Informacje

Zgromadzenia w Czarny Piątek fot. Google Maps

W piątek na ulicach Warszawy odbędą się kolejne protesty przeciwko zaostrzaniu przepisów aborcyjnych. Do ratusza zgłoszono dwa zgromadzenia stacjonarne - na Nowogrodzkiej i przed Sejmem, a także przemarsz z Miodowej do ronda Dmowskiego. Możliwe są duże utrudnienia w ruchu.

W ratuszu zgłoszono tego dnia kilka zgromadzeń. Nie jest do końca jasne, jak będą one przebiegać, dlatego trzeba przygotować się na to, że na ulicach w centrum miasta będą tworzyć się korki, zaś komunikacja miejska, czyli przede wszystkim autobusy, zostanie skierowana na objazdy.

Przejdą "spontanicznie"

O godzinie 15 ma się odbyć przemarsz, który rozpocznie się przed siedzibą kurii metropolitarnej przy Miodowej 17/19. Jego uczestnicy przejdą ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi do ronda Dmowskiego. Organizator zapowiedział udział 200 osób.

Znacznie liczniejsze będzie zgromadzenie stacjonarne przed Sejmem. Organizatorzy zbierają się tam o godzinie 16. W ratuszu zgłosili udział tysiąca osób. - Spotykamy się przed Sejmem o 16, potem spontanicznie przeniesiemy się na Nowogrodzką - mówi Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

To właśnie na Nowogrodzkiej 84/86, czyli przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, odbędzie się największa manifestacja. Ma wziąć w niej udział, tak wynika ze zgłoszenia do ratusza, 5 tysięcy osób. Będzie to demonstracja stacjonarna.

Problemem może być to, że demonstrantki i demonstranci sprzed Sejmu nie zgłosili przemarszu przed siedzibę PiS, a zamierzają tam przejść. Nie wiadomo więc, jaką pójdą trasą i jakie to wywoła utrudnienia. Nie wiadomo też, czy biorący udział w zgłoszonym marszu, który ma się zakończyć na rondzie Dmowskiego, będą chcieli kontynuować go "spontanicznie" aż na Nowogrodzką.

- Będziemy cały czas w sztabie obserwować sytuację na ulicach i reagować na bieżąco - zapewnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Ewa Gawor, dyrektor Miejskiego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Utrudnienia na ulicach

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega mieszkańców przed możliwymi utrudnieniami w ruchu. W razie zablokowania ulic autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. "Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania w tym czasie z metra, które zapewnia szybką i sprawną komunikację" - przekonują pracownicy ZTM-u.

Informacje Kobiety protestowały. "Pasażerów zaskoczyły objazdy" Protest kobiet przeszedł przez centrum. Jego uczestniczki i uczestnicy spotkali się na placu Konstytucji, skąd przeszli do ronda Dmowskiego. Aleje... WIĘCEJ »

I zapewniają, że w kluczowych punktach komunikacyjnych będzie można spotkać pracowników, którzy będą udzielać informacji o aktualnych objazdach i zamkniętych ulicach.

"W razie zamknięcia ruchu na przystanki będą również podjeżdżały radiowozy Zarządu Transportu Miejskiego, a pracownicy poinformują o utrudnieniach. Na przystankach znajdujących się przy ulicach, które mogą dotknąć utrudnienia, zostaną umieszczone informacje" - zapewnia biuro ZTM.

Bieżące informacje będzie można znaleźć również na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.

"Szykujcie się na Warszawę"

Manifestacje i marsze są zwoływane pod hasłem Czarny Piątek - od Czarnego Protestu, który odbył się w Warszawie (i innych miastach Polski) w październiku 2016 roku. Są organizowane przez kilka inicjatyw, m.in. Warszawski Strajk Kobiet i Dziewuchy Dziewuchom w związku z pracami legislacyjnymi przy projekcie zaostrzającym przepisy aborcyjne.

Protest przeciwko zaostrzaniu prawa do aborcji odbył się też w środę:

kw/pm

Spotykamy się przed Sejmem o 16, potem spontanicznie przeniesiemy się na Nowogrodzką. Nie ma zaplanowanej trasy przemarszu.