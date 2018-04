Czuwanie w rocznicę śmierci papieża. "Nie lękajcie się"

Informacje

W tradycyjnym czuwaniu modlitewnym wziął udział między innymi biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej Michał Janocha. Zgromadzonym na placu towarzyszył Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

Czuwanie rozpoczęło się po godzinie 21 na placu Piłsudskiego - miejscu, gdzie podczas pielgrzymek do Polski papież spotykał się z warszawiakami.Na pobliskim budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa wyświetlono animację z wizerunkiem Jana Pawła II i napisem: "Nie lękajcie się". Zgromadzeni słuchali nagrań fragmentów homilii Jana Pawła II.Organizatorem obchodów 13. rocznicy śmierci papieża Polaka w Warszawie jest Centrum Myśli Jana Pawła II. "Dla Jana Pawła II wolność wspólnoty jest połączona z wolnością osoby. Jednym z największych zniewoleń człowieka może być lęk, który zamyka go w jego egoizmie i nie pozwala wyjść na spotkanie z drugim człowiekiem. A to właśnie takie spotkanie jest jednym z fundamentów budowania solidarności" – wskazywali organizatorzy czuwania.

Papież zmarł 2 kwietnia 2005 roku w sobotę - w dzień maryjny o godz. 21.37 w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, mając prawie 85 lat. W nocy 30 marca papież przeszedł ciężki zawał, ale po reanimacji odmówił przewiezienia do kliniki Gemelli i zmarł w swoim łóżku na Watykanie.



Jego pontyfikat trwał prawie 26 i pół roku i był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX. Na datę liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II wybrano 22 października – rocznicę uroczystej inauguracji pontyfikatu.

