Czekaliśmy ponad dekadę. Rolling Stones zagrają na Narodowym

Wizyta w Warszawie będzie ostatnią odsłoną trasy koncertowej po Europie. Odbędzie się pod hasłem "Stones - No Filter". Koncert na Stadionie Narodowym zaplanowano na niedzielę 8 lipca.

"Robi mi się ciepło na sercu, że dajemy tyle radości"

Organizator zapowiada, że muzycy uraczą fanów żelaznym zestawem klasyków takich, jak "Satisfaction", "Paint It Black", "Jumpin Jack Flash", "Tumbling Dice", "Doom & Gloom" czy "Brown Sugar", ale nie zabraknie też nowszych przebojów.



Organizatorzy zapowiadają też "spektakularną oprawę wizualną i produkcyjną".



- Ta część trasy "No Filter" jest dla nas szczególnie ważna, nie możemy się już doczekać powrotu na scenę i ponownego spotkania z fanami z Wielkiej Brytanii i Irlandii. To ekscytujące, że zagramy w miejscach, gdzie dawno nas nie było i na zupełnie nowych obiektach, takich jak Old Trafford czy London Stadium - mówi cytowany w oficjalnym komunikacie Mick Jagger, wokalista i lider Stonesów.

- Kiedy patrzę ze sceny na morze ludzkich głów, widzę same uśmiechy na twarzach. Robi mi się ciepło na sercu, że dajemy ludziom tyle radości. Muzyka uszczęśliwia zarówno mnie, jak i naszych fanów, to jest zaraźliwe - opowiada gitarzysta Ronnie Wood.

Organizatorzy zapowiadają, że przedsprzedaż biletów na warszawski koncert rozpocznie się w czwartek 1 marca, o godz. 10.00 w internecie. Do otwartej sprzedaży trafią w piątek 2 marca, o godz. 10.00.

Pół wieku temu "roznieśli" Kongresową

51 lat temu The Rolling Stones zagrali w Sali Kongresowej. W Polsce panował komunizm, występ gwiazdy tego formatu był wydarzeniem wręcz epokowym. Zainteresowanie było tak ogromne, że dali dwa koncerty - jeden po drugim. Pisaliśmy o tym w Magazynie tvn24.pl:

"50 lat temu, w czwartek 13 kwietnia 1967 roku, w Warszawie Milicja Obywatelska napracowała się. Funkcjonariusze w czapkach zapiętych pod brodą pałkami usiłowali opanować zamieszanie w czasie wymiany publiczności w Sali Kongresowej między pierwszym a drugim koncertem, na co organizatorzy mieli zaledwie godzinę". PRZECZYTAJ CAŁY TEKST.

W 2007 The Rolling Stones wystąpili także na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu. Teraz wracają.

The Rolling Stones zagrają na Narodowym fot. Jean-Baptiste Quentin/PHOTOPQR/LE PARISIEN/MAXPPP/Forum

