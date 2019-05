Czarne chmury nad centrum. Burza w stolicy

Informacje

Mieszkańcy Warszawy mierzą się ze zmienną pogodą. Do godziny 14 świeciło słońce i było ciepło, później zaczęło padać i grzmieć.

Na chwilę się rozpogodziło, a po godzinie 16 sytuacja znów się pogorszyła. Nad centrum zawisły czarne chmury, zaczęło mocno padać i wiać.

Utrudnienia na ulicach

- Zostały pozalewane niektóre tereny w Wawrze. W okolicach ulicy Bystrzyckiej na kilku posesjach częściowo zalało garaże i piwnice - poinformował Szymon Kisieliński z warszawskiej straży pożarnej.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy informację i zdjęcia z zalanej ulicy Frenkla, która znajduje się blisko Bystrzyckiej.

Jak relacjonuje z kolei reporter tvnwarszawa.pl Lech Marcinczak, intensywnie opady przyczyniły się do kolizji.



- Między innymi na Wołoskiej czy w alei Niepodległości, na trasie mostu Siekierkowskiego i Grota. Przez to wszystko są duże korki i utrudnienia w mieście. Kierowcy, lepiej noga z gazu - apeluje Marcinczak.

Ostrzeżenia

Dla województwa mazowieckiego wydano również alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Jak informuje tvnmeteo.pl, we wszystkich powiatach województwa prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy jest grad. Ostrzeżenia są ważne do północy.

Przez Warszawę przechodzi też fala wezbraniowa na Wiśle. Bulwary zostały zamknięte. Zalane są plaże i szlak pieszo-rowerowy na brzegu. Poziom wody osiągnął 5,6 metra.

mp,em/ran