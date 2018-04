Informacje

Na falujące szyny uwagę zwrócił nam Reporter 24. Sufiks wysłał zdjęcie powyginanych w szlaczek torów tuż przed peronem stacji. Widok zaskakuje, bo tory wyglądają na nowe, położone w ramach trwającego od jesieni ubiegłego roku generalnego remontu trasy do Grodziska Mazowieckiego. We wtorek po południu na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl.

"Wygląda na kuriozalnie"

Potwierdził, że falujące tory to nie fatamorgana. - Są mocno powyginane, wygląda to kuriozalnie - relacjonował Lech Marcinczak. Zaznaczył jednak, że to jest pierwsze wrażenie. - Na drugi rzut oka widać, że remont wcale nie jest skończony. Podkłady nie są zakopane pod kruszywo, co wskazuje, że prace trwają - ocenia Marcinczak.

O falujące tory zapytaliśmy PKP Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik Karol Jakubowski zapewnił nas, że to co możemy zobaczyć na zdjęciach faktycznie nie jest efektem końcowym remontu na linii kolejowej.

Budowa trwa

- Wykonawca ma jeszcze prace do dokończenia. Nie tylko przy budowie torów, ale też przy sieci trakcyjnej czy budowie peronów. Efektem całości tych prac będzie tor sprawdzony w pionie i poziomie i przygotowany do założonych prędkości - wyjaśnił rzecznik.

Nie wyjaśnił, w jaki sposób pofalowane tory będą prostowane i czy to norma, że w trakcie remontu wyglądają właśnie w taki sposób. Gdy poprosiliśmy o doprecyzowanie, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy, zapewnił nas po raz kolejny, że jest to kwestia prac prowadzonych na linii kolejowej. A ich efekt będzie zgodny z projektem.

1/5 Falujące tory przy stacji Ursus Niedźwiadek fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/5 Falujące tory przy stacji Ursus Niedźwiadek fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 3/5 Falujące tory przy stacji Ursus Niedźwiadek fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 4/5 Falujące tory przy stacji Ursus Niedźwiadek fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 5/5 Falujące tory przy stacji Ursus Niedźwiadek fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl









~Sufiks Remont PKP fot. ~Sufiks Witam, Przesyłam zdjęcie jak wyglądają tory po remoncie trasu Warszawa - Skierniewice. Zdjecie zrobione wczoraj ok 18:00 na wysokości Ursus Niedzwiadek. Pozdrawiam

ran/kk/b