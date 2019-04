Informacje

Trasa S8 między Radziejowicami a Żabią Wolą fot. GDDKiA

Węzeł Nadarzyn na trasie S8 został otwarty - poinformowała w poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Kierowcy mogą też już korzystać z obu jezdni na odcinku między Radziejowicami i Żabią Wolą.

Jak zaznaczają drogowcy, od poniedziałku kierowcy mają do dyspozycji wszystkie łącznice węzła. Mogą zjechać i wjechać na S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia.

- To duże ułatwienie komunikacyjne dla mieszkańców Nadarzyna i okolicznych miejscowości – zaznacza Małgorzata Tarnowska, rzecznik mazowieckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wraz z otwarciem węzła uruchomiona została również ulica Kościelna i droga lokalna w ciągu DW 720, jak również ronda i łącząca je droga węzłowa, zlokalizowane po obu stronach S8.

Dwoma pasami do Warszawy

Od kilkunastu dni na odcinku S8 między Radziejowicami a Żabią Wolą kierowcy mogą też korzystać z dwóch pasów ruchu na jezdni w kierunku Warszawy. Na jezdni przeciwnej - w stronę Wrocławia - dostępny jest jeden pas. Jak zaznacza GDDKiA, trwają tam jeszcze prace wykończeniowe.

Kwietniowe oddanie ostatniego odcinka S8 do użytku drogowcy zapowiadali już na początku roku. Zastrzegali jednak, że do lata będą toczyły się ostatnie prace, więc może wiązać się to z tymczasową organizacją ruchu.

Przypomnijmy też, że na początku grudnia kierowcy mogli już jeździć około 13 kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej w okolicy Nadarzyna (odcinek między węzłem Paszków a granicą gminy Żabia Wola).

Kolejny odcinek S8 oddany do użytku fot. GDDKiA

21,5 kilometra ekspresówki

Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, powstaje "odcinek drogi ekspresowej o długości około 21,5 kilometra z węzłami drogowymi, obiektami inżynierskimi, miejscami obsługi podróżnych i obwodem utrzymania drogi".

W ramach prac trwa "przebudowa dróg lokalnych w niezbędnym zakresie, budowa dróg dojazdowych dla obsługi terenów przyległych, budowa przejść dla zwierząt". "Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę urządzeń towarzyszących z zakresu branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, sanitarnej" - dodano.

Zaplanowano 12 wiaduktów, trzy mosty, sześć kładek dla pieszych, jedno przejście dla dużych zwierząt oraz przepusty z funkcją przejścia dla zwierząt. Wybudowano także cztery węzły (Żabia Wola, Siestrzeń, Młochów oraz Nadarzyn) oraz cztery Miejsca Obsługi Podróżnych (Krze, Żabia Wola, Przeszkoda, Urzut).

Budowa podzielona jest na dwa zadania.

Drogowcy przypominają również, że za sprawą odkrytego podczas prac cmentarza w Nadarzynie, na którego przebadanie archeolodzy potrzebowali blisko 7 miesięcy, wydłużony został czas na ukończenie inwestycji.

Planowany termin zakończenia prac na niemal 10-kilometrowym odcinku Radziejowice - Przeszkoda to lipiec bieżącego roku. Wykonawcą inwestycji jest Strabag Infrastruktura Południe, a wartość kontraktu to prawie 307 mln zł. Natomiast niemal 12-kilometrowy odcinek trasy Przeszkoda - Paszków realizuje firma Intercor. W tym przypadku kontrakt opiewa na 436,65 mln zł. Termin zakończenia robót to sierpień br

Szczątki ludzkie na posesji kościoła pw. Św. Klemensa GDDKiA

kk/PAP/r