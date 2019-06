Informacje

Do wypadku z udziałem dwóch chłopców doszło na przejściu dla pieszych w Grodzisku Mazowieckim. Kiedy 12-latkowie przejeżdżali rowerami przez przejście, uderzyła w nich ciężarówka.

Do wypadku doszło około godziny 9.20 na skrzyżowaniu ulic Okulickiego i 3 Maja.

- Dwóch rowerzystów w wieku 12 lat przejeżdżało przez przejście dla pieszych. W tym czasie z wiaduktu zjeżdżał pojazd ciężarowy, kierowca nie wyhamował i uderzył w chłopców - poinformowała Katarzyna Zych z grodziskiej policji.

Nie zeszli z rowerów

Dodała, że chłopcy zostali zabrani do szpitala. - Jeden z nich tylko się przewrócił i nie ma obrażeń, natomiast drugi ma obrażenia kończyny dolnej, ale nie są bardzo poważne - sprecyzowała policjantka.

Przejście dla pieszych, na którym doszło do wypadku, jest wyposażone w światła, jednak w momencie wypadku sygnalizacja nie działała.

- W tej sytuacji kluczowe znaczenie miało to, że rowerzyści wjechali na przejście dla pieszych. Zasada zachowania na przejściu dla pieszych dla rowerzystów jest jedna i niezmienna: taka osoba powinna zejść z roweru i przeprowadzić rower na drugą stronę - podkreśla policjantka.



Na miejscu wypadku był reporter TVN24 Michał Gołębiewski, który tłumaczył kwestie prawne. - W Polsce istnieje przepis, że rowerzysta do dziesiątego roku życia, przekraczając pasy, może być na rowerze. Ale już 12-latek zobowiązany jest do tego, aby z roweru zejść i go przeprowadzić. Ponieważ 12-latkowie potrafią jeździć na rowerze ze znaczną prędkością, to właśnie ten kierowca mógł mieć mniej czasu na reakcję - opisywał reporter.

"Surowa przestroga"

Na inne przykłady łamania przepisów nie trzeba było długo czekać. W czasie kiedy reporter był na miejscu zdarzenia, kilka osób też przejechało przez pasy na rowerach. - To miejsce leży w sąsiedztwie parku i latem jest tu dużo osób. Ta historia ma relatywnie dobry finał, ponieważ chłopcy nie doznali większych obrażeń. To jednak surowa przestroga, żeby uważać i przed każdym przejściem dla pieszych schodzić z roweru - alarmował reporter.

mp/b