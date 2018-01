Coraz bliżej tunelu w Rembertowie. Podpisano umowę na projekt

Informacje

Będzie tunel w Rembertowie fot. archiwum TVN

Ważny krok na drodze do budowy tunelu w ciągu ulic Marsa i generała Chruściela "Montera" w Rembertowie. Podpisano umowę na projekt i uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Wykonawca ma na to 18 miesięcy.



Podpisaniem umowy pochwaliła się na Twitterze wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska:

Podpisaliśmy umowę na wykonanie projektu i uzyskanie potrzebnych decyzji na budowę tunelu pod torami kolejowymi w Rembertowie – pomiędzy ul. Marsa a gen. A. Chruściela "Montera". 🚘

Wykonawca – Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH – ma na to 18 miesięcy. @warszawa pic.twitter.com/T3HKqFHijz — Renata Kaznowska (@RKaznowska) 5 stycznia 2018



Wykonawcą jest firma Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH, która będzie musiała wykonać całą dokumentację projektową, zdobyć zgody i decyzje administracyjne potrzebne do rozpoczęcia inwestycji. Na realizację swojego zadania ma 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.





Protesty aktywistów

Tunel drogowy powstanie w ciągu ulicy Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała Chruściela "Montera". To wspólne przedsięwzięcie warszawskiego ratusza i PKP PLK, które dzielą się kosztami po połowie. To także inwestycja oczekiwana przez okolicznych mieszkańców od lat.

Podczas licznych protestów i happeningów przekonywali, że przejazd kolejowy w rejonie stacji Warszawa- Rembertów stale stoi w korku. Mieli pretensję do urzędników za opieszałość w realizacji przedsięwzięcia i brak konkretów. Zdenerwowani na jednym z happeningów sami postanowili wykopać tunel. Złotą łopatę przekazali potem urzędnikom ratusza. Napisali też petycję w tej sprawie, pod którą podpisało się pół tysiąca osób.



Starania nie poszły na marne. W listopadzie 2016 roku kolejarze i ratusz podpisali umowę. Zobowiązali się też do przebudowy istniejącego przy PKP Warszawa Rembertów przejścia podziemnego i przebudowy peronu (wyposażeniu go w nowe wiaty i elementy małej architektury).



W ramach umowy powstać ma też wiadukt w ciągu ulicy Chełmżyńskiej - na skrzyżowaniu linii kolejowej nr 2 z ulicą w okolicy istniejącego przejazdu, a także drugi tunel - w Wesołej, w ciągu ulicy 1 Praskiego Pułku w połączeniu z Okuniewską. Tam także zaplanowano przebudowę peronów, aby ułatwić pasażerom dojście do nich oraz opuszczenie przystanku.

Planowane tunele i wiadukt fot. targeo

