),

- Nowy Zjazd od al. „Solidarności” do Wisłostrady,

- Karowa od Browarnej do Wisłostrady (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Lipowa od Browarnej do ulicy Wybrzeże Kościuszkowskie (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela),

- Dobra od Karowej do Lipowej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela, tylko w dniu 15 sierpnia),

- Ludna od ulicy Solec do Wisłostrady,

- Wilanowska od Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Górnośląska od Czerniakowskiej do Wisłostrady,

- Czerniakowska (jezdnia w kierunku Wilanowa) ul. Łazienkowskiej do Gagarina (zamknięte wloty ulic Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosieleckiej i Hołówki oraz przejście dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości Łazienkowskiej).

Zamknięcie mostów

Jak zaznacza urząd miasta, w trakcie uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

"Dodatkowo od niedzieli, 12 sierpnia, od godziny 9 do czwartku, 16 sierpnia, do godz. 6 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od Sanguszki do Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22-6 wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim" – informuje ratusz.

Od wtorku 14 sierpnia od godziny 23 do środy 15 sierpnia do 17 zamknięte będą ulice Wiślana i Gęsta od Browarnej do Dobrej (wraz z zakazem zatrzymywania się z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela). A w dniach 12 i 15 sierpnia w godziny 13.20-14 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

12 sierpnia, w godz. 3-11 oraz 15 sierpnia w godzinach 8-15 zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie dolny poziom mostu Gdańskiego.

15 sierpnia zamknięte dla pieszych i rowerzystów będą w godzinach 11-15 most Śląsko-Dąbrowski,

a pomiędzy 15 a 16 most Świętokrzyski i Wybrzeże Szczecińskie od mostu do Siwca.



W czasie uroczystości wozy transmisyjne będą ustawione po wschodniej stronie Wisłostrady. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

W czasie święta obserwować będzie można defiladę lotniczą, pieszą, defiladę pojazdów oraz historyczną.

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP/infografiki

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP/infografiki

Uroczystości na placu Piłsudskiego

Już od 10 sierpnia, od 4 do czwartku 16 sierpnia do 22 zamknięta będzie Ossolińskich przed placem Piłsudskiego.

Od środy, 15 sierpnia, od 4 do czwartku, 16 sierpnia, do 4 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela na ulicach: plac Teatralny, Tokarzewskiego-Karaszewicza, Ossolińskich, plac Małachowskiego, pasaż Niżyńskiego, Królewskiej od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej.

W tym czasie zamknięte dla samochodów będą plac Piłsudskiego, Wierzbowa na odcinku od jezdni na tyłach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej do placu, Królewska na odcinku od placu do Marszałkowskiej.

"Nie będzie można wyjechać z placu Małachowskiego i pasażu Niżyńskiego na Królewską (wyjazd będzie możliwy tylko do Kredytowej) oraz z ulic Tokarzewskiego-Karaszewicza i Ossolińskich na plac Piłsudskiego (wjazd i wyjazd z tych ulic będzie możliwy od Krakowskiego Przedmieścia)" - informuje urząd miasta.

