Cząstkowe wyniki zgodne z sondażem

Obwodowe komisje wyborcze wciąż liczą głosy wyborców z Warszawy. My podliczyliśmy 101 protokołów, które do wczesnego popołudnia pojawiły się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej. Najsilniejsze - sięgające ponad 70 procent - poparcie, Rafał Trzaskowski zdobył w Wilanowie. Patryk Jaki wygrał w czterech komisjach - między innymi we Włochach i Ursusie.

Dane, które uzyskaliśmy po przeliczeniu głosów 101 ze 1150 obwodów (to jest 79 830 głosów) pokrywają się z wynikami sondażowymi zaprezentowanymi przez nas w niedzielę o godzinie 21. Podobnie jak w sondażu Ipsos, Rafał Trzaskowski zdobył 54,05 proc. (43 150 głosów), a Patryk Jaki - 30,16 proc. (24 083 głosy).

"Komisje pomyliły liczbę"

Z informacji zamieszczonych na stronie PKW wynika, że w komisji obwodowej numer 610, której lokal mieścił się w Szkole Podstawowej numer 330 przy ul. Mandarynki 1 na Ursynowie, frekwencja wyniosła 100 procent. Wynikałoby z tego, że wszyscy z 1335 uprawnionych do głosowania w tym obwodzie poszli do urn. Początkowo nie chcieliśmy wierzyć w tak wysoki wynik, ale pełnomocnik miasta do spraw organizacji wyborów Łukasz Pardyka, potwierdził, że dane nie są przekłamane.

Liczyliśmy dane, które pojawiły się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej do około godziny 13. Natomiast po 16 stuprocentową frekwencję osiągnięto także w dwóch innych komisjach: w obwodzie numer 390, którego lokal wyborczy mieścił się w Zespole Szkół przy Tarchomińskiej oraz w obwodzie 675, który znajdował się w Przedszkolu Integracyjnym nr 314 przy ulicy 1 Sierpnia we Włochach.

Jednak Jarosław Jóźwiak z miejskiej komisji wyborczej w Warszawie wyjaśnił PAP, że informacje te są efektem pomyłek w tych trzech komisjach.

- We wszystkich tych trzech komisjach, komisje obwodowe pomyliły liczbę osób uprawnionych do głosowania z liczbą głosów oddanych. Wszystkie te trzy protokoły zostały zwrócone komisjom do poprawy i w tej chwili czekamy na ich zwrot do komisji miejskiej. W żadnej z tych komisji nie będzie stuprocentowej frekwencji - powiedział Jóźwiak.

W jego ocenie frekwencja w nich i tak będzie wysoka, bo w okolicach 60-70 procent. Pytany, jak mogło dojść do takiej pomyłki, Jóźwiak stwierdził, że członkowie tych trzech komisji obwodowych "prawdopodobnie przy wypełnianiu protokołów wpisali cyfry z niewłaściwej rubryki protokołu pomocniczego do protokołu elektronicznego".

W jego ocenie, może to być efekt zmęczenia po całonocnej pracy. - Były to komisje, które oddawały protokoły teraz, w ciągu dnia, więc prawdopodobnie kończyły liczyć w poniedziałek koło południa - dodał.

Do sprawy odniesiono się także podczas wieczornej konferencji prasowej. - W przypadku tych kilku komisji w Warszawie, o których pojawiła się informacja o stuprocentowej frekwencji, te protokoły wróciły z powrotem do komisji w celu weryfikowania danych. Nie zakładamy, że była możliwa taka frekwencja. Po prostu nastąpiła pomyłka przy wpisywaniu liczby uprawnionych do głosowania bądź wyborców, którzy przyszli zagłosować. Na pewno nie było stuprocentowej frekwencji i na pewno nie była uruchamiana rezerwa. Mieliśmy dziesięcioprocentową rezerwę kart do głosowania, która pozostała w urzędzie. Stąd wiemy, że nastąpiła pomyłka w protokole – wyjaśniła Magdalena Pietrzak, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.

Zwycięstwa Jakiego

Najlepsze wyniki Trzaskowskiego

Spośród podliczonej setki obwodów, Trzaskowski jest liderem zdecydowanej większości. Patryk Jaki wygrał w czterech: we Włochach (w szkole przy Malowniczej), dwa razy w Ursusie (obydwie komisje mieściły się w przedszkolu przy Zagłoby 11) i w Rembertowie (w przedszkolu przy Dwóch Mieczy).Obwód numer 665 - Szkoła Podstawowa przy Malowniczej (Włochy)- Jaki - 43,07 proc.- Trzaskowski - 41,35 proc.- Jakubiak - 4,17 proc.Obwód numer 684 - Przedszkole przy Zagłoby (URSUS)- Jaki - 45,13 proc.- Trzaskowski - 44,42 proc.- Śpiewak - 2,83 proc.Obwód numer 698 - Przedszkole przy Zagłoby (URSUS)- Jaki - 47,47 proc.- Trzaskowski - 40,61 proc.- Jakubiak - 3,64 proc.Obwód numer 983 - Przedszkole przy Dwóch Mieczy (REMBERTÓW)- Jaki - 43,14 proc.- Trzaskowski - 41,87 proc.- Jakubiak - 3,39 proc.

Trzaskowski najlepsze wyniki otrzymał w Wilanowie i na Ursynowie. W komisji mieszczącej się przy al. Prymasa Hlonda w Wilanowie kandydat Koalicji Obywatelskiej zdobył 76,03 proc. (Jaki: 11,67 proc.), a w komisji w Szkole Podstawowej przy Hirszfelda na Ursynowie - 72,32 proc. (Jaki: 12,89 proc.).

Ciekawostką w Wilanowie jest obwód numer 559, którego lokal mieścił się w szkole przy Uprawnej. Tutaj Trzaskowski wprawdzie też wygrał, ale różnica między nim, a Jakim wynosiła ledwie cztery punkty procentowe.



Obwód numer 559 - Szkoła Podstawowa przy Uprawnej

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 44,03 proc.

- Jaki - 40,12 proc.

- Śpiewak - 3,70 proc.



W lokalach specjalnych, takich jak szpitale czy zakłady karne również dominował kandydat Koalicji Obywatelskiej. Na przykład w szpitalu MSWiA przy Wołoskiej Trzaskowski uzyskał 57,84 proc., a Patryk Jaki: 30,39. W szpitalu na Banacha: Trzaskowski - 60,75, Jaki - 30,84.



Głosujący w Areszcie Śledczym na Grochowie też postawili na Trzaskowskiego - zdobył tam 58,06 proc. (Jaki - 16,13 proc.). W Zakładzie Karnym na Białołęce dysproporcja była jeszcze większa. Kandydat KO uzyskał 83,78 proc., a Jaki - 8,11 proc.

Zmienne trzecie miejsce

Na trzecim miejscu Marek Jakubiak z Kukiz’15 wymieniał się z Janem Śpiewakiem z komitetu Wygra Warszawa i Justyną Glusman z Koalicji Ruchów Miejskich. Wyjątkiem była Wesoła, gdzie we wszystkich trzech podliczonych do wczesnego popołudnia obwodach na trzeciej pozycji uplasował się mieszkający właśnie w tej dzielnicy Jacek Wojciechowicz.



Związana z Ochocianami i Ochotą Justyna Glusman również miała w "swojej" dzielnicy lepsze wyniki, niż w innych. Wygrała w czterech obwodowych komisjach (na siedem, które podliczyliśmy).

Pierwsze wyniki sondażowe

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez Ipsos, Rafał Trzaskowski wygrał wybory w pierwszej turze z wynikiem 54,1 proc. Na drugim miejscu znalazł się Patryk Jaki, który zdobył 30,9 proc.

Trzeci był kandydat komitetu Wygra Warszawa Jan Śpiewak, który wśród badanych miał 3-procentowe poparcia.

Poza podium znaleźli się: Marek Jakubiak: 2,6 proc., Justyna Glusman: 2,6 proc., Andrzej Rozenek: 1,5 proc.

Jacek Wojciechowicz i Janusz Korwin-Mikke zdobyli po 1 proc. głosów. Jakub Stefaniak i Piotr Ikonowicz uzyskali po 0,8 proc., Paweł Tanajno: 0,6 proc., Jan Potocki i Sławomir Antonik - po 0,4 proc. i ostatnia - Krystyna Krzekotowska zdobyła 0,3 proc.

Sondażowe wyniki głosowania na prezydenta stolicy fot. TVN24

ZOBACZ WSZYSTKIE PODLICZONE PRZEZ NAS KOMISJE (na podstawie protokołów zamieszczonych na stronie Państwowej Komisji Wyborczej):

ŚRÓDMIEŚCIE



Obwód numer 19 (Lokal w Liceum przy Świętokrzyskiej)

Frekwencja: 61,20 proc.

- Trzaskowski - 52,88

- Jaki - 31, 85

- Śpiewak - 5,06



Obwód numer 21 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Frekwencja: 59,76 proc.

- Trzaskowski - 51,62 proc.

- Jaki - 35,52 proc.

- Śpiewak - 3,24 proc.





MOKOTÓW





Obwód numer 86 - Zespół Szkół przy Kazimierzowskiej 60- Trzaskowski - 61,89 proc.- Jaki - 24,17 proc.- Śpiewak - 4,65 proc.Obwód numer 92 - Przedszkole Specjalne przy Puławskiej 97- Trzaskowski - 64,47 proc.- Jaki - 20,64 proc.- Śpiewak - 4,68 proc.Obwód numer 93 - Państwowy Instytut geologiczny przy Rakowieckiej 4- Trzaskowski - 55,42 proc.- Jaki - 26,84 proc.-Jakubiak - 4,08 proc.Obwód numer 95 - Liceum Reytana przy Wiktorskiej -Trzaskowski - 59,78 proc.Jaki - 25,65 proc.Rozenek - 3,39 proc.Obwód numer 98 - Liceum Chałubińskiego przy Narbutta 31- Trzaskowski - 56,47 proc.- Jaki - 28,93 proc.- Glusman - 3,58 proc.Obwód numer 103 - Szkoła Podstawowa przy Pułku AK "Baszta" 3- Trzaskowski - 56,75 proc.- Jaki - 28,06 proc.- Rozenek - 3,04 proc.Obwód numer 111 - Przedszkole przy Lenartowicza 27- Trzaskowski - 61,56 proc.- Jaki - 18,38 proc.- Jakubiak - 4,28 proc.Obwód numer 123 - Przedszkole przy Niegocińskiej- Trzaskowski - 50,10 proc.- Jaki - 36,20 proc.- Jakubiak - 2,74 proc.Obwód numer 132 - Szkoła Podstawowa przy Jeziornej 5/9- Trzaskowski - 44,93 proc.- Jaki - 39,73 proc.- Jakubiak - 4,11 proc.Obwód numer 147 - Przedszkole przy Piwarskiego- Trzaskowski - 50,59 proc.- Jaki - 30,86 proc.- Jakubiak - 3,88 proc.Obwód 160 - Szkoła Podstawowa przy Czarnomorskiej 3- Trzaskowski - 53,75 proc.- Jaki - 30,35 proc.- Jakubiak - 3,34 proc.Obwód numer 208 - Szkoła Podstawowa przy Wawelskiej (wejście od Reja)- Trzaskowski - 51,02 proc.- Jaki - 31,17 proc.- Glusman - 5,38 proc.Obwód numer 219 - SZPZLO przy Szczęśliwickiej- Trzaskowski - 59,91 proc.- Jaki - 27,96 proc.- Glusman - 3,25 proc.Obwód numer 225 - Zespół Szkół przy Skarżyńskiego 8- Trzaskowski - 51,96 proc.- Jaki - 33,59 proc.- Glusman - 3,92 proc.Obwód numer 226 - Zespół Szkół przy Skarżyńskiego 8- Trzaskowski - 49,08 proc.- Jaki - 31,50 proc.- Jakubiak - 3,85 proc.Obwód numer 227 - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów przy DickensaTrzaskowski - 55,17 proc.Jaki - 29,31 proc.Jakubiak - 3,33 proc.Obwód numer 231 - Przedszkole przy Grzeszczyka 2- Trzaskowski - 57,67 proc.- Jaki - 24,43 proc.- Rozenek - 4,5 proc.Obwód numer 239 - Dom Kultury Rakowiec przy Wiślickiej- Trzaskowski - 52,79 proc.- Jaki - 29,67 proc.- Glusman - 4,32 proc.Obwód numer 261 - Zespół Szkół przy Ożarowskiej 71- Trzaskowski - 51,74 proc.- Jaki - 35,72 proc.- Jakubiak - 2,95 proc.Obwód numer 267 - Szkoła Podstawowa przy Ożarowskiej 69-Trzaskowski - 48,93 proc.-Jaki - 37,20 proc.-Śpiewak - 3,66 proc.Obwód numer 217 - Szkoła Podstawowa przy Redutowej 37- Trzaskowski - 50,45 proc.- Jaki - 34,29 proc.- Jakubiak - 4,16 proc.Obwód numer 285 - Szkoła Podstawowa przy Grenady- Trzaskowski - 52,11 proc.- Jaki - 34,09 proc.- Śpiewak - 3,25 proc.Obwód numer 290 - Szkoła Podstawowa przy Syreny 5/7- Trzaskowski - 60,36 proc.- Jaki - 22,67 proc.- Jakubiak - 4,53 proc.Obwód numer 291 - Szkoła Podstawowa przy Syreny 5/7- Trzaskowski - 46,50 proc.- Jaki - 36,46 proc.- Jakubiak - 4,05 proc.Obwód numer 306 - Szkoła Podstawowa przy Karolkowej- Trzaskowski - 56,30 proc.- Jaki - 28,49 proc.- Glusman - 2,72 proc.Obwód numer 307 - Oddział Szkoły Podstawowej przy Żelaznej 71- Trzaskowski - 63,04 proc.- Jaki - 24,07 proc.- Śpiewak - 3,93 proc.Obwód numer 361 - Budynek Szkoły przy Jagiellońskiej- Trzaskowski - 46,77 proc.- Jaki - 37,72 proc.- Śpiewak - 3,56 proc.Obwód numer 364 - Gimnazjum przy Szanajcy 17/19- Trzaskowski - 50,06 proc.- Jaki - 34,72 proc.- Śpiewak - 3,27 proc.Obwód numer 368 - Szkoła Muzyczna przy Namysłowksiej- Trzaskowski - 56,55 proc.- Jaki - 26,33 proc.- Śpiewak - 4,5 proc.Obwód numer 371 - Szkoła Podstawowa przy Kowieńskiej- Trzaskowski - 43,10 proc.- Jaki - 37,45 proc.- Glusman - 3,84 proc.Obwód numer 371 - Liceum przy Kowelskiej- Trzaskowski - 45,59 proc.- Jaki - 36,52 proc.- Śpiewak - 4,84 proc.Obwód numer 374 - Liceum przy Kowelskiej- Trzaskowski - 44,82 proc.- Jaki - 41,77 proc.- Śpiewak - 3,96 proc.Obwód numer 379 - Szkoła Podstawowa przy Kowieńskiej- Trzaskowski - 45,71 proc.- Jaki - 36,46 proc.- Śpiewak - 3,95 proc.Obwód numer 171 - Przedszkole przy Równej- Trzaskowski - 46,05 proc.- Jaki - 35,51 proc.- Śpiewak - 3,55 proc.Obwód numer 394 - Szkoła Podstawowa przy Białostockiej- Trzaskowski - 42,47 proc.- Jaki - 38,46 proc.- Śpiewak - 7,36 proc.Obwód 396 - Dom Dziennego Pobytu na Brzeskiej- Trzaskowski - 43,81 proc.-Jaki - 38,51 proc.-Śpiewak - 4,13 proc.Obwód numer 406 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Siennickiej- Trzaskowski - 45,15 proc.- Jaki - 38,59 proc.- Jakubiak - 2,90 proc.Obwód numer 411 - Przedszkole przy Szaserów 118a- Trzaskowski - 49,42 proc.- Jaki - 33,66 proc.- Śpiewak - 3,97 proc.

Obwód numer 522 - Dom Pomocy Społecznej przy Bachusa

Frekwencja: 68,96 proc.

- Trzaskowski - 57,91 proc.

- Jaki - 29,70 proc.

- Jakubiak - 3,42 proc.



Obwód numer 552 - Przedszkole przy Radosnej 11

Frekwencja: 71,36 proc.

- Trzaskowski - 58,12 proc.

- Jaki - 27,73 proc.

- Jakubiak - 3,78 proc.



WILANÓW

Obwód numer 559 - Szkoła Podstawowa przy Uprawnej

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 44,03 proc.

- Jaki - 40,12 proc.

- Śpiewak - 3,70 proc.



Obwód numer 562 - Instytut Papieża Jana Pawła II przy Prymasa Hlonda

Frekwencja: 78,88 proc.

- Trzaskowski - 76,03 proc.

- Jaki - 11,67 proc.

- Jakubiak - 3,28 proc.



Obwód numer 567 - Przedszkole przy Ledóchowskiej 8

Frekwencja: 79,34 proc.

- Trzaskowski - 68,59 proc.

- Jaki - 17,39 proc.

- Śpiewak - 3,96 proc.



URSYNÓW

Obwód numer 572 - Szkoła Podstawowa przy Koncertowej 8

Frekwencja: 72,95 proc.

- Trzaskowski - 65,03 proc.

- Jaki - 21,85 proc.

- Glusman - 2,16 proc.



Obwód numer 574 - Przedszkole przy Puszczyka

Frekwencja: 70,89 proc.

- Trzaskowski - 58,76 proc.

- Jaki - 23,91 proc.

- Śpiewak - 4,45 proc.



Obwód numer 577 - Szkoła Podstawowa przy Cybisa

Frekwencja: 68,44 proc.

- Trzaskowski - 56,42 proc.

- Jaki - 28,78 proc.

- Glusman - 3,10 proc.



Obwód numer 585 - Szkoła Podstawowa przy Dembowskiego 9

Frekwencja: 72,12 proc.

- Trzaskowski - 61,13 proc.

- Jaki - 23,99 proc.

- Śpiewak - 3,45 proc.



Obwód numer 587 - Szkoła Podstawowa przy Romockiego „Morro:

Frekwencja: 73,51 proc.

- Trzaskowski - 63,07 proc.

- Jaki - 22,54 proc.

- Śpiewak - 3,76 proc.



Obwód numer 593 - Przedszkole przy Teligi

Frekwencja: 67,31 proc.

- Trzaskowski - 57,73 proc.

- Jaki - 31,13 proc.

- Jakubiak - 2,21 proc.



Obwód numer 594 - Szkoła Podstawowa przy Teligi

Frekwencja: 68,22 proc.

- Trzaskowski - 57,58 proc.

- Jaki - 27,73 proc.

- Jakubiak - 3,32 proc.



Obwód numer 601 - Liceum przy Szolc-Rogozińskiego 2

Frekwencja: 68,75 proc.

- Trzaskowski - 58,63 proc.

- Jaki - 25,55 proc.

- Jakubiak - 3,38 proc.



Obwód numer 610 - Szkoła Podstawowa przy Mandarynki

Frekwencja: 100 proc.

- Trzaskowski - 63,20 proc.

- Jaki - 22,92 proc.

- Jakubiak - 2,74 proc.



Obwód numer 632 - Szkoła Podstawowa przy Hirszfelda

Frekwencja: 74,87 proc.

- Trzaskowski - 72,32 proc.

- Jaki - 12,89 proc.

- Glusman - 3,66 proc.

- Śpiewak - 3,66 proc.





WŁOCHY



Obwód numer 653 - Zespół Szkół przy Promienistej 12a

Frekwencja: 65,35 proc.

- Trzaskowski - 49,45 proc.

- Jaki - 32,28 proc.

- Śpiewak - 3,78 proc.



Obwód numer 656 - Liceum Ogólnokształcące przy Solipskiej

Frekwencja: 77,13 proc.

- Trzaskowski - 59,58 proc.

- Jaki - 22,94 proc.

- Śpiewak - 4,17 proc.



Obwód numer 657 - Liceum Ogólnokształcące przy Solipskiej

Frekwencja: 77,03 proc.

- Trzaskowski - 59,53 proc.

- Jaki - 21,70 proc.

- Śpiewak - 4,38 proc.



Obwód numer 662 - Ośrodek Pomocy przy Czereśniowej

Frekwencja: 73,47 proc.

- Trzaskowski - 67,42 proc.

- Jaki - 15,61 proc.

- Jakubiak- 4,52 proc.



Obwód numer 665 - Szkoła Podstawowa przy Malowniczej

Frekwencja: 57,95 proc.

- Jaki - 43,07 proc.

- Trzaskowski - 41,35 proc.

- Jakubiak - 4,17 proc.



Obwód numer 667 - Zespół Szkół przy gładkiej 16

Frekwencja: 56,85 proc.

- Trzaskowski - 48,97 proc.

-Jaki - 36,61 proc.

- Jakubiak - 4,35 proc.



Obwód numer 668 - Zespół Szkolno-Przedszkolny przy Astronautów

Frekwencja: 67,38 proc.

- Trzaskowski - 53,29 proc.

- Jaki - 34,41 proc.

- Śpiewak - 2,20 proc.



Obwód numer 671 - Przedszkole przy Lechickiej

Frekwencja: 62,97 proc.

- Trzaskowski - 51,32 proc.

- Jaki - 34,02 proc.

- Jakubiak - 2,63 proc.



URSUS

Obwód numer 684 - Przedszkole przy Zagłoby 11

Frekwencja: 60,17 proc.

- Jaki - 45,13 proc.

- Trzaskowski - 44,42 proc.

- Śpiewak - 2,83 proc.



Obwód numer 693 - Szkoła Podstawowa przy Drzymały

Frekwencja: 67,75 proc.

- Trzaskowski - 48, 35 proc.

- Jaki - 37,78 proc.

- Jakubiak - 4,14 proc.



Obwód numer 698 - Przedszkole przy Zagłoby

Frekwencja: 62,92 proc.

- Jaki - 47,47 proc.

- Trzaskowski - 40,61 proc.

- Jakubiak - 3,64 proc.



BEMOWO



Obwód numer 711 - Szkoła Podstawowa przy Gen. Wiktora Thomme’ego

Frekwencja: 65,55 proc.

- Trzaskowski - 61,51 proc.

- Jaki - 24,01 proc.

- Śpiewak - 2,96 proc.



Obwód numer 737 - Klub Studencki przy Konarskiego

Frekwencja: 67,22 proc.

- Trzaskowski - 51,82 proc.

- Jaki - 28,87 proc.

- Jakubiak - 5,16 proc.



Obwód numer 738 - Klub Dwa Jelonki przy Powstańców Śląskich

Frekwencja: 72,12 proc.

- Trzaskowski - 58,78 proc.

- Jaki - 24,89 proc.

- Jakubiak - 5,18 proc.



Obwód numer 746 - Liceum im. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przy Krzywoń 3

Frekwencja: 64,69 proc.

- Trzaskowski - 52,73 proc.

- Jaki - 34,98 proc.

- Jakubiak - 2,94 proc.



Obwód numer 751 - Szkoła Podstawowa przy Tkaczy 27

Frekwencja: 71,03 proc.

- Trzaskowski - 55,73 proc.

- Jaki - 31,21 proc.

- Jakubiak - 4,20 proc.



Obwód numer 752 - Szkoła Podstawowa przy Tkaczy 27

Frekwencja: 71,62 proc.

- Trzaskowski - 55,47 proc.

- Jaki - 29,90 proc.

- Śpiewak - 2,73 proc.



BIELANY



Obwód numer 775 - Przedszkole przy Marymonckiej

Frekwencja: 68,95 proc.

- Trzaskowski - 52,68 proc.

- Jaki - 31,70 proc.

- Jakubiak - 3,98 proc.



Obwód numer 782 - Biblioteka przy Romaszewskiego

Frekwencja: 65,53 proc.

- Trzaskowski - 51,08 proc.

- Jaki - 32,06 proc.

- Śpiewak - 3,68 proc.



Obwód numer 803 - Szkoła Podstawowa przy Wrzeciono 9

Frekwencja: 59,35 proc.

- Trzaskowski - 42,56 proc.

- Jaki - 40,64 proc.

- Jakubiak - 4,63 proc.



BIAŁOŁĘKA



Obwód numer 854 - Liceum Ogólnokształcące przy Van Gogha 1

Frekwencja: 71,70 proc.

- Trzaskowski - 61,95 proc.

- Jaki - 19,33 proc.

- Rozenek - 5,20 proc.



Obwód numer 856 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 69,44 proc.

- Trzaskowski - 52,79 proc.

- Jaki - 35,41 proc.

- Jakubiak - 2,71 proc.



Obwód numer 857 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 59,46 proc.

- Trzaskowski - 47,71 proc.

- Jaki - 41,60 proc.

- Jakubiak - 2,55 proc.



Obwód numer 858 - Szkoła Podstawowa przy Porajów

Frekwencja: 68,50 proc.

- Trzaskowski - 53,61 proc.

- Jaki - 32,79 proc.

- Rozenek - 2,99 proc.



Obwód numer 866 - Przedszkole przy Pancera

Frekwencja: 68,17 proc.

- Trzaskowski - 46,52 proc.

- Jaki - 38,09 proc.

- Jakubiak - 4,54 proc.



Obwód numer 867 - Przedszkole przy Pancera

Frekwencja: 68,85 proc.

- Trzaskowski - 56,63 proc.

- Jaki - 29,37 proc.

- Jakubiak - 3,22 proc.



Obwód numer 869 - Szkoła Podstawowa przy Erazma z Zakroczymia

Frekwencja: 65,93 proc.

- Trzaskowski - 48,17 proc.

- Jaki - 35,40 proc.

- Śpiewak - 3,55 proc.



Obwód numer 872 - Szkoła Podstawowa przy Przytulnej

Frekwencja: 77,82 proc.

- Trzaskowski - 69,20 proc.

- Jaki - 17,43 proc.

- Jakubiak - 2,79 proc.



Obwód numer 875 - Ośrodek Pomocy Społecznej przy Marywilskiej

Frekwencja: 68,52 proc.

- Trzaskowski - 64,55 proc.

- Jaki - 23,19 proc.

- Śpiewak - 2,63 proc.



Obwód numer 881 - Filia Szkoły przy Sprawnej 35a

Frekwencja: 64,27 proc.

- Trzaskowski - 56,85 proc.

- Jaki - 31,17 proc.

- Jakubiak - 2,61 proc.



Obwód numer 882 - Filia Szkoły przy Topolowej

Frekwencja: 72,25 proc.

- Trzaskowski - 62,04 proc.

- Jaki - 22,24 proc.

- Jakubiak - 4,08 proc.



Obwód numer 886 - Szkoła Podstawowa przy Podróżniczej

Frekwencja: 67,56 proc.

- Trzaskowski - 54,60 proc.

- Jaki - 32,06 proc.

- Jakubiak - 2,76 proc.



Obwód numer 896 - Szkoła Podstawowa przy Ostródzkiej

Frekwencja: 70,39 proc.

- Trzaskowski - 66,92 proc.

- Jaki - 17,89 proc.

- Śpiewak - 2,96 proc.



Obwód numer 900 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Marywilskiej

Frekwencja: 56,68 proc.

- Trzaskowski - 44,74 proc.

- Jaki - 38,28 proc.

- Jakubiak - 4,07 proc.



TARGÓWEK



Obwód numer 926 - Szkoła Podstawowa przy Jana Kasprowicza

Frekwencja: 66,71 proc.

- Trzaskowski - 52,25 proc.

- Jaki - 36,52 proc.

- Jakubiak - 3 proc.



REMBERTÓW



Obwód numer 972 - Ośrodek Wychowawczy przy Strażackiej

Frekwencja: 67,51 proc.

- Trzaskowski - 42,89 proc.

- Jaki - 40,08 proc.

- Jakubiak - 5,21 proc.



Obwód numer 973 - Szkoła Podstawowa przy Paderewskiego

Frekwencja: 64,90 proc.

- Trzaskowski - 50,57 proc.

- Jaki - 33,76 proc.

- Jakubiak - 3,42 proc.

- Śpiewak - 3,42 proc.



Obwód numer 974 - Liceum Ogólnokształcące -rzy Kadrowej 9

Frekwencja: 65,55 proc.

- Trzaskowski - 46,52 proc.

- Jaki - 38,90 proc.

- Glusman - 3,03 proc.



Obwód numer 982 - Zespół Szkół przy Dwóch Mieczy

Frekwencja: 62,96 proc.

- Trzaskowski - 53,41 proc.

- Jaki - 31,73 proc.

- Jakubiak - 3,61 proc.



Obwód numer 983 - Przedszkole przy Dwóch Mieczy

Frekwencja: 66,57 proc.

- Jaki - 43,14 proc.

- Trzaskowski - 41,87 proc.

- Jakubiak - 3,39 proc.



WESOŁA



Obwód numer 1003 - Szkoła Podstawowa przy Armii Krajowej

Frekwencja: 70,38 proc.

- Trzaskowski - 46,68 proc.

- Jaki - 36,30 proc.

- Wojciechowicz - 4,54 proc.



Obwód numer 1004 - Ośrodek Kultury przy Starzyńskiego

Frekwencja: 74 proc.

- Trzaskowski - 41,87 proc.

- Jaki - 39,00 proc.

- Wojciechowicz - 6,27 proc.



Obwód numer 1008 - Szkoła Podstawowa przy Cieplarnianej

Frekwencja: 70,58 proc.

- Trzaskowski - 53,29 proc.

- Jaki - 26,68 proc.

- Wojciechowicz - 6,72 proc.

SZPITAL MSWIA

- Trzaskowski - 57,84 proc.

- Jaki - 30,39 proc.

- Jakubiak - 3,92 proc.

- Rozenek - 3,92 proc.



Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy Banacha:

- Trzaskowski - 60,75 proc.

- Jaki - 30,84 proc.

- Rozenek - 2,8 proc.

- Śpiewak - 2,8 proc.



Areszt Śledczy na Grochowie:

- Trzaskowski - 58,06 proc.

- Jaki - 16,13 proc.

- Jakubiak - 9,68 proc.



Zakład Karny przy Ciupagi na Białołęce:

- Trzaskowski - 83,78 proc.

- Jaki - 8,11 proc.

- Ikonowicz - 2,70 proc.

- Jakubiak - 2,70 proc.

- Rozenek - 2,70 proc.

