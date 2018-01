Ciężki mecz ONICO z zespołem ich byłego trenera

Informacje

Zawodnicy ONICO wygrali 3:2 PAP/Bartłomiej Zborowski

Trener Jakub Bednaruk znowu wyprowadził podopiecznych na parkiet w Torwarze. Tym razem byli to jednak przeciwnicy stołecznej drużyny. W ubiegłym sezonie skończyła się długa przygoda Bednaruka z AZS Politechniki Warszawskiej. Klub zmienił nie tylko trenera, ale i nazwę. A Bednaruk na mecz z prowadzonym przez Stephana Antigę zespołem ONICO przyjechał jako trener Łuczniczki Bydgoszcz.

Pierwszy raz w nowym roku siatkarze ONICO na boisko weszli w takim samym składzie, w jakim rozegrali ostatni mecz ubiegłego roku. Rozgrywał Brizard, za przyjęcie odpowiadał Kwolek i Włodarczyk, a za atak Gjorgiew. Na środku zobaczyliśmy Wronę i Nowakowskiego. Libero był Wojtaszek.

Pierwszy set

W pierwszej części spotkania lepiej prezentowali się gracze ONICO, dobrze atakował Wojciech Włodarczyk. Popisał się też asem serwisowym, a warszawscy siatkarze szybko uzyskali dwupunktowe prowadzenie.

Goście próbowali gonić wynik, skutecznie z lewego skrzydła atakował Ananiev, a po asie Filipiaka zrobiło się 8:8. W tym momencie znowu zaczęli punktować siatkarze ONICO, a tempo nadawał Włodarczyk. Przyjmujący stołecznych wszedł na zagrywkę przy stanie 11:9, a warszawianie zdobyli pięć punktów z rzędu po dobrych serwisach Wojtka i atakach ze środka Wrony. Łuczniczka nie odrobiła już strat.

Drugi set

Na początku drugiego seta lepiej prezentowali się goście, którzy objęli prowadzenie 3:2. Chwilę później rozpoczęła się wojna na asy serwisowe - dobrze atakowali Gjorgiew, Kwolek, Filipiak i Ananiev.

Gracze ONICO nie potrafili jednak odrobić strat. Dodatkowo, po nieskutecznym ataku ze środka Noakowskiego, goście powiększyli przewagę. Utrzymali ją do końca drugiego seta. Wygrali po ataku Ananieva.

Trzeci set

Pierwszy punkt w trzecim secie zdobył Włodarczyk, który chwilę później ponownie popisał się serią kapitalnych serwisów.

"Włodi" wszedł na zagrywkę przy stanie 2:2 i stołeczni zdobyli sześć punktów z rzędu, po jego asie, dwóch atakach Wrony i skutecznej grze w bloku i obronie.

Goście już nie odrobili strat. W końcówce partii ponownie na boisku zobaczyliśmy rezerwowych, a wygraną w partii zapewniły atak i blok Vernon-Evansa.

Czwarty set

Kolejną partię lepiej rozpoczęli goście, którzy szybko wyszli na prowadzenie 5:3. ONICO odpowiadało atakami i serwisem Kwolka, jednak tym razem nie udawało się zdobyć przewagi.

Filipiak kończył niemal każdą akcję, co dało jego zespołowi trzypunktowe prowadzenie. Siatkarze ONICO doprowadzili do remisu 18:18. Pomogły dobre ataki Kwolka oraz kilka skutecznych bloków i obron.

Wtedy ponownie serią skutecznych ataków popisał się Filipiak i goście wygrali do 21.

Piąty set

Tie-breaka lepiej rozpoczęli goście, którzy nadal wywierali presję skutecznymi atakami Filipiaka i serwisami Ananieva. Łuczniczka objęła dwupunktowe prowadzenie, które utrzymała do zmiany stron.

Wszystko zmieniło się w połowie seta. Dwie kapitalne serie serwisowe zanotowali Włodarczyk i Gjorgiew i to stołeczni uzyskali trzypunktowe prowadzenie.

Goście bronili się asami Kacpra Bobrowskiego, ale ostatecznie to ONICO wygrało do 12 i zgarnęło siódme ligowe zwycięstwo z rzędu.

Najlepszym siatkarzem meczu został Andrzej Wrona.

ONICO jest na trzecim miejscu w tabeli Plus Ligi. Kolejny mecz na Torwarze rozegra w środę, 10 stycznia. W Pucharze Polski rywalami warszawskiej drużyny będą siatkarze z Jastrzębia.

ONICO Warszawa: Bartosz Kwolek (23), Antoine Brizard (5), Andrzej Wrona (15), Nikola Gjorgiew (15), Jan Nowakowski (5), Wojciech Włodarczyk (14), Damian Wojtaszek (libero) – Jakub Kowalczyk (2), Sharone Vernon-Evans (3), Guillaume Samica (1), Sebastian Warda (2), Jan Firlej, Jędrzej Gruszczyński (libero).

Łuczniczka Bydgoszcz: Metodi Ananiev (12), Edgardo Goas, Wojciech Jurkiewicz (7), Bartosz Filipiak (25), Yevgenii Gorchaniuk (14), Michał Szalacha (5), Adam Kowalski (libero) – Jakub Rohnka (3), Paweł Gryc, Kacper Bobrowski (1), Krzysztof Bieńkowski.



kz/mś