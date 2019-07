Informacje

Grodziscy policjanci poszukują 5-letniego Dawida Żukowskiego. W środę, około godziny 17, ojciec zabrał chłopca z domu i odjechał w nieznanym kierunku. Po czterech godzinach policjanci dostali zgłoszenie, że mężczyzna nie żyje. Chłopca na razie nie udało się odnaleźć. Policja znalazła za to samochód, którym ojciec odjechał wcześniej z synem.

Policja prowadzi poszukiwania od północy. Do tej pory nie jest znane miejsce pobytu dziecka.

- Wczoraj około 17 Dawid Żukowski wyszedł ze swoim ojcem z miejsca zamieszkania i od tamtej pory nie był przez nikogo widziany. Niestety, kilka minut przed godziną 21 otrzymaliśmy informację, że nie żyje ojciec dziecka i od północy rozpoczęły się poszukiwania chłopca - powiedział w czwartek na antenie TVN24 Sylwester Marczak, rzecznik stołecznej policji.

Poinformował również, że ojciec odebrał sobie życie.

Szara skoda fabia

- Dawid może znajdować się bez opieki osoby dorosłej, dlatego bardzo ważne są dla nas każde informacje - zaapelował rzecznik.

Marczak przekazał również, że chłopiec mógł poruszać się z ojcem szarą skodą fabią o numerze rejestracyjnym WGM 01K9 na odcinku drogi Grodzisk - Okęcie.

- Nie wiadomo, w jakim kierunku odjechali, ale wiele wskazuje na to, że są to okolice Grodziska albo Okęcia [chodzi o część Warszawy, w której znajduje się lotnisko, a nie samo lotnisko - red.]. Na tym odcinku drogi skupiają się nasze poszukiwania - doprecyzował rzecznik.

Po godzinie 10 Katarzyna Zych z grodziskiej policji poinformowała, że samochód został odnaleziony trzy kilometry od miejsca, gdzie znaleziono ciało ojca. - Oprócz tego, że ojciec wyjechał o 17 z dzieckiem tym samochodem, nie mamy potwierdzenia, do jakiego momentu dziecko w tym pojeździe przebywało - relacjonowała.

Wyjaśniła też, że mama chłopca chwilowo mieszka w Warszawie. - Natomiast ojciec przebywał razem z dzieckiem w jego miejscu zamieszkania, opiekował się nim tego dnia i wieczorem miał je zawieźć do domu. Informacje o zaginięciu Dawida dostaliśmy od jego mamy około północy i od tego momentu działamy - przekazała Zych.

Policja apeluje do osób, które mają kamery monitoringu na trasie z Grodziska do warszawskiej dzielnicy Włochy (której częścią jest Okęcie), by przejrzały zapis ze środowego popołudnia i sprawdziły, czy kamera nie zarejestrowała samochodu, którym poruszał się ojciec z synem, czyli szarej skody o numerze WGM 01K9

Psy tropiące w akcji

Marczak opisał też, że chłopiec był ubrany w szaroniebieską bluzę dresową, niebieskie jeansy oraz niebieskie trampki z obrazkami Zygzaka McQueena - czerwonego, sportowego samochodu z kreskówki. - Ten strój nie musi być cały czas aktualny, ale w tym ubraniu widziany był ostatni raz - zaznaczył Marczak.

- W poszukiwaniach biorą udział zarówno policjanci z Grodziska, jak i z prewencji, przy wsparciu straży pożarnej. Wykorzystywane są psy tropiące, drony. Cały czas trwają intensywne działania. Każda informacja w tej sprawie jest istotna - podkreślił rzecznik.

Child alert możliwy

Marczak, zapytany o to, czy jest już uruchomiony child alert, odpowiedział, że jest to wariant możliwy do zastosowania. - To narzędzie może być zastosowane na każdym etapie sprawy. Wszystkie czynności, które są możliwe do wykorzystania, są już przez nas realizowane. Na tym etapie, ze względu na okrojony rejon poszukiwań, z tego narzędzia na razie nie korzystamy - przekazał.

Child alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. Opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców.

Proszą o kontakt

Każdy, kto wie cokolwiek o miejscu pobytu dziecka i może pomóc w jego odnalezieniu, powinien zgłosić się na policję. Zgłoszenia, nawet anonimowe, przyjmują policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim pod numerem telefonu: 22 755 60 10 (-11,-12,-13).

Można również telefonować do najbliższej jednostki policji lub pod numer alarmowy 112.

1/5 Poszukiwany 5-letni Dawid Żukowski fot. ksp 2/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec fot. ksp 3/5 Poszukiwany 5-letni Dawid Żukowski fot. ksp 4/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec fot. ksp 5/5 Odnaleziono samochód, którym poruszał się ojciec chłopca fot. ksp









mp/pm