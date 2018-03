Informacje

Powraca temat zaniedbanego toru kolarskiego "Orzeł". O sprawę dopytują radni, niepokoją się też aktywiści, którzy dowodzą, że nowy plan miejscowy oznacza ostateczny koniec sportu w tym miejscu.



O obiekt Orła przy ul. Podskarbińskiej 11 miasto i klub spierały się w sądzie. 10 lat temu działacze wytoczyli ratuszowi sprawę o zasiedzenie. O etap postępowania oraz o przyszłość toru zapytała wiceprzewodnicząca rady Pragi Południe Bernadetta Olszewska.

"Toczą się narady"

Jak zapewnia burmistrz dzielnicy Tomasz Kucharski, sprawa sądowa jest już zakończona, a wyrok prawomocny i zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Teren należy do miasta.

"Co do dalszych działań miasta odnośnie sposobu fizycznego objęcia nieruchomości oraz jej dalszych losów, toczą się obecnie narady pomiędzy Biurem Sportu i Rekreacji, Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa oraz Stołecznych Zarządem Rozbudowy Miasta" - odpowiedział burmistrz.



Tomasz Kucharski przypomniał również, że pod koniec 2016 roku teren został odpowiednio zabezpieczony.

"Możliwa zabudowa"

Tymczasem przyszłością toru zaniepokojeni są już aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, którzy przeanalizowali projekt planu miejscowego dla tego miejsca. Alarmują, że na terenie starego toru kolarskiego i w okolicy można budować.

Jak wykazuje MJN, dla działki przewiduje się jedynie 10-procentowy udział powierzchni zielonej, a maksymalny wskaźnik zabudowy ustalono na poziomie 70 procent. Maksymalną wysokość zabudowy określono na 16 metrów.



"W projekcie planu przewiduje się nakaz uczytelnienia i uwzględnienia w zagospodarowaniu zachodniej części terenu fragmentu toru kolarskiego poprzez: kompozycję posadzki nawiązującej do historycznego ukształtowania toru, realizację oświetlenia nawiązującego do sposobu oświetlenia toru. Postuluje się również nakaz nasadzenia rzędu drzew w formie odtwarzającej kształt toru kolarskiego. Oznacza to, że w przyszłości jedyną pamiątką po torze może być kompozycja bruku i półkolisty szpaler drzew" - zauważają aktywiści.

Co z infrastrukturą?

Zwracają też uwagę na szerszy problem, który dotknie Kamionka, gdzie szybko wyrastają nowe osiedla:

"Aby obsłużyć nowych mieszkańców potrzebne będą szkoły, przedszkola, przychodnie. Wolnych gruntów jest jednak coraz mniej, bo są w sposób nieograniczony zabudowywane są przez deweloperów. Aby za kilka lat nie obudzić się z problemem braku infrastruktury społecznej, ratusz już dziś przygotowuje sobie furtkę, aby przeznaczyć teren Orła pod szkołę lub przychodnię".

Stowarzyszenie zachęca do debaty na temat zagospodarowania tego terenu. Sami aktywiści stoją na stanowisku, by nie zabudowywać toru kolarskiego i pozostawić dla tego terenu jedynie funkcję sportu i rekreacji.

O tor kolarski na Podskarbińskiej 4 lata temu upominali się rowerzyści. Grupa entuzjastów zorganizowała zbiórkę społecznościową na budowę małego toru kolarskiego, który promowałby ideę remontu obiektu Orła. Pisaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl. Zbiórka zakończyła się sukcesem, drewniany obiekt nawet powstał, ale później sprawa remontu dużego toru przycichła.

