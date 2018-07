Informacje

12 lipca do Warszawy przyjadą przewodniczący parlamentów Europy Środkowej i Wschodniej, którzy spotkają się na Zamku Królewskim. 13 lipca w tym samym miejscu obradować będzie uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Wszystko ma związek z 550-leciem Parlamentaryzmu RP i setną rocznicą odzyskania niepodległości.

To oznacza, że warszawiacy muszą spodziewać się utrudnień na ulicach podczas przejazdów delegacji. Ale nie tylko.

Zakazy parkowania

"Zmiany w parkowaniu zostaną wdrożone w czwartek, 12 lipca. Będą one polegały na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się (znak B-36) wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela (tablica T-24) na kilkunastu ulicach" – informuje urząd miasta.

Od czwartku od godziny 0.01 do piątku do 20 nie będzie można parkować na Belwederskiej (po obydwu stronach ulicy) i Spacerowej (po stronie hotelu) od ich skrzyżowania do drogi wewnętrznej przy budynku hotelu. Ponadto, od czwartku, 12 lipca od godz. 8.00 do piątku, 13 lipca do 20 wyłączony z ruchu będzie prawy skrajny pas (wzdłuż hotelu) Belwederskiej.



Od 6 do 18 nie będzie można parkować na Maszyńskiego pomiędzy ul. Górnośląską a wjazdem do Senatu RP.



Od 10.00 do 24.00 nie będzie można zaparkować w rejonie placu Politechniki, na ulicach Noakowskiego (po obydwu stronach ulicy) i Nowowiejskiej (po stronie budynku uczelni do posesji nr 27).

Utrudnienia przy placu Zamkowym



Od godz. 22.00 do piątku do godz. 16.00 wyłączone z parkowania będą ulice w rejonie placu Zamkowego:

Świętojańska, Piwna, Dziekania, Kanonia, Jezuicka, Celna, Brzozowa, Mostowa, Boleść, Bugaj, Podwale, Kilińskiego, Senatorska na odcinku od Miodowej do ulicy Podwale, Nowy Zjazd, Grodzka, parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Nowy Zjazd i Grodzką).

"W piątek od godz. 6.00 do 16.00 całkowicie zamknięty dla samochodów będzie plac Zamkowy. W tym samym czasie plac będzie wygrodzony i zamknięty dla pieszych" - podaje urząd miasta.

Skrzyżowanie wciąż otwarte

Jak już pisaliśmy wyłączone z ruchu miało być skrzyżowanie Miodowej i Senatorskiej po tym, jak otwarto po remoncie plac Krasińskich. Jednak nastąpiła zmiana planów - nadal jest otwarte.

"Ze względu na planowany na ten tydzień na Zamku Królewskim szczyt z udziałem przywódców europejskich, wykonawca nie mógł wprowadzić pełnej czasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu. Skrzyżowanie zostanie wyłączone z ruchu w chwili, kiedy nie będzie to powodować dodatkowych utrudnień dla mieszkańców i kierowców” – poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

