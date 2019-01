Ciężkie powietrze w Warszawie

Informacje

Smog nad Warszawą fot. Schutterstock

Najgorzej w centrum i na Ursynowie, niewiele lepiej na Targówku. Przez smog w Warszawie ciężko się oddycha.

Od mieszkańców otrzymujemy sygnały o gorszym stanie powietrza. Informują między innymi o wyczuwalnym nieprzyjemnym zapachu.

Źle oddycha się w niedziele w Śródmieściu i na Ursynowie, co pokazują pomiary podawane na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Tam powietrze jest "złe".

Na Ursynowie stężenie pyłów PM 10 o godzinie 11 wynosiło 110,4 µg/m3 (norma to 60 µg/m3) , a PM 2,5 – 88,6 µg/m3 (norma to 36 µg/m3).

W alei Niepodległości PM 10 wynosiło 122,3 µg/m3 a PM 2,5 – 119,8 µg/m3.

Niewiele lepiej jest na Targówku. Tam PM 10 o godz. 11 wynosiło 87,6 µg/m3, a PM 2,5 69,2 µg/m3 (co, według polskich norm, świadczy o umiarkowanej jakości powietrza).

Czym jest smog?

Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i tlenek azotu oraz substancje stałe, czyli pyły zawieszone. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. benzo/a/piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.



Najgroźniejsze dla zdrowia są cząsteczki PM 2,5 (zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra) oraz PM10 (średnica mniejsza niż 10 mikrometrów). Cząsteczki te mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.



Smog przyczynia się do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego oraz występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych np. astmy, kataru siennego i zapalenia spojówek. Podwyższone stężenia pyłów w ostatnich dniach notowane są w całym województwie, a przyczyną zjawiska ma być - obok trwania sezonu grzewczego - niekorzystne warunki meteorologiczne: słaby wiatr i brak opadów.

kz