Jezdnia na placu Krasińskich Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Czarna substancja wychodzi spomiędzy kostek na jezdni placu Krasińskich, który został niedawno wyremontowany. - Nie jest to żaden błąd w sztuce – zapewnia Karolina Gałecka, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich.

Plac Krasińskich wraz z ulicą Miodową przeszedł generalny remont w 2018 roku, a teraz nasi czytelnicy alarmują, że spomiędzy kostek jezdni wydobywa się czarna maź.

"To bardziej problem estetyczny"

Jak relacjonuje reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter, substancja dostrzegalna jest z wnętrza samochodu. – Zastanawiasz się co to jest i czy nie uszkodzi ci auta – przekonuje.

Po odpowiedzi na te pytania zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich. Karolina Gałecka podkreśla, że substancja to środek chemiczny, który nie zdążył właściwie zastygnąć. - Końcówka prac odbywała się w październiku, kiedy temperatury są już nieco niższe. Masa nie zastygła w odpowiedni sposób ze względu na temperaturę i to powoduje, że ona się w tym momencie wykrusza – tłumaczy.

– To bardziej kwestia estetyki – dodaje.

"To nie błąd w sztuce"

Jak zaznacza rzeczniczka ZDM, plac nie będzie musiał być zamykany. – W tym tygodniu, w ramach pięcioletniej gwarancji wykonawca naprawi usterkę – zapewnia Gałecka.

I wyjaśnia, że w ramach prac zaklei uszkodzoną część taśmą malarską i wyleje na to nowy środek chemiczny. Prace mają odbywać się w porze nocnej. - Nie jest to żaden błąd w sztuce, wymagający ponownej przebudowy placu – zastrzega Gałecka.

