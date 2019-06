Czwartek z rolkarzami, piątek dla rowerzystów. Będą utrudnienia

Informacje

Masa Krytyczna fot. Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Nadchodzące dni będą obfitowały w utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Najpierw na ulice wyjadą rolkarze. Piątkowy wieczór upłynie natomiast pod znakiem kolejnego przejazdu rowerowej Masy Krytycznej.

W czwartek wieczorem odbędzie się piąty w tym sezonie przejazd rolkarzy z NightSkating Warszawa. Tym razem pokonają dystans 20 kilometrów. Utrudnień należy spodziewać się w Śródmieściu i na Pradze Południe. Początek imprezy zaplanowano na godzinę 20.30.

Tradycyjnie rolkarze wyruszą sprzed pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Dalej pojadą Nowym Światem do ronda de Gaulle'a. Tam skręcą w lewo w Aleje Jerozolimskie i przez most Poniatowskiego dotrą na rondo Waszyngtona, gdzie skręcą w aleje Zieleniecką i pojadą dalej ulicami Zamoyskiego i Grochowską. Miną rondo Wiatraczna i przemierzą blisko cztery kilometry do ronda Mościckiego. Tam skręcą w prawo w Ostrobramską. Dalej trasa prowadzi ulicą Fieldorfa i Wałem Miedzeszyńskim z powrotem do mostu Poniatowskiego. Na zakończenie przez Aleje Jerozolimskie i Nowy Świat rolkarze wrócą na Krakowskie Przedmieście.

Przejazd powinien zakończyć się do godziny 23. Jak ostrzega urząd miasta, na jego trasie możliwe są tymczasowe wstrzymania ruchu i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Trasa przejazdu rolkarzy fot. tvnwarszawa.pl

Rowerzyści po raz czwarty

Rowerzyści z Warszawskiej Masy Krytycznej, jak zawsze w ostatni piątek miesiąca, ruszą na kolejny przejazd stołecznymi ulicami. Będzie to czwarta w tym roku impreza.

Przejazd rozpocznie się o godzinie 19. Start i meta zlokalizowane będą na placu Zamkowym. Trasę wytyczono na terenie dwóch dzielnic: Śródmieścia i Ochoty. Będzie prowadziła ulicami: Krakowskie Przedmieście, Królewską, Marszałkowską, Świętokrzyską, al. Jana Pawła II, Grzybowską, Żelazną, al. Jerozolimskimi, przez plac Zawiszy, Grójecką, Kopińską, Szczęśliwicką, Dickensa, Urbanistów, Korotyńskiego, Pawińskiego, Banacha, Żwirki i Wigury, Krzyckiego, Raszyńską, Koszykową, przez plac Konstytucji, Marszałkowską, al. Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem.

Rowerzyści pokonają dystans ponad 17 kilometrów.

Kierowcy również muszą liczyć się ze wstrzymywaniem ruchu na trasie przejazdu. Komunikacja miejska może zostać skierowana na objazdy. Utrudnienia przewidywane są do godziny 21.

Trasa przejazdu rowerzystów fot. tvnwarszawa.pl

Tak wyglądał powrót Warszawskiej Masy Krytycznej na ulice:

kk/pm