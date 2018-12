Decyzja wojewody w sprawie budowy drogi Warszawa-Grójec

Informacje

Orientacyjny plan nowej ekspresówki S7 fot. TVN24

Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację kolejnych dwóch odcinków drogi S7 na odcinku Warszawa-Grójec - poinformował w piątek rzecznik prasowy Wojewody Mazowieckiego.

Chodzi odcinek pomiędzy Warszawą a Tarczynem, który podzielony jest na cztery zadania. Grudniowe decyzje dotyczą dwóch fragmentów.

Jeszcze jedna decyzja

Decyzja z 21 grudnia dotyczy budowy 2,7 kilometra trasy, druga z 27 grudnia - kolejnych 2,3 kilometra. Obu decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Decyzję o zezwoleniu na budowę południowego wylotu trasy S7 od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, wojewoda podjął 13 listopada (chodzi o około kilometr drogi).

Dla pozostałego odcinka o długości około 2 km prowadzone jest postępowanie administracyjne.

Trzy odcinki trasy

Budowa południowego wylotu trasy S7 Warszawa – Grójec o łącznej długości około 29 km została podzielona na trzy odcinki:

A - odcinek od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem), długości ok. 6,64 km

B - odcinek od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), długości ok. 14,8 km

C - odcinek od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca, długości ok. 7,9 km.

Poprawi tranzytowy układ dróg

Projektowana trasa w przeważającej części prowadzona jest całkowicie nowym korytarzem. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę drogi ekspresowej o długości około 29 km, budowę równoległych dróg lokalnych i dojazdowych oraz przebudowę odcinków istniejących dróg publicznych. Wybudowane zostaną urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja drogi ekspresowej S7 wpisuje się w tranzytowy układ dróg. Inwestycja wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.

PAP/kz