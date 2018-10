"Debata warszawska". Wszystkie pytania, wszystkie odpowiedzi

Informacje

Wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy stanęli do wspólnej debaty przed wyborami samorządowymi. Odpowiedzieli na sześć pytań dziennikarzy, na koniec mieli czas na swobodną wypowiedź. Wydarzenie transmitowaliśmy na TVN24 i tvnwarszawa.pl.

22.04 Dziennikarze prowadzący spotkanie pożegnali widzów i podziękowali kandydatom. Na koniec przypomnieli, że wybory odbędą się 21 października.

22.03 Zakończyła się ostatnia część debaty poświęcona na swobodne wypowiedzi kandydatów.

22.02 Paweł Tanajno: Chciałem się zwrócić do wyborców PO - sondaże są nieubłagane, Patryk Jaki nie zostanie prezydentem. Natomiast możemy nie głosować ze strachu przed PiS. Nie musicie głosować na Trzaskowskiego, są wśród nas liberałowie, którzy nie stracili liberalnych ideałów.

22.01 Sławomir Antonik: Jestem burmistrzem od 12 lat, znam się na samorządzie i namawiam wszystkich do głosowania na Bezpartyjnych, bo my jesteśmy stąd i wiemy, jak tym czasem zarządzać.

22.01 Jacek Wojciechowicz: Obecna kampania opiera się głównie na straszeniu i kłamliwych propozycjach, w których dominują PO i PiS. Od trzech lat PO rządzi w Warszawie, a nie potrafiła powstrzymać PiS. Dajcie im czerwoną kartkę.

22.00 Piotr Ikonowicz: W Radzie Warszawy co czwarty radny jest milionerem, a warszawiacy nie są milionerami. Pomagam warszawiakom od 15 lat i to się nie zmieni.

21.59 Rafał Trzaskowski: Warszawa zasługuje na poważne traktowanie, wiarygodność, stabilność i przewidywalność, a nie na polityków, którzy co chwila zmieniają zdanie. Musimy iść na wybory, aby wybrać tych, którzy wybiorą Warszawę dla wszystkich.

21.58 Marek Jakubiak: Warszawa musi być taka, aby każdy chciał w niej mieszkać. Musi być prowadzona przez sprawnego menadżera i gospodarza, którzy będzie wszystkie idiotyzmy likwidował z automatu. Takim człowiekiem jestem ja.

21.57 Patryk Jaki: Szanując wszystko to, co udało się zrobić - chcę zaproponować pięć nowych impulsów: budowa nowej linii metra, parkingi, 50 żłobków i przedszkoli i dzielnica przyszłości.

21.57 Jan Śpiewak: Chcę zostać prezydentem Warszawy, bo kocham nasze miasto. Zagłosujcie sercem na kandydatów i kandydatki komitetu Wygra Warszawa.



21.56 Janusz Korwin-Mikke: Mówiłem o kierowcach. I chciałem się spytać czy pani Gronkiewicz-Waltz zatrzymałaby ruch pociągów na trzy godziny by puścić maraton? Nie. A kierowców zatrzymała. Ja przetnę tę kolej.

21.56 Jakub Stefaniak: Chciałem państwu podziękować za to, że wysłuchaliście mojego programu. Wygra jeden z nas i myślę, że bez względu na to, kim będzie - będziemy współpracować.

21.55 Jan Potocki: Ja chcę podziękować Jakiemu i Trzaskowskiemu za promowanie naszego programu, ale chcę też ich zganić za to, że rozpoczęli swoją kampanię przed czasem.

21.54 Justyna Glusman: Samorząd to nie pole do partyjnej wojny ani ideologicznych dysput. Warszawa to trudne zadanie, najważniejsze są problemy życia codziennego. Głosujcie 21.10 na mnie i ruchy miejskie.

21.54 Zakończyła się ostatnia runda pytań. Rozpoczyna się ostatnia część debaty - czas na swobodną wypowiedź. Mogą z niej skorzystać tylko ci kandydaci, którzy nie wykorzystali wcześniej swoich 30 sekund na ripostę, co oznacza, że końcowej wypowiedzi nie wygłoszą Andrzej Rozenek i Krystyna Krzekotowska. Czas na wypowiedź to 30 sekund.

21.54 Patryk Jaki: Za dużo samowoli deweloperskiej, wycinania drzew i smogu, mieszkań bez kanalizacji, słupków, zwężania ulic. Za mało szacunku do ludzi w komunikacji miejskiej, za dużo podwyżek za użytkowanie wieczyste. Za dużo korupcji, arogancji i mówienia o sprawach pobocznych i nieistotnych. Najważniejsze są inwestycje, na przykład budowa III i IV linii metra, na które mam finansowanie rządowe.

21.53 Rafał Trzaskowski: Nie wszystko było idealne, było za dużo pośpiechu. Jeśli przyjdziecie do mnie państwo z ruchów miejskich, będę z Wami rozmawiał, niezależnie od kogo przyjdziecie. Za dużo jest korków. Trzeba przedstawić plan - mój to "Stolica Dobrej Komunikacji". Musi być to system działający jak krwioobieg.

21.52 Piotr Ikonowicz: Fałszywych obietnic, krzywd i machlojek. Rano broniłem samotnego ojca, który samotni wychowuje sześcioletnie dziecko chore na cukrzycę. Urzędnicy chcieli ich wyrzucić z mieszkania.

21.51 Paweł Tanajno: Za dużo jest w nas wiary w polityków i w kandydatów na prezydenta stolicy. Jako zwykły obywatel mogę spojrzeć na to, jak obietnice w ciągu ostatnich 20-30 lat rozpływały się we mgle. Obiecują, a potem nic nie realizują.

21.50 Andrzej Rozenek: Za dużo pieniędzy wypływa z budżetu Warszawy. Miliard złotych na janosikowe. To rząd powinien przejąć na siebie ten koszt. Ucieka dużo pieniędzy z dymem. Najwięcej jest cwaniactwa.

21.50 Krystyna Krzekotowska: Za dużo jest kandydatów na prezydenta Warszawy.

21.49 Jacek Wojciechowicz: Za dużo populizmu i kłamstw, szczególnie w partyjnych obietnicach. Cynicznego kunktatorstwa. Uzależnienia od partyjnych szefów.

21.47 Jan Śpiewak: Za dużo korupcji i ludzkiej krzywdy. Pięć lat temu odkryliśmy, że w warszawskim ratuszu działa mafia reprywatyzacyjna. Gdzie był Patryk Jaki i Rafał Trzaskowski? My tu byliśmy i walczyliśmy o lokatorów. Nie oddam żadnego metra kwadratowego warszawskich gruntów.

21.46 Marek Jakubiak: Brak logiki i brak rozsądku. Mamy 1,7 procent bezrobocia, około 20 tysięcy ludzi. 120 tysięcy ofert pracy. 20 milionów złotych na ich obsługę, to absurd ekonomiczny.

21.45 Jan Potocki: Należy postawić pytanie skąd się wzięła korupcja. Wszystkie rządy za tym stoją. Afery są zamiecione pod dywan. Jest gigantyczna afera SKOK-u Wołomin, dlaczego PiS nie chce tego ruszyć? Dopóki ich nie wyczyścimy w Warszawie nie będzie dobrze.

21.44 Jakub Stefaniak: Sky is the limit. Za dużo jest gadania, a za mało roboty. Do tego będą szły moje propozycje związane ze zmianą ustroju Warszawy. Powinniśmy dać więcej kompetencji mieszkańcom.

21.44 Justyna Glusman: Za dużo jest myślenia o interesach partyjnych, a nie mieszkańców, za dużo smogu, za dużo osiedli bez planowania przestrzennego. Powstają osiedla bez podstawowej infrastruktury: szkół, przedszkoli, zieleni.

21.43 Janusz Korwin-Mikke: W Warszawie jest najwięcej korupcji. To podstawowy problem. Jak to jest, że Gronkiwicz-Waltz pod naciskiem Jakiego, nie wykonała 300 wyroków, ale wydała kilka kamienic w ręce oszustów. Wydają oszustom, bo dają większe łapówki.



21.43 Sławomir Antonik: Wojny polsko-polskiej, którą fundują obie partie. Za dużo liderów, bo jak tu stoimy jest wiele komitetów obywatelskich, a nie potrafiliśmy się dogadać. To przykład na to, jak jesteśmy podzieleni. Żyjemy w przeświadczeniu, że da się tak żyć.





21.42 Czego jest za dużo w Warszawie? Pytanie zadawał Piotr Witwicki z Polsat News.





21.41 Jakub Stefaniak: Nie odpowiem na to pytanie, bo to nie ja mam mówić, czego jest za mało, ale ja mam tego słuchać. Każdy mieszkaniec - czy mieszka na Mokotowie, czy w Wawrze ma inne potrzeby i ja jako prezydent mam obowiązek tego słuchać. Natomiast powinniśmy zmienić ustrój Warszawy - dać więcej praw ruchom miejskim i samym mieszkańcom.

21.40 Rafał Trzaskowski: Żłobków można było wybudować więcej, przedszkoli i szkół - ja zapowiadam 18 szkół. Więcej parkingów "Park and Ride", więcej skwerów zielonych, domów dla seniorów. I takie przyziemne rzeczy, ale ważne: więcej ławek, bo ich w niektórych miejscach brakuje i wind.

21.39 Marek Jakubiak: Za mało jest rozsądku i gospodarczego spojrzenia na Warszawę. Jeśli się mówi o smogu, a sprzedało się niedawno zakłady ciepłownicze, to nie jest to normalne. Jesteśmy obsługiwani przez zachodnie banki i dlaczego nikt nie wpadł na to, by obligacje dla warszawiaków wypuścić? Warszawiacy ciągle muszą się zadłużać.

21.38 Piotr Ikonowicz: Za mało jest uczciwości, a za dużo korupcji. Były pieniądze dla mafii reprywatyzacyjnej, a nie ma na pomoc społeczną. Ludzie są pogrążani w nędzy. Nasza działaczka musiała jechać do Holandii, żeby zarobić na rachunki za prąd.

21.37 Janusz Korwin-Mikke: Za mało jest zdrowego rozsądku i troski o dobro publiczne i o publiczne pieniądze. Nie ma w Warszawie czegoś takiego jak "startynki" na skrzyżowaniach, żeby ludzie wiedzieli, kiedy mogą wystartować, a przez to mniej tracić paliwa.

21.36 Krystyna Krzekotowska korzysta z prawa do riposty: poniosła mnie dusza obrońcy i chcę wziąć w obronę pana Jakiego. Pierwszy raz mamy coś fantastycznego - my kandydaci możemy rozmawiać i warszawiacy mogą nas widzieć.

21.35 Andrzej Rozenek korzysta z prawa do riposty: Panie Jaki, ja widzę festiwal fałszywych twarzy. Kiedy pan jest prawdziwy - kiedy pan wspiera antyszczepionkowców, czy dziś, kiedy szczepionki wspiera? Dziś pan udaje bezpartyjnego kandydata.

21.34 Patryk Jaki: Za mało jest żłobków i przedszkoli, świetlic i zajęć poza lekcyjnych. Za mało jest planów zagospodarowania, parków i miejsc zielonych. Za mało jest linii metra, obiektów sportowych, linii tramwajowych. Za mało w tej chwili jest dyskusji o sprawach merytorycznych, a za dużo o PiS-e, więc potrzebujemy wreszcie bezpartyjnego prezydenta.

21.33 Krystyna Krzekotowska: Za mało jest miłości do bliźniego, a za dużo nienawiści. Widać, jak tu się wszystko odbywa. Ciągle jest spór PO kontra PiS. Warszawiacy - nie pozwólcie na to.

21.32 Sławomir Antonik: Jako samorządowcy funkcjonujemy wśród ludzi. Zaryzykuje stwierdzenie, że w Warszawie brakuje serca dla zrozumienia problemów. Trzeba ufać ludziom. Oni sami wiedzą, co mają robić i jak żyć. Trzeba odstawić partie polityczne z samorządu.

21.31 Paweł Tanajno: Za mało jest RIGCZ-u, czyli rozumu i godności człowieka ze strony kandydatów. Ta kampania wygląda jak zabawa: za mało tego i tamtego, a nikt nie mówi i pieniądzach. Pięć miliardów kosztuje nas utrzymanie urzędników, trzeba ich zastąpić algorytmami i zwolnić.

21.30 Jan Śpiewak: Za mało jest terenów zielonych, wiec stworzymy Warszawski Park Centralny, za mało jest mieszkań, dlatego wybudujemy 50 tysięcy mieszkań. Za mało jest szkół i nauczycieli. Za mało jest terenów rekreacyjnych i sportowych. Wreszcie jest za mało wizji i myślenia o tym, co będzie za 10 lat.

21.29 Jan Potocki: Pieniędzy jest dosyć, wystarczy sięgnąć do kieszeni Niemiec - za reparacje wojenne. Pewnie, że brakuje żłobków i przedszkoli. Tego brakuje i to trzeba nadrobić. Są głodujące dzieci w Warszawie - wiem o tym doskonale, bo je dożywiałem.

21.29 Jacek Wojciechowicz: Brakuje profesjonalnego myślenia o Warszawie, również wśród kandydatów. Słyszę ogrom propozycji, ale nie słyszałem, skąd na to wszystko środki.

21.28 Justyna Glusman: Za mało jest bardzo wielu rzeczy. Władze nie adresują realnych problemów życia warszawiaków. Żłobków praktycznie nie ma. Jest za mało przedszkoli, po reformie edukacji jest też za mało szkół. Powstają nowe osiedla, a nie ma infrastruktury oświatowej. Jest też za mało kanalizacji.

21.27 Andrzej Rozenek: za mało jest polityki społecznej, wrażliwości na problemy najsłabszych, wsparcia dla ludzi młodych i dla seniorów.

21.27 Rozpoczęła się piąta runda debaty. Pytanie zadaje Igor Sokołowski z TVN24: Czego w Warszawie jest za mało?

21.25 Marek Jakubiak: Nie rozumiem tego pytania. Mój ciężko pracujący dziadek podczas odbudowy, czy moi rodzice, czy ja nigdy nie dzieliliśmy kogokolwiek: na warszawiaków i przyjezdnych. Kto usiłuje ich podzielić? Po co dyskutować na ten temat?

21.24 Patryk Jaki: Dzięki odpowiedzi Trzaskowskiego możecie zobaczyć jakie są między nami różnice. Dla niego warszawiakami są ci, którzy tylko od początku płacą tu podatki. Ja chcę Warszawy dla wszystkich. Każdego dnia każdy może wysiąść tu z pociągu i powiedzieć, że będzie warszawiakiem. Warszawa musi być otwarta.

21.23 Justyna Glusman: Kierujemy nasz program do wszystkich warszawiaków, szczególnie tych, którym zależy na warszawie. Chcemy łączyć, a nie dzielić. Łączyć wokół codziennych problemów i rzeczywistych kwestii, a nie partyjnej wojny. Warszawiakom należy się reprezentacja w Radzie Warszawy.

21.22 Jacek Wojciechowicz: Mój program jest kierowany do wszystkich, bez względu na to czy są stąd czy przyjechali do stolicy. Kieruje swój program do wszystkich, którzy mają dość wojny polsko-polskiej.

21.21 Andrzej Rozenek: Dzielenie warszawiaków na rodowitych i przyjezdnych jest bez sensu, każdy jest ważny, ma prawa obywatelskie i prawa warszawiaka. Jestem przeciwny by dzielić kogokolwiek na takie kategorie. Program będę kierował do wszystkich warszawiaków, a zwłaszcza do tych najbardziej potrzebujących.

21.19 Piotr Ikonowicz: Na morze ruin przyszli ludzie, który byli bohaterami. Swoją warszawskość stworzyli na odbudowie stolicy. My chcemy budować mieszkania komunalne, by młodzi zakładali rodziny w warszawie, a nie za granicą.

21.19 Rafał Trzaskowski: Warszawa dla wszystkich. Moja żona przyjechała ze Śląska. Wszyscy mówimy z grubsza to samo. Ważna jest wiarygodność. Patryk Jaki dopiero rok temu zaczął tu płacić podatki.

21.18 Janusz Korwin-Mikke: Nie rozumiem, jak takie pytanie można zadać, warszawiaków nie można dzielić.

21.18 Jan Potocki: To proste: warszawiaków jest około 1,8 miliona. Rodowitych może dziś jest 100 tysięcy. Ludność przyjezdna pracuje tu i płaci podatki. Odpowiedź została przerwana, ponieważ kandydat zaczął mówić o poprzednim pytaniu dotyczącym smogu.

21.17 Sławomir Antonik: Warszawa jest miejscem życia dla wszystkich. Musimy przyjmować wszystkich z należytą atencją. Każdemu można przypiąć łatę, że jest nie stąd. To niestosowne.

21.17 Jan Śpiewak: Do Warszawy zjeżdżają ludzie z całego kraju i to jest wspaniałe. Nie dzielę ich na "słoików" i rdzennych mieszkańców. Chcemy przekonać, tych, którzy nie płacą tu podatków, by zaczęli to robić. Chcemy rozbudować kartę Warszawiaka o nowe profity, by ich do tego przekonać.

21.16 Jakub Stefaniak: Za dużo mamy dzielenia na lepszych i gorszych. Urodziłem się w Lublinie. Wszyscy czujmy się warszawiakami. Ważne, by postępować uczciwie wobec miasta. Płaćmy tu podatki.

21.15 Krystyna Krzekotowska: Ja znów chciałabym wrócić do tego, że dla Jakiego i Trzaskowskiego jest najważniejsze, kiedy wystąpić z partii. Pośpieszył się pan, nie wiadomo kogo wybiorą. Kieruję swój program zarówno do przedsiębiorczych, jak i do słabszych.

21.15 Paweł Tanajno: Urodziłem się w Warszawie, los rzucił mnie do Mokotowa, gdzie mieszkam z ludźmi określanymi jak "słoiki". Nie są Jak Patryk Jaki, nie mieli protektorów politycznych, jak Zbigniew Ziobro. Zaczynali od zera.

21.14 Czwarta runda pytań. Edyta Lewandowska z TVP Info pyta: do kogo kierują państwo swój program wyborczy?







21.13 Krystyna Krzekotowska: To jest debata o wiarygodności. Wszyscy mówią, że rozwiążą ten problem, ale dlaczego wcześniej tego nie zrobili. Ja byłam świadkiem, jak w bramie zmarło zaczadzone dziecko.

21.12. Patryk Jaki: Pierwszy problem to wymiana kopciuchów - w pierwszym roku wymienię wszystkie. Po drugie - polityka przestrzenna pod dyktando deweloperów i zabudowywanie klinów napowietrzających. Poza tym korki - konieczna jest lepsza komunikacja, ja proponuję nowe linie metra i mam na to wsparcie rządowe.

21.11. Jacek Wojciechowicz: Likwidacja kotłowni i kopciuchów, które jeszcze dziś funkcjonują w prywatnych gospodarstwach domowych. To też budowa parkingów poza miastem, żeby do miasta wjeżdżało mniej samochodów. Oczywiście nowe linie tramwajowe i linie metra.

21.10 Jakub Stefaniak: Opracowaliśmy narodowy program antysmogowy, w niektórych sejmikach jest już przyjmowany. Trzeba eliminować piece. Poza tym wiemy, że bezpłatna komunikacja rozwiąże ten problem, bo wtedy ludzie się przesiądą do autobusów i tramwajów. Tylko trzeba ich zachęcić. Zadbam też o bezpłatne wi-fi w tramwajach.

21.09 Sławomir Antonik: Samochody generują ponad stukrotnie większą emisje niż kopciuchy. Trzeba zadbać o mądrą sieć komunikacyjną i o parkingi na obrzeżach miasta. 200 tysięcy miejsc będzie kosztowało tyle, ile budowanie parkingów w mieście, a po co pozwalać i wpuszczać je do centrum?

21.09 Jan Potocki: Przecież we wrześniu powstał program rządowy na walkę ze smogiem, a to umarło śmiercią naturalną. Dzieci w Warszawie są przez to chore.

21.08 Piotr Ikonowicz: Proponuje zapytać się ludzi, którzy zamiatają nasze chodniki - skąd przyjechali. Oni często przyjeżdżają z daleka i muszą przyjeżdżać autami. Oni często ulegają zaczadzeniu. To są właśnie najbiedniejsi ludzie.

21.07 Jan Śpiewak: Jest olbrzymi problem ze smogiem. Rozwiązaniem na to jest zlikwidowanie pieców węglowych. Po drugie - ochrona terenów zielonych, starych podwórek i osiedli, które dziś się zagęszcza.

21.06 Justyna Glusman: Źródłem smogu są piece - poza miastem i korki - w centrum. Do centrum wjeżdża kilkaset aut. Ma sens budowa parkingów na obrzeżach i lepszy transport.

21.05 Rafał Trzaskowski: Problem jest bardzo poważny. Przede wszystkim wymiana pieców, będziemy to kontynuować i przeznaczamy na to więcej pieniędzy. Transport niskoemisyjny - musimy na to postawiać. Jak najwięcej zieleni. Przygotowaliśmy w parlamencie ustawę antysmogową, ale rząd PiS wyrzucił ją do kosza.

21.04 Marek Jakubiak: Rozmawiamy o smogu, gdy Hanna Gronkiewicz-Waltz sprzedaje przedsiębiorstwo ogrzewające nasze mieszkania w obce ręce za żadne pieniądze. Dziś mamy około 100 tysięcy mieszkań niepodłączonych do instalacji. Mamy przecież XXI wiek, a nie XIX.

21.03 Janusz Korwin-Mikke: Cała ta walka ze smogiem jest wymyślona po to, by ludzi biednych zmusić do opalania gazem i elektrycznością. Żadnego smogu w Warszawie nie ma. To wariactwo. Podobnież w Krakowie jest największy smog, a krakowiacy żyją najdłużej.

21.02 Paweł Tanajno: Odkorkować Warszawę. Jak? To możliwe z użyciem najnowszych technologii. Politycy się ich boją. Może nam w tym pomóc informatyka.

21.02 Andrzej Rozenek: Co roku blisko 50 tysięcy Polaków umiera przez zatrute powietrze, część z nich to warszawiacy. Postawimy na termomodernizacje budynków, wymianę starych pieców, ruch samochodowy będzie mniejszy, bo kierowcy przesiądą się do komunikacji publicznej.

21.01 Rozpoczęła się trzecia runda. Pytanie zadaje Piotr Witwicki z Polsat News: Jak państwo poradzić sobie z problemem smogu?

21:00 Rafał Trzaskowski: Warszawa dla wszystkich. Dziś rząd PiS-u spycha wszystkie mniejszości na margines. Byłem na Paradzie Równości, udzieliłem jej patronatu. Jeżeli chodzi o marsz niepodległości, chciałbym na nim być z dziećmi, ale czekam na deklarację rządu, że nie będzie na nim miejsca na faszyzm i nienawiść.

20.57 Andrzej Rozenek: Obejmę patronatem Marsz Równości, a nawet stanę na jego czele. Dla Warszawy jest bardzo ważne, żeby polityka równościowa była fundamentem. Ważnym zadaniem miasta będzie edukacja antydyskryminacyjna, dlatego powołam pełnomocniczkę ds. równości.

20.56 Jan Śpiewak: W Polsce jest tak wiele nienawiści, politycy szczują nas przeciwko sobie. Wierzę, że Warszawa może być miastem, gdzie szanujemy się i respektujemy prawa. Zgodzę się na Marsz Równości i Niepodległości. Nie będę tolerował łamania prawa i propagowania nienawiści.

20.56 Piotr Ikonowicz: Jestem socjalistą z tradycji Polskiej Partii Socjalistycznej. Chciałbym wziąć udział w Marszu Niepodległości.

20.55 Janusz Korwin-Mikke: Nie dopuszczę by w centrum miasta odbywały się marsze maratony i inne imprezy blokujące centrum. Miasto jest od jeżdżenia. Musi być równość.

20.55 Patryk Jaki: Jeżeli zostanę prezydentem warszawy, to nie wezmę udziału ani w jednej, ani drugiej manifestacji. Samorząd musi być pragmatyczny, a nie ideologiczny. Będę hołdował zasadzie wolności. Manifestować będą mogli wszyscy, niezależnie czy będzie to manifestacje lewicowa, czy prawicowa, Warszawa musi być symbolem wolności.

20.54 Justyna Glusman: Prezydent powinien uczestniczyć w życiu miasta, i wydarzeniach, które promują tolerancję, wolność i wspólnotę. Chciałabym wziąć udział w marszu niepodległości, chociaż czasem ma taką formułę, że zdarzają się przypadki łamania prawa i nawoływania do nienawiści. Jako prezydent będę się im sprzeciwiać.

20.54 Krystyna Krzekotowska: Dla mnie wszystkie wydarzenia, które są ważne dla obywateli są ważne dla mnie. Urząd musi być tak samo obiektywny i do dyspozycji, jak prawnik i lekarz. Zawsze będę z obywatelami i przy obywatelach. Wiąże się to ze strategią przyjaznego zarządzania miastem. Wstańmy dumni warszawiacy.

20.53 Paweł Tanajno: Chciałbym, żeby powiedzieć, że warszawiacy umierają w korkach, że nie ma pieniędzy od rządu - wypowiedź została przerwana, ponieważ była nie na temat.

20.52 Marek Jakubiak: Takie marsze mogą odbywać się w każdym miejscu. Wszystkie organizacje legalnie działające mają takie same prawa. Dzielenie ich na te, które nam się podobają i nie jest wstydem. Prezydent może je patrolować, ale nie może się angażować.

20.51 Jacek Wojciechowicz: Marsz równości - jak najbardziej tak. Innego typu marsze, które niosą treści faszystowskie - trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Zaniepokoiła mnie wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że trzeba przesunąć wajchę.

20.50 Jakub Stefaniak: Jeśli chodzi o te dwa marsze, jeśli nie byłoby kampanii, nie byłoby dylematów. Jeśli Warszawa ma być otwarta i równa, nie możemy zabraniać żadnej z imprez, ale pozwoliłbym na ich organizację

20.51 Jan Potocki: Nie chcę ingerować w ludzkie upodobania. Czy są odmiennej płci, to mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o tego typu manifestacje, popieram je. Każdy ma prawo wyjść i zademonstrować, co chce. To ukazuje obraz Polski i Polskiej historii. Marsz ONR to był wyjątek, ale to są ludzie i popełniają błędy.

20.50 Sławomir Antonik: Oczywiście, nie można ludziom zakazywać wyznawania swoich poglądów i ich prezentowania. Wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem. Wszelkie odstępstwa muszą być bardzo restrykcyjnie eliminowane. To, co miało miejsce z paradą ONR w dzień niepodległości, to przykład, kiedy trzeba było je rozwiązać.

20.50 Drugie pytanie dotyczyło parady równości i marszu środowisk narodowych. Zadał je Igor Sokołowski z TVN24.



20.49 Janusz Korwin-Mikke: Podsumowanie 12 lat w 45 sekund to kpina. Kierowcy są w Polsce gnębieni na różne sposoby, ale w Warszawie w szczególności. Prezydent zawęża ulice. A samochodami jeżdżą ludzie, którzy ciężko pracują.

20.48 Marek Jakubiak: Nie można ocenić działania pani prezydent tak po prostu. 45 sekund to za mało. Kojarzy mi się z nonszalancją, butą. Dam przykład: Pałac Saski nie został odbudowany, bo pani Gronkiewicz-Waltz odstąpiła od umowy.

20.48 Piotr Ikonowicz: Na Pradze Północ mężczyźni żyją 16 lat krócej niż w Wilanowie. Nic z tą różnicą nie zrobiono. Różnica jest większa niż między trzecim światem a Europą. Żeby to zmienić, trzeba zmienić władzę.

20.48 Paweł Tanajno: Mieszkam w Warszawie od urodzenia, to miejsce, w którym mieszkają wyjątkowi ludzi. Ciężko pracujemy na swój sukces, jesteśmy z tego dumni. Wszystkich boli postawa Patryka Jakiego, który szantażuje warszawiaków, że jeżeli nie wygra, Warszawa nie dostanie pieniędzy na mosty.

20.47 Andrzej Rozenek: Warszawa jest podzielona, bo od wielu lat rządzi Warszawą prawica. Zabrakło zwykłej wrażliwości społecznej. Chcę, żeby warszawa była odkorkowana, żeby była takim miastem, którym wszystkim żyje się dobrze.

20.46 Krystyna Krzekotowska: Światowy Kongres Polaków chce zadbać o to, by dać szansę dla przedsiębiorczych. Chcemy zadbać o ludzi biedniejszych, zbudować tańsze mieszkania, zlikwidować nadmierne opłaty, na przykład śmieciowe.

20.45 Patryk Jaki: Warszawa przez ostatnie 12 lat się rozwijała siłą mieszkańców, ale samorząd był upartyjniony. Ja chce zaproponować nowa jakość. Tu jest moja rezygnacja z partii, do której należę. Z drugiej strony mam rezygnację dla Rafała Trzaskowskiego. To jest prawdziwy test na wiarygodność w polityce.

20.45 Sławomir Antonik: Warszawa się rozwija i trzeba kontynuować kwestie infrastrukturalne. Ustawę reprywatyzacyjną trzeba wprowadzić czym prędzej. To jest apel do posłów.

20.44 Jakub Stefaniak: Warszawa jest jak samochód w moim spocie – jedzie do przodu, ale wolno. Można szybciej i lepiej. Trzeba zachęcić warszawiaków, by płacili tutaj podatki. Chcemy im zaproponować bezpłatną komunikację.

20.42 Rafał Trzaskowski: Ja, jak większość warszawiaków oceniam ostatnie 12 lat bardzo pozytywnie. Widać gołym okiem, że Warszawa zmieniła się nie do poznania. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, ale teraz trzeba przełożyć wajchę i zadbać o jakość życia mieszkańców. O takie kwestie jak zieleń, mieszkania i przedszkola.

20.40 Jan Śpiewak: Warszawa przyciąga ludzi z całego świata, zmieniła się w sposób niewiarygodne w dużej mierze na plus, ale są duże błędy, które zostały popełnione. Mówimy o aferze reprywatyzacyjnej. Teraz jest czas na inwestowanie w jakość życia mieszkańców. Musimy inwestować w ludzi, budować tanie mieszkania na wynajem.

20.38 Justyna Glusman: Warszawa to miasto potencjału, ale i nie załatwionych problemów. Wawer nie ma kanalizacji, brakuje żłobków i przedszkoli w całym mieście. Warszawa się rozwija, ale ten rozwój przypada dlatego, że jest to stolica Polski. To mieszkańcy są największym potencjałem Warszawy.

20.37 Jacek Wojciechowicz: Przez ostatnie 10 lat byłem pierwszym zastępcą prezydenta Warszawy. uważam, że te trzy kadencje zostały świetnie wykorzystane. Nigdy w Warszawie nie zbudowano tyle obiektów, co w tych trzech kadencjach. Zorganizowaliśmy Euro 2012 i świetną komunikację.

20.36 Jan Potocki: Nie ma się czym chwalić. Nic nie zostało zrobione, mamy dziką reprywatyzację, nie można mówić o czymkolwiek więcej. Jest komisja, ale nic nie zrobiła do tej pory. Wszyscy jest to samo - bez względu na to, czy rządzi PiS, czy PO, czy SLD. Nie możemy na to patrzeć.

20.35 Ruszyła runda numer 1. Pierwsze pytanie zadała Edyta Lewandowska z TVP Info. Poprosiła o podsumowanie ostatnich 12 lat rządów prezydent Warszawy w ratuszu. Chciała się dowiedzieć, czy kandydaci będą kontynuować politykę Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Kolejność odpowiadania na pytania została wylosowana przed debatą.

20.30 Rozpoczyna się "Debata warszawska". Starcie kandydatów prowadzą: Igor Sokołowski z TVN24, Edyta Lewandowska z TVP Info oraz Piotr Witwicki z Polsat News.

To pierwsza i jedyna taka debata, w której naprzeciw siebie stanęła cała czternastka kandydatów na fotel prezydenta Warszawy.

Są to: burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich Miasto Jest Nasze), lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, Krystyna Krzekotowska ze Światowego Kongresu Polaków, Jan Potocki z II Rzeczpospolitej, kandydat SLD Andrzej Rozenek, rzecznik PSL Jakub Stefaniak, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Paweł Tanajno (Komitet Wyborczy Wyborców Odkorkujmy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) oraz były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Na ostatniej prostej kampanii kandydaci przedstawiali swoje główne postulaty i próbowali przekonać niezdecydowanych jeszcze wyborców. Każdy z nich odpowiadał na sześć takich samych pytań, na odpowiedź mając tylko 45 sekund + 30 sekund na ripostę. Na koniec mogli przedstawić stanowisko końcowe, na które przeznaczono po 30 sekund.

