Cząstkowe wyniki zgodne z sondażem. Są komisje z frekwencją 100 procent

Obwodowe komisje wyborcze wciąż liczą głosy wyborców z Warszawy. My podliczyliśmy 101 protokołów, które do wczesnego popołudnia pojawiły się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Najsilniejsze - sięgające ponad 70 procent - poparcie, Rafał Trzaskowski zdobył w Wilanowie. Patryk Jaki wygrał w czterech komisjach - między innymi we Włochach i Ursusie. W kilku komisjach padły frekwencyjne rekordy, a do głosowania poszli wszyscy uprawnieni.

Dane, które uzyskaliśmy po przeliczeniu głosów 101 ze 1150 obwodów (to jest 79 830 głosów) pokrywają się z wynikami sondażowymi zaprezentowanymi przez nas w niedzielę o godzinie 21. Podobnie jak w sondażu Ipsos, Rafał Trzaskowski zdobył 54,05 proc. (43 150 głosów), a Patryk Jaki - 30,16 proc. (24 083 głosy).

100 procent frekwencji

100 procent - tyle wyniosła frekwencja w komisji obwodowej numer 610, której lokal mieścił się w Szkole Podstawowej numer 330 przy ul. Mandarynki 1 na Ursynowie. Objęła ona budynki numer 46, 48 i 50 przy al. Komisji Edukacji Narodowej, całą ulicę Lanciego oraz parzystą stronę ulicy Migdałowej.

Wszyscy z 1335 uprawnionych do głosowania w tym obwodzie poszli do urn. Cztery głosy były nieważne. Początkowo nie chcieliśmy wierzyć w tak wysoki wynik, ale pełnomocnik miasta do spraw organizacji wyborów Łukasz Pardyka, potwierdził, że dane nie są przekłamane.



Zdecydowanym zwycięzcą w tym obwodzie został Rafał Trzaskowski - zdobywając 63,20 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki: 22,92 proc., a na trzecim Marek Jakubiak z wynikiem 2,74 proc.

Liczyliśmy dane, które pojawiły się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej do około godziny 13. Natomiast po 16 okazało się, że stuprocentową frekwencję osiągnięto także w dwóch innych komisjach.

Po pierwsze - w obwodzie numer 390, którego lokal wyborczy mieścił się w Zespole Szkół przy Tarchomińskiej. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 706 uprawnionych (702 głosy były ważne). Po drugie - w obwodzie 675, który znajdował się w Przedszkolu Integracyjnym nr 314 przy ulicy 1 Sierpnia we Włochach. Tam w wyborach uczestniczyło 918 uprawnionych mieszkańców.

Zwycięstwa Jakiego

Najlepsze wyniki Trzaskowskiego

Spośród podliczonej setki obwodów, Trzaskowski jest liderem zdecydowanej większości. Patryk Jaki wygrał w czterech: we Włochach (w szkole przy Malowniczej), dwa razy w Ursusie (obydwie komisje mieściły się w przedszkolu przy Zagłoby 11) i w Rembertowie (w przedszkolu przy Dwóch Mieczy).Obwód numer 665 - Szkoła Podstawowa przy Malowniczej (Włochy)- Jaki - 43,07 proc.- Trzaskowski - 41,35 proc.- Jakubiak - 4,17 proc.Obwód numer 684 - Przedszkole przy Zagłoby (URSUS)- Jaki - 45,13 proc.- Trzaskowski - 44,42 proc.- Śpiewak - 2,83 proc.Obwód numer 698 - Przedszkole przy Zagłoby (URSUS)- Jaki - 47,47 proc.- Trzaskowski - 40,61 proc.- Jakubiak - 3,64 proc.Obwód numer 983 - Przedszkole przy Dwóch Mieczy (REMBERTÓW)- Jaki - 43,14 proc.- Trzaskowski - 41,87 proc.- Jakubiak - 3,39 proc.

Trzaskowski najlepsze wyniki otrzymał w Wilanowie i na Ursynowie. W komisji mieszczącej się przy al. Prymasa Hlonda w Wilanowie kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 76,03 proc. (Jaki: 11,67 proc.), a w komisji w Szkole Podstawowej przy Hirszfelda na Ursynowie - 72,32 proc. (Jaki: 12,89 proc.).

Ciekawostką w Wilanowie jest obwód numer 559, którego lokal mieścił się w szkole przy Uprawnej. Tutaj Trzaskowski wprawdzie też wygrał, ale różnica między nim, a Jakim wynosiła ledwie cztery punkty procentowe.



Obwód numer 559 - Szkoła Podstawowa przy Uprawnej

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 44,03 proc.

- Jaki - 40,12 proc.

- Śpiewak - 3,70 proc.



W lokalach specjalnych, takich jak szpitale czy zakłady karne również dominował kandydat Koalicji Obywatelskiej. Na przykład w szpitalu MSWiA przy Wołoskiej Trzaskowski uzyskał 57,84 proc., a Patryk Jaki: 30,39. W szpitalu na Banacha: Trzaskowski - 60,75, Jaki - 30,84.



Głosujący w Areszcie Śledczym na Grochowie też postawili na Trzaskowskiego - zdobył tam 58,06 proc. (Jaki - 16,13 proc.). W Zakładzie Karnym na Białołęce dysproporcja była jeszcze większa. Kandydat KO uzyskał 83,78 proc., a Jaki - 8,11 proc.

Zmienne trzecie miejsce

Na trzecim miejscu Marek Jakubiak z Kukiz’15 wymieniał się z Janem Śpiewakiem z komitetu Wygra Warszawa i Justyną Glusman z Koalicji Ruchów Miejskich. Wyjątkiem była Wesoła, gdzie we wszystkich trzech podliczonych do wczesnego popołudnia obwodach na trzeciej pozycji uplasował się mieszkający właśnie w tej dzielnicy Jacek Wojciechowicz.



Związana z Ochocianami i Ochotą Justyna Glusman również miała w "swojej" dzielnicy lepsze wyniki, niż w innych. Wygrała w czterech obwodowych komisjach (na siedem, które podliczyliśmy).

Pierwsze wyniki sondażowe

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 54,1 proc. Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki, który zdobył 30,9 proc.

Trzeci był kandydat komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych miał 3-procentowe poparcia.

Poza podium znaleźli się: Marek Jakubiak: 2,6 proc., Justyna Glusman: 2,6 proc., Andrzej Rozenek: 1,5 proc.

Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno: 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. i ostatnia - Krystyna Krzekotowska zdobyła 0,3 proc.

Sondażowe wyniki głosowania na prezydenta stolicy fot. TVN24

ZOBACZ WSZYSTKIE PODLICZONE PRZEZ NAS KOMISJE (na podstawie protokołów zamieszczonych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej):

ŚRÓDMIEŚCIE



Obwód numer 19 (Lokal w Liceum przy Świętokrzyskiej)

Frekwencja: 61,20 proc.

- Trzaskowski - 52,88

- Jaki - 31, 85

- Śpiewak - 5,06



Obwód numer 21 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Frekwencja: 59,76 proc.

- Trzaskowski - 51,62 proc.

- Jaki - 35,52 proc.

- Śpiewak - 3,24 proc.





MOKOTÓW





Obwód numer 86 - Zespół Szkół przy Kazimierzowskiej 60- Trzaskowski - 61,89 proc.- Jaki - 24,17 proc.- Śpiewak - 4,65 proc.Obwód numer 92 - Przedszkole Specjalne przy Puławskiej 97- Trzaskowski - 64,47 proc.- Jaki - 20,64 proc.- Śpiewak - 4,68 proc.Obwód numer 93 - Państwowy Instytut geologiczny przy Rakowieckiej 4- Trzaskowski - 55,42 proc.- Jaki - 26,84 proc.-Jakubiak - 4,08 proc.Obwód numer 95 - Liceum Reytana przy Wiktorskiej -Trzaskowski - 59,78 proc.Jaki - 25,65 proc.Rozenek - 3,39 proc.Obwód numer 98 - Liceum Chałubińskiego przy Narbutta 31- Trzaskowski - 56,47 proc.- Jaki - 28,93 proc.- Glusman - 3,58 proc.Obwód numer 103 - Szkoła Podstawowa przy Pułku AK "Baszta" 3- Trzaskowski - 56,75 proc.- Jaki - 28,06 proc.- Rozenek - 3,04 proc.Obwód numer 111 - Przedszkole przy Lenartowicza 27- Trzaskowski - 61,56 proc.- Jaki - 18,38 proc.- Jakubiak - 4,28 proc.Obwód numer 123 - Przedszkole przy Niegocińskiej- Trzaskowski - 50,10 proc.- Jaki - 36,20 proc.- Jakubiak - 2,74 proc.Obwód numer 132 - Szkoła Podstawowa przy Jeziornej 5/9- Trzaskowski - 44,93 proc.- Jaki - 39,73 proc.- Jakubiak - 4,11 proc.Obwód numer 147 - Przedszkole przy Piwarskiego- Trzaskowski - 50,59 proc.- Jaki - 30,86 proc.- Jakubiak - 3,88 proc.Obwód 160 - Szkoła Podstawowa przy Czarnomorskiej 3- Trzaskowski - 53,75 proc.- Jaki - 30,35 proc.- Jakubiak - 3,34 proc.Obwód numer 208 - Szkoła Podstawowa przy Wawelskiej (wejście od Reja)- Trzaskowski - 51,02 proc.- Jaki - 31,17 proc.- Glusman - 5,38 proc.Obwód numer 219 - SZPZLO przy Szczęśliwickiej- Trzaskowski - 59,91 proc.- Jaki - 27,96 proc.- Glusman - 3,25 proc.Obwód numer 225 - Zespół Szkół przy Skarżyńskiego 8- Trzaskowski - 51,96 proc.- Jaki - 33,59 proc.- Glusman - 3,92 proc.Obwód numer 226 - Zespół Szkół przy Skarżyńskiego 8- Trzaskowski - 49,08 proc.- Jaki - 31,50 proc.- Jakubiak - 3,85 proc.Obwód numer 227 - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy DickensaTrzaskowski - 55,17 proc.Jaki - 29,31 proc.Jakubiak - 3,33 proc.Obwód numer 231 - Przedszkole przy Grzeszczyka 2- Trzaskowski - 57,67 proc.- Jaki - 24,43 proc.- Rozenek - 4,5 proc.Obwód numer 239 - Dom Kultury Rakowiec przy Wiślickiej- Trzaskowski - 52,79 proc.- Jaki - 29,67 proc.- Glusman - 4,32 proc.Obwód numer 261 - Zespół Szkół przy Ożarowskiej 71- Trzaskowski - 51,74 proc.- Jaki - 35,72 proc.- Jakubiak - 2,95 proc.Obwód numer 267 - Szkoła Podstawowa przy Ożarowskiej 69-Trzaskowski - 48,93 proc.-Jaki - 37,20 proc.-Śpiewak - 3,66 proc.Obwód numer 217 - Szkoła Podstawowa przy Redutowej 37- Trzaskowski - 50,45 proc.- Jaki - 34,29 proc.- Jakubiak - 4,16 proc.Obwód numer 285 - Szkoła Podstawowa przy Grenady- Trzaskowski - 52,11 proc.- Jaki - 34,09 proc.- Śpiewak - 3,25 proc.Obwód numer 290 - Szkoła Podstawowa przy Syreny 5/7- Trzaskowski - 60,36 proc.- Jaki - 22,67 proc.- Jakubiak - 4,53 proc.Obwód numer 291 - Szkoła Podstawowa przy Syreny 5/7- Trzaskowski - 46,50 proc.- Jaki - 36,46 proc.- Jakubiak - 4,05 proc.Obwód numer 306 - Szkoła Podstawowa przy Karolkowej- Trzaskowski - 56,30 proc.- Jaki - 28,49 proc.- Glusman - 2,72 proc.Obwód numer 307 - Oddział Szkoły Podstawowej przy Żelaznej 71- Trzaskowski - 63,04 proc.- Jaki - 24,07 proc.- Śpiewak - 3,93 proc.Obwód numer 361 - Budynek Szkoły przy Jagiellońskiej- Trzaskowski - 46,77 proc.- Jaki - 37,72 proc.- Śpiewak - 3,56 proc.Obwód numer 364 - Gimnazjum przy Szanajcy 17/19- Trzaskowski - 50,06 proc.- Jaki - 34,72 proc.- Śpiewak - 3,27 proc.Obwód numer 368 - Szkoła Muzyczna przy Namysłowksiej- Trzaskowski - 56,55 proc.- Jaki - 26,33 proc.- Śpiewak - 4,5 proc.Obwód numer 371 - Szkoła Podstawowa przy Kowieńskiej- Trzaskowski - 43,10 proc.- Jaki - 37,45 proc.- Glusman - 3,84 proc.Obwód numer 371 - Liceum przy Kowelskiej- Trzaskowski - 45,59 proc.- Jaki - 36,52 proc.- Śpiewak - 4,84 proc.Obwód numer 374 - Liceum przy Kowelskiej- Trzaskowski - 44,82 proc.- Jaki - 41,77 proc.- Śpiewak - 3,96 proc.Obwód numer 379 - Szkoła Podstawowa przy Kowieńskiej- Trzaskowski - 45,71 proc.- Jaki - 36,46 proc.- Śpiewak - 3,95 proc.Obwód numer 171 - Przedszkole przy Równej- Trzaskowski - 46,05 proc.- Jaki - 35,51 proc.- Śpiewak - 3,55 proc.Obwód numer 394 - Szkoła Podstawowa przy Białostockiej- Trzaskowski - 42,47 proc.- Jaki - 38,46 proc.- Śpiewak - 7,36 proc.Obwód 396 - Dom Dziennego Pobytu na Brzeskiej- Trzaskowski - 43,81 proc.-Jaki - 38,51 proc.-Śpiewak - 4,13 proc.Obwód numer 406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Siennickiej- Trzaskowski - 45,15 proc.- Jaki - 38,59 proc.- Jakubiak - 2,90 proc.Obwód numer 411 - Przedszkole przy Szaserów 118a- Trzaskowski - 49,42 proc.- Jaki - 33,66 proc.- Śpiewak - 3,97 proc.

Obwód numer 522 - Dom Pomocy Społecznej przy Bachusa

Frekwencja: 68,96 proc.

- Trzaskowski - 57,91 proc.

- Jaki - 29,70 proc.

- Jakubiak - 3,42 proc.



Obwód numer 552 - Przedszkole przy Radosnej 11

Frekwencja: 71,36 proc.

- Trzaskowski - 58,12 proc.

- Jaki - 27,73 proc.

- Jakubiak - 3,78 proc.



WILANÓW

Obwód numer 559 - Szkoła Podstawowa przy Uprawnej

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 44,03 proc.

- Jaki - 40,12 proc.

- Śpiewak - 3,70 proc.



Obwód numer 562 - Instytut Papieża Jana Pawła II przy Prymasa Hlonda

Frekwencja: 78,88 proc.

- Trzaskowski - 76,03 proc.

- Jaki - 11,67 proc.

- Jakubiak - 3,28 proc.



Obwód numer 567 - Przedszkole przy Ledóchowskiej 8

Frekwencja: 79,34 proc.

- Trzaskowski - 68,59 proc.

- Jaki - 17,39 proc.

- Śpiewak - 3,96 proc.



URSYNÓW

Obwód numer 572 - Szkoła Podstawowa przy Koncertowej 8

Frekwencja: 72,95 proc.

- Trzaskowski - 65,03 proc.

- Jaki - 21,85 proc.

- Glusman - 2,16 proc.



Obwód numer 574 - Przedszkole przy Puszczyka

Frekwencja: 70,89 proc.

- Trzaskowski - 58,76 proc.

- Jaki - 23,91 proc.

- Śpiewak - 4,45 proc.



Obwód numer 577 - Szkoła Podstawowa przy Cybisa

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 56,42 proc.

- Jaki - 28,78 proc.

- Glusman - 3,10 proc.



Obwód numer 585 - Szkoła Podstawowa przy Dembowskiego 9

Frekwencja: 72,12 proc.

- Trzaskowski - 61,13 proc.

- Jaki - 23,99 proc.

- Śpiewak - 3,45 proc.



Obwód numer 587 - Szkoła Podstawowa przy Romockiego „Morro:

Frekwencja: 73,51 proc.

- Trzaskowski - 63,07 proc.

- Jaki - 22,54 proc.

- Śpiewak - 3,76 proc.



Obwód numer 593 - Przedszkole przy Teligi

Frekwencja: 67,31 proc.

- Trzaskowski - 57,73 proc.

- Jaki - 31,13 proc.

- Jakubiak - 2,21 proc.



Obwód numer 594 - Szkoła Podstawowa przy Teligi

Frekwencja: 68,22 proc.

- Trzaskowski - 57,58 proc.

- Jaki - 27,73 proc.

- Jakubiak - 3,32 proc.



Obwód numer 601 - Liceum przy Szolc-Rogozińskiego 2

Frekwencja: 68,75 proc.

- Trzaskowski - 58,63 proc.

- Jaki - 25,55 proc.

- Jakubiak - 3,38 proc.



Obwód numer 610 - Szkoła Podstawowa przy Mandarynki

Frekwencja: 100 proc.

- Trzaskowski - 63,20 proc.

- Jaki - 22,92 proc.

- Jakubiak - 2,74 proc.



Obwód numer 632 - Szkoła Podstawowa przy Hirszfelda

Frekwencja: 74,87 proc.

- Trzaskowski - 72,32 proc.

- Jaki - 12,89 proc.

- Glusman - 3,66 proc.

- Śpiewak - 3,66 proc.





WŁOCHY



Obwód numer 653 - Zespół Szkół przy Promienistej 12a

Frekwencja: 65,35 proc.

- Trzaskowski - 49,45 proc.

- Jaki - 32,28 proc.

- Śpiewak - 3,78 proc.



Obwód numer 656 - Liceum Ogólnokształcące przy Solipskiej

Frekwencja: 77,13 proc.

- Trzaskowski - 59,58 proc.

- Jaki - 22,94 proc.

- Śpiewak - 4,17 proc.



Obwód numer 657 - Liceum Ogólnokształcące przy Solipskiej

Frekwencja: 77,03 proc.

- Trzaskowski - 59,53 proc.

- Jaki - 21,70 proc.

- Śpiewak - 4,38 proc.



Obwód numer 662 - Ośrodek Pomocy przy Czereśniowej

Frekwencja: 73,47 proc.

- Trzaskowski - 67,42 proc.

- Jaki - 15,61 proc.

- Jakubiak- 4,52 proc.



Obwód numer 665 - Szkoła Podstawowa przy Malowniczej

Frekwencja: 57,95 proc.

- Jaki - 43,07 proc.

- Trzaskowski - 41,35 proc.

- Jakubiak - 4,17 proc.



Obwód numer 667 - Zespół Szkół przy gładkiej 16

Frekwencja: 56,85 proc.

- Trzaskowski - 48,97 proc.

-Jaki - 36,61 proc.

- Jakubiak - 4,35 proc.



Obwód numer 668 - Zespół Szkolno-Przedszkolny przy Astronautów

Frekwencja: 67,38 proc.

- Trzaskowski - 53,29 proc.

- Jaki - 34,41 proc.

- Śpiewak - 2,20 proc.



Obwód numer 671 - Przedszkole przy Lechickiej

Frekwencja: 62,97 proc.

- Trzaskowski - 51,32 proc.

- Jaki - 34,02 proc.

- Jakubiak - 2,63 proc.



URSUS

Obwód numer 684 - Przedszkole przy Zagłoby 11

Frekwencja: 60,17 proc.

- Jaki - 45,13 proc.

- Trzaskowski - 44,42 proc.

- Śpiewak - 2,83 proc.



Obwód numer 693 - Szkoła Podstawowa przy Drzymały

Frekwencja: 67,75 proc.

- Trzaskowski - 48, 35 proc.

- Jaki - 37,78 proc.

- Jakubiak - 4,14 proc.



Obwód numer 698 - Przedszkole przy Zagłoby

Frekwencja: 62,92 proc.

- Jaki - 47,47 proc.

- Trzaskowski - 40,61 proc.

- Jakubiak - 3,64 proc.



BEMOWO



Obwód numer 711 - Szkoła Podstawowa przy Gen. Wiktora Thomme’ego

Frekwencja: 65,55 proc.

- Trzaskowski - 61,51 proc.

- Jaki - 24,01 proc.

- Śpiewak - 2,96 proc.



Obwód numer 737 - Klub Studencki przy Konarskiego

Frekwencja: 67,22 proc.

- Trzaskowski - 51,82 proc.

- Jaki - 28,87 proc.

- Jakubiak - 5,16 proc.



Obwód numer 738 - Klub Dwa Jelonki przy Powstańców Śląskich

Frekwencja: 72,12 proc.

- Trzaskowski - 58,78 proc.

- Jaki - 24,89 proc.

- Jakubiak - 5,18 proc.



Obwód numer 746 - Liceum im. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przy Krzywoń 3

Frekwencja: 64,69 proc.

- Trzaskowski - 52,73 proc.

- Jaki - 34,98 proc.

- Jakubiak - 2,94 proc.



Obwód numer 751 - Szkoła Podstawowa przy Tkaczy 27

Frekwencja: 71,03 proc.

- Trzaskowski - 55,73 proc.

- Jaki - 31,21 proc.

- Jakubiak - 4,20 proc.



Obwód numer 752 - Szkoła Podstawowa przy Tkaczy 27

Frekwencja: 71,62 proc.

- Trzaskowski - 55,47 proc.

- Jaki - 29,90 proc.

- Śpiewak - 2,73 proc.



BIELANY



Obwód numer 775 - Przedszkole przy Marymonckiej

Frekwencja: 68,95 proc.

- Trzaskowski - 52,68 proc.

- Jaki - 31,70 proc.

- Jakubiak - 3,98 proc.



Obwód numer 782 - Biblioteka przy Romaszewskiego

Frekwencja: 65,53 proc.

- Trzaskowski - 51,08 proc.

- Jaki - 32,06 proc.

- Śpiewak - 3,68 proc.



Obwód numer 803 - Szkoła Podstawowa przy Wrzeciono 9

Frekwencja: 59,35 proc.

- Trzaskowski - 42,56 proc.

- Jaki - 40,64 proc.

- Jakubiak - 4,63 proc.



BIAŁOŁĘKA



Obwód numer 854 - Liceum Ogólnokształcące przy Van Gogha 1

Frekwencja: 71,70 proc.

- Trzaskowski - 61,95 proc.

- Jaki - 19,33 proc.

- Rozenek - 5,20 proc.



Obwód numer 856 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 69,44 proc.

- Trzaskowski - 52,79 proc.

- Jaki - 35,41 proc.

- Jakubiak - 2,71 proc.



Obwód numer 857 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 59,46 proc.

- Trzaskowski - 47,71 proc.

- Jaki - 41,60 proc.

- Jakubiak - 2,55 proc.



Obwód numer 858 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 68,50 proc.

- Trzaskowski - 53,61 proc.

- Jaki - 32,79 proc.

- Rozenek - 2,99 proc.



Obwód numer 866 - Przedszkole przy Pancera

Frekwencja: 68,17 proc.

- Trzaskowski - 46,52 proc.

- Jaki - 38,09 proc.

- Jakubiak - 4,54 proc.



Obwód numer 867 - Przedszkole przy Pancera

Frekwencja: 68,85 proc.

- Trzaskowski - 56,63 proc.

- Jaki - 29,37 proc.

- Jakubiak - 3,22 proc.



Obwód numer 869 - Szkoła Podstawowa przy Erazma z Zakroczymia

Frekwencja: 65,93 proc.

- Trzaskowski - 48,17 proc.

- Jaki - 35,40 proc.

- Śpiewak - 3,55 proc.



Obwód numer 872 - Szkoła Podstawowa przy Przytulnej

Frekwencja: 77,82 proc.

- Trzaskowski - 69,20 proc.

- Jaki - 17,43 proc.

- Jakubiak - 2,79 proc.



Obwód numer 875 - Ośrodek Pomocy Społecznej przy Marywilskiej

Frekwencja: 68,52 proc.

- Trzaskowski - 64,55 proc.

- Jaki - 23,19 proc.

- Śpiewak - 2,63 proc.



Obwód numer 881 - Filia Szkoły przy Sprawnej 35a

Frekwencja: 64,27 proc.

- Trzaskowski - 56,85 proc.

- Jaki - 31,17 proc.

- Jakubiak - 2,61 proc.



Obwód numer 882 - Filia Szkoły przy Topolowej

Frekwencja: 72,25 proc.

- Trzaskowski - 62,04 proc.

- Jaki - 22,24 proc.

- Jakubiak - 4,08 proc.



Obwód numer 886 - Szkoła Podstawowa przy Podróżniczej

Frekwencja: 67,56 proc.

- Trzaskowski - 54,60 proc.

- Jaki - 32,06 proc.

- Jakubiak - 2,76 proc.



Obwód numer 896 - Szkoła Podstawowa przy Ostródzkiej

Frekwencja: 70,39 proc.

- Trzaskowski - 66,92 proc.

- Jaki - 17,89 proc.

- Śpiewak - 2,96 proc.



Obwód numer 900 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Marywilskiej

Frekwencja: 56,68 proc.

- Trzaskowski - 44,74 proc.

- Jaki - 38,28 proc.

- Jakubiak - 4,07 proc.



TARGÓWEK



Obwód numer 926 - Szkoła Podstawowa przy Jana Kasprowicza

Frekwencja: 66,71 proc.

- Trzaskowski - 52,25 proc.

- Jaki - 36,52 proc.

- Jakubiak - 3 proc.



REMBERTÓW



Obwód numer 972 - Ośrodek Wychowawczy przy Strażackiej

Frekwencja: 67,51 proc.

- Trzaskowski - 42,89 proc.

- Jaki - 40,08 proc.

- Jakubiak - 5,21 proc.



Obwód numer 973 - Szkoła Podstawowa przy Paderewskiego

Frekwencja: 64,90 proc.

- Trzaskowski - 50,57 proc.

- Jaki - 33,76 proc.

- Jakubiak - 3,42 proc.

- Śpiewak - 3,42 proc.



Obwód numer 974 - Liceum Ogólnokształcące -rzy Kadrowej 9

Frekwencja: 65,55 proc.

- Trzaskowski - 46,52 proc.

- Jaki - 38,90 proc.

- Glusman - 3,03 proc.



Obwód numer 982 - Zespół Szkół przy Dwóch Mieczy

Frekwencja: 62,96 proc.

- Trzaskowski - 53,41 proc.

- Jaki - 31,73 proc.

- Jakubiak - 3,61 proc.



Obwód numer 983 - Przedszkole przy Dwóch Mieczy

Frekwencja: 66,57 proc.

- Jaki - 43,14 proc.

- Trzaskowski - 41,87 proc.

- Jakubiak - 3,39 proc.



WESOŁA



Obwód numer 1003 - Szkoła Podstawowa przy Armii Krajowej

Frekwencja: 70,38 proc.

- Trzaskowski - 46,68 proc.

- Jaki - 36,30 proc.

- Wojciechowicz - 4,54 proc.



Obwód numer 1004 - Ośrodek Kultury przy Starzyńskiego

Frekwencja: 74 proc.

- Trzaskowski - 41,87 proc.

- Jaki - 39,00 proc.

- Wojciechowicz - 6,27 proc.



Obwód numer 1008 - Szkoła Podstawowa przy Cieplarnianej

Frekwencja: 70,58 proc.

- Trzaskowski - 53,29 proc.

- Jaki - 26,68 proc.

- Wojciechowicz - 6,72 proc.

SZPITAL MSWIA

- Trzaskowski - 57,84 proc.

- Jaki - 30,39 proc.

- Jakubiak - 3,92 proc.

- Rozenek - 3,92 proc.



Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy Banacha:

- Trzaskowski - 60,75 proc.

- Jaki - 30,84 proc.

- Rozenek - 2,8 proc.

- Śpiewak - 2,8 proc.



Areszt Śledczy na Grochowie:

- Trzaskowski - 58,06 proc.

- Jaki - 16,13 proc.

- Jakubiak - 9,68 proc.



Zakład Karny przy Ciupagi na Białołęce:

- Trzaskowski - 83,78 proc.

- Jaki - 8,11 proc.

- Ikonowicz - 2,70 proc.

- Jakubiak - 2,70 proc.

- Rozenek - 2,70 proc.

