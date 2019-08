Część narkotyków miał w kieszeni, resztę trzymał w lodówce

Informacje

Marihuana w lodówce

Jak mówi Robert Szumiata z śródmiejskiej policji, była to dokładnie zaplanowana i przeprowadzona akcja policjantów, poprzedzona rozpoznaniem w lokalnym środowisku przestępczym. Policjanci posiadali informacje, że 30-latek może posiadać różnego rodzaju środki odurzające.

Podczas kontroli, w tylnej kieszeni spodni 30-latka, policjanci znaleźli zawiniątko z foli aluminiowej, a w nim marihuanę. - Kryminalni byli pewni, że w mieszkaniu mężczyzny znajdą coś jeszcze - dodaje Szumiata.

Jako kolejny punt przeszukiwań wytypowali więc mieszkanie mężczyzny. - Podczas sprawdzania kuchni, w lodówce funkcjonariusze znaleźli paczkę owiniętą taśmą klejącą, a w niej ponad 80 gramów marihuany. Kolejne, podobne opakowanie, schowane było w szafce jednego z pokoi. Tym razem było to blisko 20 gramów amfetaminy - precyzuje Szumiata.



Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

