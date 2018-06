Czy dziecko może jeździć rowerem po pasach? Policja tłumaczy

Informacje

Ulice 10-letnia rowerzystka potrącona na pasach Na Pradze Południe kierowca osobowej toyoty potrącił 10-latkę. - Przejeżdżała rowerem przez przejście, trafiła do szpitala - podała policja. WIĘCEJ »

"Prawidłowe korzystanie z przejścia dla pieszych wiąże się z obowiązkiem zachowania szczególnej ostrożności przez pieszego" – napisał Adrian.

"Dziecko do lat 10 na rowerze jest pieszym i ma prawo przejeżdżać przez przejście dla pieszych, zgodnie z PoRD" – twierdzi z kolei Jack 88.

To tylko nieliczne z komentarzy pod naszym wtorkowym tekstem dotyczącym potrącenia na Garwolińskiej. Jak podała policja, dziewczynka przejeżdżała przez przejście dla pieszych na rowerze. Dziesięciolatka trafiła do szpitala.

Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Policja będzie wyjaśniać okoliczności. My postanowiliśmy spytać funkcjonariuszy o generalną interpretację przepisów ruchu drogowego w takich przypadkach.

"Pod opieką dorosłego"

Jak tłumaczy Robert Opas z Komendy Głównej Policji, dziecko do 10. roku życia na rowerze nie może samodzielnie poruszać się po chodniku, drodze czy przejściu.

- Przepisy prawa o ruchu drogowym traktują osoby do dziesiątego roku życia jako piesze, które mogą poruszać się na przykład po chodniku pod opieką dorosłego jadącego na rowerze. Natomiast na rowerze czy hulajnodze dziecko nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, o ile oczywiście nie jest wyznaczony odpowiedni przejazd (czyli po ścieżce rowerowej - red.). Dlatego, że dorosła, opiekująca się dzieckiem, co do zasady, nie może poruszać się na rowerze po przejściu dla pieszych. Grozi jej za to mandat w wysokości 250 złotych - wyjaśnia Opas.

A co jeżeli dorosły idzie i trzyma na przykład za ramię dziecko jadące na przykład na rowerku?

- Z punktu widzenia przepisów prawa o ruchu drogowym, nie grozi dorosłemu za to żaden mandat. Ale może to uczyć dziecko złych nawyków oraz być niebezpieczne ze względu na możliwość wyślizgnięcia, czy wyrwania opiekunowi - wyjaśnia Opas.

Dlatego najlepiej od małego uczyć dzieci, że przed pasami trzeba zejść z roweru.

Co grozi dziecku, jeśli przejeżdżając przez pasy spowoduje wypadek? Nic, ponieważ odpowiedzialność karna zaczyna się dopiero od ukończenia 17. roku życia. Od 13. roku życia jest z kolei tzw. odpowiedzialność za czyny karalne, czyli dziecko może stanąć przed sądem rodzinnym.

Sąd rodzinny (opiekuńczy) może też objąć nadzorem rodziców, których dziecko spowodowało wypadek. Dodatkowo opiekun prawny może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez dziecko.

Karta rowerowa

Robert Opas dodaje, że dziecko, które ukończyło 10. rok życia, jeśli chce poruszać się na rowerze i uczestniczyć w ruchu drogowym, musi posiadać kartę rowerową.

- W tym wypadku jest ono traktowane jako osoba dorosła i nie może w ogóle przejeżdżać przez przejście bez wyznaczonego przejazdu - dodaje Opas.

