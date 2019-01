Informacje



Już w ten weekend kierowcy pojadą nową ulicą na Mokotowie. Na sobotę urzędnicy zapowiadają otwarcie alei Polski Walczącej łączącej Czerniakowską z węzłem Trasy Siekierkowskiej, czyli tzw. Czerniakowskiej bis.

"W sobotę, 2 lutego, o godz. 11 aleja Polski Walczącej zostanie udostępniona warszawiakom" – poinformował w środę urząd miasta.

- Na miejscu trwają ostatnie przygotowania do otwarcia drogi. Widać tu jeszcze samochody i pracowników wykonawcy. Porządkują oni jeszcze barierki ustawione wzdłuż jezdni. Na razie pozostawili wyłącznie te niezbędne do utrzymania wyłączenia drogi. Obecnie jedynie to, że trasa jest nieodśnieżona, może wywoływać wrażenie, że że jest niegotowa - relacjonuje Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl.

Prawie dwa kilometry długości

Nowa droga (nazywana wcześniej roboczo Czerniakowską bis) ma połączenie z ulicami Czerniakowską, Zwierzyniecką, Melomanów, Grupy AK "Kampinos", Grupy AK "Północ", Batalionu AK "Bałtyk" Trasą Siekierkowską i Wolicką. Ma 1,9 kilometra długości i składa się z dwóch jezdni, o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach są chodniki, a także drogi dla rowerów.

Jak przypomina ratusz, równolegle budowane były wodociąg i kanalizacja sanitarna, drogowcy zadbali też o zieleń.

"W pasie dzielącym jezdnie, na odcinku od ulicy Melomanów do Batalionu AK "Bałtyk", powstała rezerwa na planowaną trasę tramwajową. Do czasu jej wybudowania rezerwa będzie przeznaczona dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej (buspas)" – informuje ratusz.

Od niedzieli, 3 lutego, nową ulicą zaczną kursować autobusy linii 168. Przystanki na nowym fragmencie trasy będą na ulicy Nehru przed skrzyżowaniem z ulicą Zwierzyniecką oraz w rejonie skrzyżowań z Grupy AK "Północ" i Batalionu AK "Bałtyk" (obydwa "na żądanie").

Przygotowania do budowy ulicy ruszyły dwa lata temu.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, budowa nowej drogi miała wystartować jednak wcześniej - już w 2015 roku. Jednak problemy z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji i brak decyzji środowiskowej uniemożliwiały rozpoczęcie prac.

Między innymi po protestach okolicznych mieszkańców drogowcy zrezygnowali z budowy kładki na wysokości Zwierzynieckiej - powstanie tam naziemne przejście z sygnalizacją świetlną.

