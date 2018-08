Informacje

Darmowe czipowanie psów i kotów w stolicy

W kilkunastu warszawskich klinikach weterynaryjnych można za darmo zaczipować swojego zwierzaka.

Akcję bezpłatnego czipowania psów i kotów prowadzi stołeczne Biuro Ochrony Środowiska we współpracy z kilkunastoma klinikami weterynaryjnymi działającymi w Warszawie.

Zabieg trwa kilkanaście sekund

Zabieg, polegający na wszczepieniu malutkiego mikroprocesora pod skórę zwierzęcia, trwa kilkanaście sekund. W urządzeniu zapisany jest numer, który trafia jest także do specjalnej Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL. Do niego przypisane są dane właściciela zwierzęcia. Dzięki temu, jeżeli zwierzę się zgubi i zostanie odnalezione przez obcą osobę łatwo jest odnaleźć jego prawdziwego właściciela.

Czip nie wywołuje reakcji alergicznych, nie przeszkadza zwierzakom w normalnym funkcjonowaniu. Aby zaczipować swojego pupila wystarczy przyjść do kliniki, która współpracuje z Biurem Ochrony Środowiska, wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu i przedstawić książeczkę zdrowia pupila.

Jedynym warunkiem, by wszczepić czip, jest ukończone 12 tygodni życia zwierzęcia, a w przypadku psów dodatkowo należy mieć aktualne potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.

14 dni po wizycie dane właściciela są już w międzynarodowej bazie SAFE-ANIMAL. To o tyle ważne, że tylko zaczipowane zwierzęta mogą podróżować po Unii Europejskiej.

Do 14 grudnia

Zdaniem dyrektora warszawskiego schroniska "Na Paluchu" Henryka Strzelczyka, "gdyby wszyscy czipowali swoje psy i koty, nie byłoby problemu z bezdomnością zwierząt".

Strzelczyk, cytowany w komunikacie prasowym stołecznego urzędu, poinformował, że "tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku na Palucha trafiło 1339 psów, z czego aż 524 zostało odebranych przez swojego pana bądź panią". Jak dodał, gorzej jest z kotami, bo na Palucha trafiło ich dotychczas w tym roku 548, ale tylko 81 wróciło do właścicieli.

Do 1 sierpnia 2018 r. w całej stolicy zaczipowano już 2598 zwierząt. W budżecie są jeszcze pieniądze na kolejne zabiegi. Z darmowego znakowania można skorzystać do 14 grudnia 2018 r. lub do momentu, kiedy zostaną wyczerpane środki finansowe przeznaczone na ten cel. Warszawski projekt darmowego, elektronicznego znakowania psów i kotów działa od 2007 roku. Do tej pory czip otrzymało 95 098 zwierząt. Tegoroczna akcja prowadzona jest w ramach realizacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku".

>> Pełny wykaz lecznic weterynaryjnych biorących udział w akcji <<

