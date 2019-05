Informacje

W niedzielę Polacy wybierali kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W poniedziałek rano PKW podała dane z ponad 95 procent, czyli 1583 komisji wyborczych w Okręgu Wyborczym numer 4 (Warszawa 1). Podliczono 1 304 964 głosów. Ten okręg obejmuje Warszawę, osiem okolicznych powiatów i zagranicę.

Wybory do europarlamentu 2019. Zobacz specjalny serwis tvn24.pl>>>

Większość dla KE

Nazagłosowało 587 711 osób, co dajepoparcia. Nagłos oddało 423 135 osób, co równa się

Wiosna Roberta Biedronia zyskała poparcie 134 075 osób. Oznacza to 10,27 procent głosów.

Na kolejnej pozycji uplasowała się Konfederacja Korwin, Liroy, Braun i Narodowcy z 68 218 głosów, co daje 5,23 procent.

Kukiz'15 zyskał 46 789 głosów i tym samym uzyskał 3,59 procent poparcia. Na Lewicę Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS zagłosowało 23 334 osób. Daje to 1,79 procent. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski uzyskała 21 702 głosów. Równa się to 1,66 procent.

Jak podaje PKW, frekwencja w okręgu numer 4 wyniosła 60,35 procent.

Warszawa wybiera

W samej Warszawie, nie licząc okolicznych powiatów i zagranicy, na Koalicję Europejską zagłosowało 397 111 osób, co daje 49,94 procent poparcia. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 221 837 głosów. To oznacza 27,90 proc.

Informacje Rekordziści z okręgu warszawskiego. Dane PKW Dwa mandaty dla Koalicji Europejskiej, dwa dla Prawa i Sprawiedliwości i jeden dla Wiosny - taki wynik wyłania się z danych komisji wyborczej po... WIĘCEJ »

Nagłos oddało 85 096 osób. Równia się togłosów.Kolejnym wyborem była35 469 głosów dało

Kukiz'15 otrzymał 25 939 głosów i tym samym uzyskał 3,26 procent poparcia, a na Lewicę Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS zagłosowało 15 691 osób. Daje to 1,97 procent. Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski uzyskała 13 994 głosów. Równa się to 1,76 procent.

Dane z całych wyborów

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała w poniedziałek rano dane po podliczeniu 95,9 proc. głosów w całym kraju. Na pierwszym miejscu jest Prawo i Sprawiedliwość, na które oddano z 46,01 proc. głosów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Europejska z wynikiem 37,87 proc. Trzecie miejsce zajęła Wiosna, na którą oddano 6,02 procent głosów.

Poniżej progu wyborczego znajduje się obecnie Konfederacja KORWiN, Braun, Liroy, Narodowcy, który uzyskał 4,55 procent głosów. Kukiz’15 uzyskał poparcie na poziomie 3,71 procent, a Lewica Razem 1,23 procent głosów. Pozostałe komitety wyborcze uzyskały mniej niż 1 proc.

Na pytanie, kiedy będą znane ostateczne wyniki w wyborach do Parlamentu Europejskiego wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak odpowiedział: możliwie najszybciej. Dopytywany, czy jest to kwestia godzin, odparł: kwestia godzin, to na pewno.

Sondaże late poll

O godzinie czwartej w nocy Ipsos opublikował trzeci sondaż late poll przeprowadzony dla TVN24. Wyniki poszczególnych komitetów uległy zmianie w porównaniu do sondażu z godz. 2. Według late poll Ipsosu, Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 45,3 proc. głosów. To przekłada się na 26 mandatów - o jeden więcej w porównaniu z wcześniejszym badaniem.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Europejska. Na to ugrupowanie zagłosowało 37,9 proc. ankietowanych. To oznacza, że KE zdobyła 21 mandatów w europarlamencie.

Trzecie miejsce, według zaktualizowanego sondażu late poll, zajęła Wiosna - partię tę poparło 6,0 proc. badanych. Tym samym partia Roberta Biedronia zdobyła trzy mandaty w PE. Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy straciła jeden mandat w stosunku do wcześniejszych sondaży. Według prognozy na tę listę zagłosowało 5,2 proc. badanych. Partie poniżej 5-procentowego progu wyborczego: Kukiz'15 według sondażu late poll zdobyło 3,8 proc. głosów.

Lewica Razem uzyskała 1,4 proc. poparcia, a na inne ugrupowania zagłosowało 0,4 proc. Sondażowa frekwencja według sondażu late poll wynosi 43,4 proc.

mp,PAP/ran