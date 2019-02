Informacje

"Czuj się jak u siebie". Ratusz zachęca do rozliczania podatku w Warszawie

Miasto zachęca warszawiaków do płacenia podatków i przypomina, że na stołecznych podatników czekają liczne udogodnienia. Start miejskiej kampanii "Czuj się jak u siebie" ogłosił we wtorek Rafał Trzaskowski.

Jak informuje ratusz, podatek od osób fizycznych to podstawowe źródło dochodu stolicy. Wpływy z PIT-u stanowią ponad 1/3 budżetu. W 2018 roku do kasy miasta z tego tytułu wpłynęło 5,75 miliarda złotych, czyli średnio ponad 3,8 tysięcy złotych od każdego podatnika.

"Za to budujemy"

Prezydent Rafał Trzaskowski zachęca warszawiaków do płacenia podatków w stolicy, przypominając, że dla tych, którzy się na to zdecydują, czekają liczne udogodnienia.

- Prawie sześć miliardów dochodów pochodzi z podatków, prawie 1/3 wszystkich dochodów to dochody z PIT-u. Za to budujemy - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej. I wyliczał, na co idą pieniądze: - Komunikacja miejska, żłobki, edukacja, przedszkola, to wszystko co służy osobom, które u nas mieszkają.

Jak zaznaczył Trzaskowski, w Warszawie podatki płaci 1 340 130 osób. - Na każdej z tych osób nam bardzo zależy, ale chciałbym, żeby było ich więcej. Z płaceniem podatków łączą się przywileje, na przykład Karta Warszawiaka, dzięki której można korzystać z dóbr kultury, czy ofert sportowych i wielu innych inicjatyw. Przy realizacji mojego programu będziemy się starali, żeby te wszystkie rzeczy były przede wszystkim dla warszawiaków, czyli tych, którzy płacą podatki - przekonywał. Jako przykład wskazał darmowe żłobki.

"Ważne żeby rozliczać się z fiskusem"

Dyrektor Biura Marketingu ratusza Robert Zydel, podkreślił, że nie jest ważne, skąd przyjechaliśmy i czym się różnimy. - Ważne, żeby w miejscu, gdzie żyjemy, pracujemy, uczymy się i wychowujemy dzieci, rozliczać się z fiskusem. Pieniądze wracają w postaci lepszego transportu, edukacji czy kultury - zaznaczył.

Zydel przyznał, że do tej pory kampania "Czuj się jak u siebie" pochłonęła 350 tysięcy złotych. - Zwrot do budżetu miasta wynosi jednak kilkadziesiąt milionów - zauważył. - Nasza kampania pojawi się na ulicach Warszawy: w metrze, autobusach, na ekranach i w internecie. Tam odbędzie się premiera filmu mówiącego o tym, jak pracują nasze miejskie pieniądze - dodał.

W 2018 r. Warszawa zyskała ponad 26 tysięcy nowych podatników. Przyrost na takim poziomie utrzymuje się już od kilku lat. W 2016 r. przybyło ponad 20 tys. osób rozliczających w stolicy swój podatek, a w 2017 r. - ponad 25 tys.

Jak rozliczyć PIT w Warszawie?

W tym roku po raz pierwszy urząd skarbowy automatycznie przygotował i udostępnił roczne zeznanie podatkowe na podstawie danych które posiada. Można je znaleźć na portalu podatkowym: www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit. Podatnik może wybrać, czy chce skorzystać z "Twojego e-PIT-a" sporządzonego przez administrację skarbową, czy też samodzielnie wypełnić zeznanie podatkowe. Ma na to czas do 30 kwietnia 2019 r.

W przypadku korzystania z usługi "Twój e-PIT" należy sprawdzić, czy w rubryce "adres" widnieje adres zamieszkania w Warszawie i ewentualnie dokonać korekty. Chodzi tu nie o meldunek z dowodu osobistego, a o faktyczne miejsce, w którym aktualnie żyjemy. W przypadku wypełniania deklaracji podatkowej w formie papierowej analogicznie tę samą informację należy wpisać na pierwszej stronie w części B.

ap/b