Cztery osoby zginęły, 32 wypadki. Policja podsumowuje święta

Stołeczna komenda podała statystyki z długiego świątecznego weekendu, podczas której prowadziła akcję na drogach. Objęły okres od 22 do 26 grudnia.

- Doszło do 32 wypadków, zginęły cztery osoby, 35 zostało rannych, doszło do 454 kolizji – podsumowuje Sylwester Marczak, rzecznik KSP.

Zatrzymano 32 nietrzeźwych kierowców.

"Niebezpieczny weekend"

Do najtragiczniejszego wypadku doszło 25 grudnia w Kobyłce. Tam 22-latek potrącił w nocy trzy kobiety na przejściu dla pieszych. Wszystkie zginęły na miejscu. Mężczyzna trafił do aresztu, przeprowadzono badanie, które wykazało marihuanę w moczu 22-latka.

Rzecznik KSP podkreśla, że wszystkie osoby, które zginęły, to piesi. – Wszyscy, którzy decydują się na udział w ruchu drogowym, muszą myśleć o bezpieczeństwie. Bez względu na to, jaka liczba pojawi się przy wypadkach śmiertelnych, można mówić o niebezpiecznym weekendzie - zaznacza Marczak.

W porównaniu do ubiegłego roku odnotowano wzrost liczby zdarzeń. W okresie od 23 do 26 grudnia 2016 roku doszło do 15 wypadków i 361 kolizji, zginęły trzy osoby, 14 było rannych, zatrzymano 27 nietrzeźwych kierowców.

ran/mś