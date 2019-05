Informacje

Policjanci zatrzymali 53-latka, który - ocenie śledczych - próbował zabić swoją partnerkę zadając jej cios nożem w klatkę piersiową. - Jerzy S. usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa oraz psychicznego i fizycznego znęcania się nad nią - poinformował oficer prasowy z komendy w Wołominie.

Wszystko wydarzyło się w jednym z domów w podwarszawskich Ząbkach, w którym mieszkała para. Jak ustalili policjanci, doszło tam do awantury, w trakcie której 53-letni Jerzy S. wziął nóż i wbił go w klatkę piersiową swojej partnerki. Kobieta wyszła z domu, spotkała swoją córkę. Ta, widząc co się dzieje, natychmiast zadzwoniła na policję.

- Policjanci kilka minut po godzinie pierwszej zostali powiadomieni przez młodą kobietę, że jej matka ma ranę kłutą klatki piersiowej, która mogła powstać na wskutek awantury do jakiej miało dojść pomiędzy poszkodowaną a jej życiowym partnerem - poinformował asp. szt. Tomasz Sitek z komendy w Wołominie.

Policjanci szybko przyjechali na miejsce i udzielili 45-latce pomocy medycznej. Wezwali karetkę pogotowia, która zabrała kobietę do szpitala.

"Ponad 2 promile alkoholu"

Chwilę potem funkcjonariusze zatrzymali jej partnera. - Badanie stanu trzeźwości wykazało ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. W trakcie składania swoich zeznań oświadczył, że zrobił to, bo był chorobliwie zazdrosny o swoją kobietę i obawiał się, że go zdradza - powiedział asp. szt. Sitek.

Jerzy S. usłyszał w prokuraturze zarzut usiłowania zabójstwa swojej 45-letniej partnerki oraz psychicznego i fizycznego znęcania się nad nią, które trwało co najmniej od września 2018 roku. Mężczyzna miał ją bić, wyzywać i grozić.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i policjantów stosując wobec 53-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 53-latkowi grozi dożywocie.

