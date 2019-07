Informacje

Problem z liczbą miejsc w szkołach, strajk nauczycieli i jeszcze błąd informatyka, który "źle kliknął". Tegoroczna rekrutacja dostarczyła gimnazjalistom i uczniom podstawówek emocji, niekoniecznie pozytywnych.

Absolwenci tych szkół, nazywani "podwójnym rocznikiem", we wtorek w południe dowiedzą się, czy udało im się dostać do wymarzonej klasy w wybranej szkole.

Listy przyjętych

Informacje "Jestem porażony głupotą reformy edukacji" - Widzę rosnące koszty dla samorządów idące w miliony i totalny chaos, nikt nic nie wie. A to wszystko kosztem przepełnionych klas, tego, że trzeba... WIĘCEJ »

W Warszawie nie było ograniczeń. Każdy kandydat mógł aplikować do tylu klas, do ilu chciał.

Efekt? W niektórych szkołach na jedno miejsce było nawet kilkudziesięciu chętnych.

Teraz jednak system zakwalifikuje ucznia tylko do tej jednej, do której wystarczyło mu punktów.

Listy przyjętych zostaną wywieszone we wtorek 16 lipca o godzinie 12 w szkołach. Na listach w szkole - w kolejności alfabetycznej - znajdą się imiona i nazwiska kandydatów z informacją, czy uczeń się zakwalifikował czy też nie. Pojawi się tam również informacja o najniższej liczbie punktów, która w danej szkole uprawnia do przyjęcia.

Każdy kandydat wyniki rekrutacji może też sprawdzić również w sieci, logując się na swoje konto w elektronicznym systemie - tym samym, za pośrednictwem którego wybierał klasy, do których aplikuje.

Co, jeżeli uczeń się dostanie?

Kandydaci, którzy dostali się do szkół, muszą do nich dostarczyć oryginały dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ukończenia gimnazjum, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe). Tylko w ten sposób potwierdzą, że zostali uczniami tej szkoły. Jest na to czas do 24 lipca do godziny 10.00. Jeżeli tego nie zrobią, zostaną skreśleni z listy przyjętych.

A co jeżeli uczeń dostał się do szkoły, która była daleko na liście jego wymarzonych placówek? I niekoniecznie chce do niej chodzić? Czy powinien zrezygnować z potwierdzenia przyjęcia i szukać na własną rękę innej szkoły w rekrutacji uzupełniającej?

Ratusz mówi wprost: nie warto ryzykować. Najlepiej, żeby uczeń złożył oryginały dokumentów do szkoły, do której dostał się w pierwszym etapie rekrutacji, a o miejsce w tej wymarzonej szkole zawsze może walczyć w rekrutacji uzupełniającej.

Klasy tylko dla olimpijczyków

O dostaniu się do szkoły średniej decyduje liczba punktów. Maksymalnie można ich zdobyć 200: 100 to punkty z egzaminów. Dodatkowe 100 można zdobyć za oceny z wybranych przedmiotów, za świadectwo z czerwonym paskiem, za udział w konkursach tematycznych czy za wolontariat. Ale w tym roku często i to nie pomaga.

- Wśród uczniów niezakwalifikowanych do konkretnych szkół, są uczniowie z czerwonymi paskami - przyznaje Ewa Rogala rzeczniczka ratusza.

- Wśród piętnastu klas, które otwieramy, trzy będą takie, do której nie dostanie się uczeń, który ma same szóstki, który zdał egzaminy końcowe na sto procent, ponieważ są wypełnione laureatami konkursów i olimpiad - mówi Regina Lewkowicz dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego imienia Staszica, które w corocznym rankingu miesięcznika "Perspektywy" zostało uznane za najlepsze liceum w Polsce.

W zeszłym roku progi punktowe w 10 najlepszych warszawskich szkołach zaczynały się od 175 punktów. W niektórych było to średnio 190 punktów.

Złożyć podanie i czekać

25 lipca do godziny 12.00 komisje rekrutacyjne w warszawskich szkołach mają podać listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, a cztery godziny później 25 lipca do godziny 16.00 dyrektorzy szkoły mają obowiązek przekazać do kuratorium informacje na temat wolnych miejsc w swoich szkołach, jeśli takie miejsca będą mieć. Następnego dnia 26 lipca o godzinie 8 rano ruszy rekrutacja uzupełniająca.

W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie będą już wypełniać wniosku o przyjęcie w elektronicznym systemie, ale wniosek o przyjęcie będą składać bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole, w której będą wolne miejsca.

Formę wniosku określi szkoła.

19 sierpnia komisje rekrutacyjne w szkołach ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do 27 sierpnia kandydaci będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole.

28 sierpnia komisje rekrutacyjne ponownie podadzą listy przyjętych. Ostateczne.

Poradnie

Ratusz planuje od wtorku uruchomienie poradni dla rodziców i uczniów, gdzie specjaliści będą wyjaśniać sprawy rekrutacji.

Zdjęcie na stronie głównej: Wojciech Pacewicz, PAP

kz/pm