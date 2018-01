Czarna Środa. Protestują przed siedzibami partii politycznych

Informacje

Na ulicach Warszawy trwa protest organizowany przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Jego uczestnicy spotkali się przy Wiejskiej, przy siedzibie Platformy Obywatelskiej. Skąd zmierzają w kierunku Nowogrodzkiej i siedziby Prawa i Sprawiedliwości. Są duże utrudnienia w ruchu, zablokowany jest m.in. przejazd w rejonie ronda de Gaulle'a.

Protest rozpoczął się około godziny 17 przed siedzibą Platformy Obywatelskiej na Wiejskiej. Stamtąd o 18 jego uczestnicy ruszyli w kierunku biura Nowoczesnej na Nowym Świecie. Ich miejscem docelowym jest zaś budynek, w którym ma siedzibę Prawo i Sprawiedliwości przy Nowogrodzkiej.

Trasa marszu prowadzi więc ulicami: Wiejska, pl. Trzech Krzyży, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, plac Zawiszy, ulica Nowogrodzka 84/86.

Utrudnienia

- Są bardzo duże utrudnienia w ruchu. Wyłączono tramwaje między rondem Waszyngtona, a placem Zawiszy - podał reporter tvnwarszawa.pl Tomasz Zieliński.

Jeszcze przed wydarzeniem Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał przed taką sytuacją. - W przypadku braku możliwości przejazdu ulicami, po których poruszali się będą uczestnicy przemarszu, autobusy i tramwaje zostaną skierowane na trasy objazdowe - zapowiadał wcześniej Wiktor Paul z biura prasowego ZTM.

Protest w Warszawie zaplanowany jest do godziny 20. Podobne akcje mają miejsce w wielu innych miastach Polski, m.in. w Szczecinie, Katowicach czy Gorzowie Wielkopolskim.

Trasa marszufot. Google Maps



"17 stycznia spotykamy się na pikietach mobilizacyjnych Strajku Kobiet. Nie tylko w proteście, ale po to, żeby porozmawiać o tym, co planujemy" - zapowiadały organizatorki wydarzenia jeszcze przed marszem. "Chcemy policzyć się do organizowania się. Podzielić robotą, bo najcięższe czasy przed nami, a polegać możemy tylko na sobie. Zbudować i odbudować sieć edukacji obywatelskiej i wzajemnego wsparcia. Porozmawiać o tym, co zrobić, nie tylko żeby odzyskać Polskę dla nas - obywatelek i obywateli - ale żeby ona była dla wszystkich" - dodawały.

Odrzucili obywatelski projekt

W zeszłym tygodniu Sejm odrzucił w pierwszym czytaniu obywatelski projekt komitetu Ratujmy Kobiety 2017, który zakładał między innymi liberalizację obowiązujących obecnie przepisów aborcyjnych. By projekt trafił do dalszych prac w sejmowej komisji, zabrakło dziewięciu głosów.

1/8 Czarna Środa na ulicach Warszawy fot. Radek Pietruszka / PAP 2/8 Czarna Środa na ulicach Warszawy fot. Radek Pietruszka / PAP 3/8 Czarna Środa na ulicach Warszawy fot. Radek Pietruszka / PAP 4/8 Czarna środa fot. Radek Pietruszka / PAP 5/8 Warszawski Strajk Kobiet fot. Radek Pietruszka / PAP 6/8 Warszawski Strajk Kobiet fot. Radek Pietruszka / PAP 7/8 Warszawski Strajk Kobiet fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl 8/8 Warszawski Strajk Kobiet fot. Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl















Zdjęcie na stronie głównej: Radek Pietruszka / PAP

kz/kw//ec