Co ma na myśli Jacek Sasin, mówiąc o wygaszaniu lotniska na Okęciu?

Lotnisko na Okęciu zostanie wygaszone po zbudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział w poniedziałek w radiu TOK FM Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Mimo że kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki do tej pory deklarował, że jest za budową portu w Baranowie i pozostawieniem lotniska na Okęciu.



Minister Sasin podkreślił, że budowa CPK jest bardzo ważną inwestycją. - Dzisiaj inwestycje komunikacyjne, często decydują o możliwościach rozwojowych regionów i kraju. Ci, którzy atakują tę inwestycję, robią to na zasadzie: wszystko co robi rząd PiS jest złe i trzeba to krytykować - stwierdził.

Jaki za zostawieniem lotniska

Pytany, czy zgadza się z zapowiedzią kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, że po zbudowaniu CPK lotnisko na Okęciu będzie dalej funkcjonowało, podkreślił, że "port na Okęciu ma zostać wygaszony". - Rozumiem, że Patryk Jaki jako osoba, która pretenduje do zostania prezydentem Warszawy ma swoją wizję i chciałby, żeby to lotnisko funkcjonowało - zaznaczył.

Jaki mówił w ostatnich dniach, że jeśli Warszawa chce się rozwijać przez następne 100 lat, to potrzebuje Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jednocześnie ocenił, że lotnisko na Okęciu może pozostać jako port lokalny.

Według Sasina lotnisko na Okęciu jest problemem dla okolicznych mieszkańców. - Hałas, który generuje uniemożliwia rozwój okolicznych dzielnic, w tym budowanie budynków użyteczności publicznej, szkół i przedszkoli, szpitali. Jest to wielkie utrudnienie dla mieszkańców Ursusa czy Włoch - wskazał.

Jego zdaniem, lotnisko w centrum miasta nie jest dobrym rozwiązaniem. - We wszystkich dużych miastach na świecie od tego się odchodzi. Buduje się lotniska, ale niedaleko aglomeracji - dodał.

Minister zaznaczył, że aby konkurować z wielkimi zagranicznymi lotniskami, "trzeba mieć czym konkurować". - Nie mamy wielkiego lotniska, to nie możemy konkurować - dodał.

"Obaj mówimy to samo"

Po wywiadzie udzielonym przez ministra, w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się komentarze wytykające politykom prawicy dwugłos w sprawie lotniska. Po południu odniósł się do nich Jacek Sasin.



"Do wszystkich, którzy próbują skonfrontować mnie z Patrykiem Jakim: wygaszenie Okęcia dotyczy jego dotychczasowej formuły jako największego lotniska, bo tę funkcję przejmie CPK. Powstawanie CPK nie wyklucza jednak funkcji lokalnej Okęcia! Obaj mówimy to samo" - napisał na Twitterze.

W ubiegłą sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie.

