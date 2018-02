"Decyzja ws. kandydata na prezydenta Warszawy na przełomie kwietnia i maja"

Informacje

- To jest poważne wyzwanie, mamy bardzo dużo pomysłów - tak Stanisław Karczewski mówił o ewentualnym kandydowaniu na fotel prezydenta stolicy. O to, czy będzie w ogóle kandydował pytał marszałka Senatu Bogdan Rymanowski w programie "Jeden na jeden" TVN24.



Prowadzący pytał Karczewskiego o jego niedawne słowa. Marszałek stwierdził, że widzi siebie jako prezydenta Warszawy, a Patryka Jakiego jako swojego zastępcę. Ten drugi jednak od tego pomysłu się odciął.

"Przesuwam termin"

"Polityka koleżanki"

- To nie była żadna propozycja, to była jedna z możliwości – przekonywał teraz Karczewski.Podkreślił, że nie ma decyzji w sprawie kandydata PiS. Jego zdaniem powinna zapaść na przełomie kwietnia i maja. - Mówiłem o styczniu, o lutym, o marcu - w tej chwili przesuwam ten termin. Widzę, jak spalają się ci kandydaci, którzy powiedzieli, że już będą startować - przekonywał Karczewski.Podkreślił, że Rafał Trzaskowski się "spala". – Podejmuje dyskusje zupełnie niepotrzebne – zaznaczył.Prowadzący chciał wiedzieć, czy Karczewski jednak będzie kandydatem PiS. - To jest poważne wyzwanie, mamy bardzo dużo pomysłów. Ludzie do mnie przychodzą z pomysłami.Na pytanie, czy byłby lepszy niż Rafał Trzaskowski, powiedział, że jest o tym przekonany.- A w czym – dopytywał Bogdan Rymanowski.- A we wszystkim – odpadł marszałek.

- Rafał Trzaskowski, będzie kontynuował politykę Platformy Obywatelskiej. Będzie kontynuował politykę swojej koleżanki, której prowadził kampanię wyborczą. Ja prowadziłem kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości i gdziekolwiek bym występował, jestem reprezentantem tego obozu i będę realizował program Prawa i Sprawiedliwości.



I jeszcze raz podkreślił, że Rafał Trzaskowski jest związany z PO i Hanną Gronkiewicz-Waltz. - To była zła prezydentura i ja nie chcę tej kontynuacji. Jestem przekonany, że każdy, kto wygra z panem Trzaskowskim, będzie lepszym prezydentem dla warszawiaków - spuentował Karczewski.



ran